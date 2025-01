“ก้องธรณี” อาสารับหน้า “น้องโอ๋” ประเดิมไฟต์แรกรุ่นฟลายเวต ศึก ONE Fight Night 28

เปิดโฉมคู่มวยเดือดเตรียมระเบิดความมันในศึก ONE Fight Night 28 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08:00 น. ในวันเสาร์ที่ 8 ก.พ.68 โดย “ก้องธรณี ส.สมหมาย” นัดดวล “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ที่ตัดสินใจลดพิกัดลงมาสู้ในรุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.) เป็นครั้งแรกใน ONEสำหรับ “ก้องธรณี” เป็นหนึ่งในนักกีฬาจาก ONE ลุมพินี ที่คว้าสัญญาเข้าสู่ ONE และผ่านการประมือกับยอดนักชกระดับแถวหน้าของ ONE มาแล้ว ซึ่งเขาสามารถทำผลงานเข้าตาจนคว้าโอกาสเปิดตัวใน ONE (ใหญ่) เป็นครั้งแรกเมื่อช่วงปลายปี ที่ผ่านมาผลงาน 2 ไฟต์บนสังเวียนใหญ่ระดับโลกของ “ก้องธรณี” เรียกได้ว่าร้อนแรงเป็นอย่างมาก เริ่มจากการเอาชนะคะแนน “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” มวยรัสเซียความเร็วสูง ในศึก ONE 169 เมื่อ 9 พ.ย.67 ต่อด้วยไฟต์ล่าสุดที่เพิ่งเอาชนะคะแนน “นักรบ แฟร์เท็กซ์” ในศึก ONE Fight Night 26 เมื่อ 7 ธ.ค.67 ส่งผลให้ปัจจุบันเจ้าตัวรั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวตโดย “ก้องธรณี” ในฐานะตัวท็อปป้ายแดงของแรงกิงรุ่นนี้ จะได้โอกาสเป็นคู่ชกคนแรกของ “น้องโอ๋” ในไฟต์ประเดิมพิกัดใหม่รุ่นฟลายเวต ซึ่งจะเป็นการพิสูจน์ฝีมือครั้งสำคัญของเขาในการเจอกับนักชกระดับตำนานด้วยขณะที่ “น้องโอ๋” ผ่านสังเวียน ONE มาแล้วถึง 14 ไฟต์ มีดีกรีเป็นถึงอดีตเจ้าบัลลังก์มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต โดยหลังจากเสียเข็มขัดให้ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” ในศึก ONE Fight Night 9 เมื่อเดือน เม.ย.66 เจ้าตัวก็พยายามกู้ฟอร์มเก่งเพื่อหาโอกาสกลับไปท้าชิงบัลลังก์อีกครั้ง แต่ผลงานใน 3 ไฟต์หลังยังไม่ได้ดั่งใจเท่าที่ควรจากนั้น “น้องโอ๋” จึงตัดสินใจลดน้ำหนักมาลองสู้ในรุ่นฟลายเวตดูสักตั้ง เพื่อเสาะหาความท้าทายใหม่ หลังจากสู้ในรุ่นแบนตัมเวตของ ONE มานานถึง 6 ปีศึกครั้งนี้ “น้องโอ๋” ต้องปะทะฝีมือกับเจ้าถิ่นฟอร์มร้อนแรงประจำรุ่นฟลายเวต อย่าง “ก้องธรณี” ต้องรอดูกันว่าจอมเก๋าระดับตำนานอย่าง “น้องโอ๋” ที่ต้องกลายเป็นผู้มาใหม่ของรุ่นนี้จะสามารถแจ้งเกิดได้หรือไม่ เช้าวันเสาร์ที่ 8 ก.พ.นี้ ห้ามพลาด!