ONE ดึง แฟร์เท็กซ์ เป็นผู้สนับสนุนเครื่องแต่งกายนักกีฬา ONE ลุมพินี อย่างเป็นทางการ

วัน แชมเปียนชิพ (ONE) องค์กรศิลปะการต่อสู้ชั้นนำระดับโลก ประกาศความร่วมมือกับ แฟร์เท็กซ์ แบรนด์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ศิลปะการต่อสู้ระดับโลก ในฐานะพันธมิตรด้านเครื่องแต่งกายอย่างเป็นทางการของ ONE ลุมพินีความร่วมมือครั้งนี้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในศึก ONE ลุมพินี 93 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา และจะครอบคลุมไปถึงอีเวนต์ใหญ่ประจำปีอย่าง ONE 170 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันที่ 24 มกราคมที่จะถึงนี้ด้วย โดยนักกีฬาที่ลงแข่งในรายการ ONE ลุมพินี รวมถึงทีมงานพี่เลี้ยงทุกคน จะได้รับชุดอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายสุดพิเศษจากแฟร์เท็กซ์ สำหรับใช้เปิดตัวและลงแข่งขันในทุกอีเวนต์นับจากนี้เป็นต้นไปในโอกาสนี้ นายชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอของ ONE ได้กล่าวเปิดใจถึงความร่วมมือครั้งสำคัญกับ แฟร์เท็กซ์ ที่เข้ามาช่วยพลิกโฉมการแต่งกายให้กับทัพนักกีฬา ONE ลุมพินี ในครั้งนี้ว่า“ผมตื่นเต้นที่จะประกาศว่า แฟร์เท็กซ์ แบรนด์เครื่องแต่งกายสำหรับศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดในโลก ได้จับมือเป็นพันธมิตรด้านเครื่องแต่งกายอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขัน ONE ลุมพินี ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ร่วมกับเรา”“ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้นักกีฬาของเราทุกคนได้มีเครื่องแต่งกายระดับพรีเมียมสำหรับใส่ลงแข่งขัน ซึ่งเครื่องแต่งกายทุกชุดได้ถูกออกแบบมาเพื่อดึงเอาศักยภาพในการต่อสู้ของพวกเขาออกมามากที่สุด พร้อมกับส่งเสริมให้พวกเขาแสดงฝีมือได้อย่างมีสไตล์ และสง่างาม”“แฟร์เท็กซ์ เป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมของ วัน แชมเปียนชิพ มาหลายปีแล้ว และผมเองรู้สึกตื่นเต้นกับความร่วมมือของเราทั้ง 2 องค์กรที่จะเกิดขึ้นจากนี้ต่อไปในอนาคตด้วย”แฟน ๆ ติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com อินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH