จับตา 2 นักชกดัง ย้ายขึ้นสังเวียน ONE / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

ได้รับการยืนยันเป็นที่แน่นอน 100 เปอร์เซนต์ สำหรับ 2 นักชกชาวไทยที่มีชื่อเสียงพอสมควร ซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาทั้งคู่โลดแล่นอยู่บนสังเวียนมวยคาดเชือก อย่าง THAI FIGHT กำลังจะย้ายมาขึ้นสังเวียนที่ใหญ่กว่า อย่าง ONE ลุมพินีรายแรก ได้แก่ "เต็งหนึ่ง ศิษย์เจ๊สายรุ้ง" นักชกรุ่นใหญ่ หมัดหนัก เตะหนัก แถมฟิตปั๋ง เรามักจะเห็นเขาชนะน็อกคู่แข่งบ่อยครั้งใน THAI FIGHT กำลังจะมีรายการขึ้นชกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ใน ONE ลุมพินีคาดว่าเจ้าตัวน่าจะได้ชกกับกำปั้นชาวต่างชาติ ที่รุ่นน้ำหนักราว 170 ปอนด์ (ไลต์เวต) ซึ่งก็ต้องบอกว่าถือเป็นเรื่องดีของรายการ เพราะรุ่นใหญ่ๆ นักชกชาวไทยที่เก่งๆ หรือฝีมือจัดจ้านนั้นค่อนข้างน้อย จะมีที่เราคุ้นๆ ชื่อหน่อยใน ONE ก็ สินสมุทร กลิ่นมี หรือ รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้องเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากผู้บรรยาย และกูรูมวยชื่อดัง อย่าง มิสเตอร์ป๋อง ที่เปิดเผยเป็นที่แรกผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก ว่า เต็งหนึ่ง หมดสัญญากับรายการเดิมเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามก็มีคอมเมนต์วิจารณ์จากแฟนมวยโดยตั้งคำถามว่านักชกรายนี้เมื่อมาชกในรายการที่คู่ชกแข็งแกร่งขึ้น จะไหวหรือไม่อย่าลืมว่าคู่แข่งชาวต่างชาติใน THAI FIGHT หลายๆ คน ก็ต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาว่าดูจะห่างชั้นกับนักชกชาวต่างชาติในรายการ ONE หลายเท่า ในเรื่องของฝีไม้ลายมือเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ เต็งหนึ่ง จะโดนค่อนขอดว่าก่อนหน้านี้เจอแต่กับหมู พอมาเจอของจริงจะไหวหรือไม่ ตัวของนักชกรายนี้จะเป็นผู้ให้คำตอบเอง ว่าที่ผ่านมาที่ผลงานโดดเด่นขนาดนั้นเป็นเพราะเจอแต่คู่ชกอ่อน หรือตัวเองเก่งจริงรายต่อมาถือเป็นกำปั้นที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในโลกออนไลน์ อย่าง ปตท. อภิชาติฟาร์ม ถูกแซวว่าเป็นพ่อค้าหมูปิ้งที่ต่อยมวยได้นิดหน่อย เพราะอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่เขาเป็นอย่างมาก ก็คือการขายหมูปิ้ง ทำเงินให้เขาหลักแสนบาทต่อเดือนปตท. มีความสนิทสนมกับนักชกใน ONE หลายต่อหลายคน โดยเฉพาะ นาบิล อานาน เจ้าของฉายา "หมัดยางยืด" ที่ซ้อมอยู่ค่ายเดียวกัน ที่ วีนั่ม มานาน แถมก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กอีกด้วยรวมไปถึง สินสมุทร กลิ่นมี ที่เราเห็นทั้งสองคนมาทำคอนเทนต์ร่วมกันบ่อยๆ เพราะซ้อมอยู่ค่ายเดียวกัน ไม่เว้นแม้กระทั่ง ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ แม้จะอยู่กันคนละค่าย แต่ก็ถือว่าสนิทสนมกับ ปตท. เป็นการส่วนตัว มักจะไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆสำหรับ ปตท. นั้น ก็ออกมายืนยันด้วยตัวเองอยู่หลายหนว่าปี 2567 จะเป็นปีสุดท้ายที่เขามีสัญญากับ THAI FIGHT และเมื่อเป็นอิสระปุ๊บ เขาก็ไม่รีรอที่จะมูฟตัวเองมาขึ้นชกที่ ONEโดย ปตท. ขึ้นชื่อเรื่องการชกที่เอ็นเตอร์เทนคนดูอยู่แล้ว และเท่าที่จำได้เขามักจะสามารถน็อกคู่แข่งด้วยหมัดอันทรงพลังไม่เกินยก 2 อยู่เป็นประจำ เพราะฉะนั้นการย้ายมาชกที่ ONE ลุมพินี น่าจะเหมาะสมสำหรับตัวเขาเป็นอย่างมากถึงกระนั้นรุ่นที่เขาต้องมาอยู่ คือ เฟเธอร์เวต รุ่นเดียวกับ ตะวันฉาย เพื่อนซี้ของเขา ซึ่งหาก ปตท. ชกเรียกฟอร์มได้ดีไปเรื่อยๆ เขาก็มีโอกาสจะได้เซ็นสัญญาขึ้นสู่ ONE Championship และก็อาจจะได้ชกกับเพื่อนรักของเขาไม่วันใดก็วันหนึ่ง ซึ่งทั้งคู่สามารถเจอกันได้ เพราะซ้อมคนละค่ายกันอยู่แล้วนอกจากนี้ ทั้งปตท. และเต็งหนึ่ง ก็น่าจะมีความคุ้นเคยกับการใช้นวมเล็กเปิดนิ้วกันอยู่แล้ว เพราะเดิมที THAI FIGHT เป็นมวยคาดเชือก ที่มีความอันตรายยิ่งกว่านวมเล็กเปิดนิ้วเสียอีก น่าจะพอมีวิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อย่างแน่นอนสำหรับคิวขึ้นโชว์ฟอร์มไฟต์แรกของ เต็งหนึ่ง มีการยืนยันออกมาแล้วว่าจะเป็น ONE ลุมพินี 98 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ส่วนจะเจอกับใครนั้นต้องรอคอนเฟิร์มอีกครั้ง ในส่วนของ ปตท. ยังไม่มีคิวยืนยันออกมา แต่คิดว่าอาจอยู่ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2025