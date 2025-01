คูลซัพพอร์ทเตอร์-เมนสแตนด์จัดฟุตซอลพระประแดงคัพชิงเงินรางวัลกว่า 2 แสนบาท

KOOL SUPPORTERS ร่วมกับ Main Stand ระเบิดศึกทัวร์นาเมนต์ฟุตซอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ภายใต้มาตรฐานเทียบเท่าสากล รายการ “พระประแดง Super Cup By KOOL SUPPORTERS ครั้งที่ 3” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2568 ที่สนามเทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการโดยได้มีงานแถลงข่าวขึ้นที่ สินธร สเต๊กเฮาส์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568 ได้รับเกียรติจาก ฐาปกรณ์ กุลเจริญ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ภัทรวุฒิ ศรีสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คูลซัพพอร์ทเตอร์กรุ๊ป จำกัด, จิรายุ อาจสำอางค์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมนสแตนด์ ครีเอเตอร์ จำกัด, นก บินซอและส์ ผู้บริหารสินธรสเต๊กเฮ้าส์, ธนวัฒน์ กลิ่นช้าง ผู้บริหารของทาง Soccer Gate, วันเฉลิม ต้นตระกูลสวัสดิ์เอื้อ ตัวแทนผู้ตัดสิน, วิรวิชญ์ เจริญเชื้อ บรรณาธิการบริหารบริษัท เมนสแตนด์ ครีเอเตอร์ จำกัด ร่วมแถลงฐาปกรณ์ กุลเจริญ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่การแข่งขันฟุตซอล พระประแดง Super Cup By KOOL SUPPORTERS ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการแข่งขันปีที่ 3 นี้ เรายังได้ความร่วมมือจาก คูล ซัพพอร์ทเตอร์ และ เมนสแตนด์ ที่จะมาช่วยพัฒนาการแข่งขันให้มีความพร้อมและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ต้องขอขอบคุณสปอร์นเซอร์ทุกคน รวมถึงนักกีฬาและผู้จัดการทีมของทุกทีม ที่มาร่วมกันทำให้รายการนี้เกิดขึ้น ทำให้แฟน ๆ ฟุตซอลชาวพระประแดงและแฟน ๆ ทั่วประเทศ ได้มีรายการดี ๆ รับชมภัทรวุฒิ ศรีสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คูลซัพพอร์ทเตอร์กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า รายการนี้ถือเป็นทัวร์นาเมนท์ที่รวบรวมนักฟุตซอลชั้นนำระดับท็อปของเมืองไทยมากมาย ทั้งนักฟุตซอลทีมชาติ นักฟุตซอลลีก ไปจนถึงดาวรุ่งชุด U18 จากโรงเรียนอันดับต้น ๆ ของประเทศ ซึ่งทุกคนล้วนอยากมาแสดงฝีเท้าให้แฟน ๆ ได้เห็นอย่างเต็มที่ ดังนั้นในปีนี้เชื่อว่าแฟน ๆ จะได้รับชมการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน เต็มไปด้วยความสนุกและความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแน่นอนจิรายุ อาจสำอางค์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมนสแตนด์ ครีเอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า เมนสแตนด์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันพระประแดง Super Cup By KOOL SUPPORTERS ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนท์ฟุตซอลที่ยิ่งใหญ่ลำดับต้น ๆ ของเมืองไทย เรามั่นใจว่าด้วยศักยภาพของเราจะช่วยผลักดันมาตรฐานการจัดการแข่งขันให้มีความสนุกสนานและมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้แฟน ๆ ฟุตซอลทั่วประเทศได้รับชมเกมการแข่งขันที่มีคุณภาพทั้งในและนอกสนามวิรวิชญ์ เจริญเชื้อ บรรณาธิการบริหาร บริษัท เมนสแตนด์ ครีเอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า ในฐานะของสื่อกีฬาที่ จะช่วยผลักดันรากฐานของวงการฟุตบอลไทยในทุกระบบ ผ่านในช่องทางของสื่อ ต่างๆทั้งของเมนสแตนด์ และสื่อพันธมิตร และเชื่อว่า เราจะได้เห็นดาวเด่นของทัวร์นาเมนต์นี้ ก้าวขึ้นมาประดับวงการต่อไปสำหรับการแข่งขัน “พระประแดง Super Cup By KOOL SUPPORTERS ครั้งที่ 3” แบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นประชาชน ทีมแชมป์ รับเงินรางวัล 100,000 บาท, รองแชมป์ 30,000 บาท และอันดับ 3 ร่วม ทีมละ 10,000 บาท โดยมีทีมเข้าร่วม 24 ทีม ประกอบด้วย 1.คุณนายน้ำหวานxกงหลุน, 2.PUSIT, 3.มุสลิมอาปาเช่Xตีรณาทรานสปอร์ต, 4.Imane all-star, 5.ศิษย์หลวงปู่เอี่ยม นนทบุรี, 6.หล่อซีเฮง x อาบูดาบีเคิร์ท, 7.ต่อโอสถนายโอเลี้ยง×Compass, 8.สมหวังซาวด์xโป้ยก่าย สจโต้งปราจีน, 9.ชื่นเจริญxครัวมารียะห์, 10.The king x procom by ทารกเงินล้าน@PK, 11.อัศฮานมือทำรวยXยามีอุ้ล, 12.พระชัยมงคล, 13.99ออนทัวร์byรียาXโรงกระโจม, 14.ปานทะโชติxซุ้มไก่โอรสสลัม, 15.เถียนผิ่นน้ำแข็งใส, 16.สิงห์คลองเตยxน้ำดื่มน้องฟาติน, 17.ฟ้าบีบีกัน X Didier, 18.ตลาดสดCMปู่เจ้าสมิงพราย, 19.อะไรเฟี้ยว byคุณล้วน x มอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 20. TOOLBOXSTEEL, 21. น้องออย Jr., 22. เพื่อนมุสลิมXเด็กบ้าน79Xแสงวิมาน, 23.เหล้าหวาน, 24.ธีรพัฒน์น้องมาวินXวัยรุ่นเจซุสXซีแอนด์บีXโซเฟียเนื้อสดขณะที่รุ่น U18 ทีมแชมป์ รับเงินรางวัล 20,000 บาท, รองแชมป์ 10,000 บาท และอันดับ 3 ร่วม ทีมละ 5,000 บาท โดยมีทีมเข้าร่วม 24 ทีม ประกอบด้วย 1.เตรียมน้อม สมุทรปราการ, 2.ราชวินิตบางแก้ว, 3.ราชประชาสมาสัย, 4.ปทุมคงคาสมุทรปราการ, 5.เทพศิรินทร์สมุทรปราการ, 6สวนกุหลาบสมุทรปราการ, 7.วัดสังเวช, 8.นนทบุรีวิทยาลัย X พาภักดี, 9.ปทุมคงคา, 10.ราชวินิตบางเขน, 11.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์, 12.นาหลวงxOKANE, 13.พรตพิทยพยัต, 14.พระปฐมวิทยาลัย2, 15.พลูตาหลวง, 16.ทวีธาภิเศก, 17.ศรีประจันต์เมธีประมุข, 18.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, 19.กีฬานครนนท์วิทยา 6, 20.สมุทรสาครวุฒิชัย, 21.อิลสามวิทยาลัย, 22.เทพศิรินทร์, 23.หมอนทองวิทยา, 24.กีฬาอ่างทองสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทุกคู่ และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางผ่านทางเพจเฟซบุ๊ค KOOL Supporters ซอยมังกร