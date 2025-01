อุบทีเด็ดไว้ก่อน “ตะวันฉาย” โชว์ความสด เตรียมแผนดวลเดือด “ซุปเปอร์บอน” ศึก ONE 170

“ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) พร้อมทำหน้าที่ป้องกันตำแหน่งเป็นครั้งที่ 4 จากคู่ปรับเก่า “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต อย่างเป็นทางการ ในศึก ONE 170 ที่จะจัดขึ้น ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.นี้ เริ่มคู่แรก 18.00 น.สำหรับ “ตะวันฉาย” เคยฝากรอยแค้นให้กับ “ซุปเปอร์บอน” ด้วยการเฉือนชนะคะแนนเสียงข้างมาก จากการพบกันในภาคแรก ป้องกันบัลลังก์มวยไทยครั้งที่ 2 ของตัวเองได้สำเร็จ ในศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อเดือน ธ.ค.66ขณะที่ไฟต์ล่าสุด เจ้าของฉายา “ซ้ายดารา” ยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมรักษาเข็มขัดครั้งที่ 3 เอาไว้ได้ ด้วยการย้ำแค้นคู่ปรับเก่า “โจ ณัฐวุฒิ” ไปแบบสุดมัน ด้วยการชนะแต้มเสียงข้างมาก ในศึก ONE 167 เมื่อเดือน มิ.ย.67เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา “ตะวันฉาย” ได้เปิดค่ายมวยต้นสังกัด พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ย่านพระราม 3 โชว์เนื้อตัวล่าสุดให้กองทัพสื่อมวลชนได้เก็บภาพแบบจุใจ พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมก่อนบู๊เดือดภาคสองกับ “ซุปเปอร์บอน”“ผมเตรียมตัวซ้อมมาประมาณ 2 เดือน ร่างกายตอนนี้ประมาณ 99 เปอร์เซ็นต์แล้ว ส่วนเรื่องการฟิตซ้อมยังคงรูปแบบเดิม แต่ว่าหนักกว่านิดหน่อย เพราะลูกพี่เสี่ยแขกคุมเข้มมากกว่าปกติ อีกอย่าง ไฟต์นี้ผมมีคู่ซ้อมเยอะ ทำให้รู้สึกมั่นใจกว่าในทุก ๆ ไฟต์ครับ”“ผมเคยเห็นการชกของ พี่ซุปเปอร์บอน มาแล้วในไฟต์ก่อน ส่วนครั้งนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบไปสู้ครับ”“ผมได้ศึกษาวิดีโอการชกของ พี่ซุปเปอร์บอน มาและเห็นแล้วว่าจุดอ่อนของเขาคืออะไร แต่ตอนนี้ ผมยังพูดไม่ได้ อยากให้รอดูกันบนเวทีดีกว่าครับ”“ส่วนจุดแข็ง พี่เขาสุดยอดอยู่แล้ว มีทั้งแข้ง ศอก หมัด และเข่า ดีหมดเลยครับ”โดยการกลับมาชกในครั้งนี้ “ตะวันฉาย” มองว่าร่างกายของทั้งตัวเองและ ซุปเปอร์บอน ต่างก็มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยกันทั้งคู่ ซึ่งน่าจะส่งผลให้การดวลกันในภาคสองมีความเข้มข้นไม่แพ้ภาคแรก“ผมไม่รู้เลยว่าเกมการชกจะออกมาเป็นแบบไหน แต่เชื่อว่าสนุกแน่นอน เราเป็นมวยคนละสไตล์กัน ไม่ใช่มวยหมัดสายบู๊ หรือชกแบบสุ่มสี่สุ่มห้า ผมก็เตรียมระวังตัวเอาไว้อยู่แล้ว”“ส่วนเรื่องของอายุที่ต่างกันเกือบสิบปี ผมคิดว่าอยู่ที่ความฟิตของร่างกายมากกว่า อาจจะมีผลบ้าง แต่ถ้าเขาฟิตร่างกายมาดี ผมฟิตร่างกายไปดี ก็น่าจะสนุกครับ”ส่วนเป้าหมายต่อจากนี้ในปี 2568 “ตะวันฉาย” ประกาศชัดเจนว่า ตนอยากมีโอกาสขึ้นไปท้าชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งของ “ซุปเปอร์บอน” เพื่อลุ้นก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลก ONE 2 กติกา คนใหม่ให้ได้“ผมฝันไว้ทุกปี การรักษาแชมป์โลกมวยไทยก็เรื่องหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งก็อยากเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งด้วย ถ้าผมผ่านไฟต์นี้ไปได้ ก็อยากขอตั๋วไปชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่ง ผมอยากพิสูจน์ตัวเอง เพราะมีคนดูถูกผมเยอะว่าผมชกคิกบ็อกซิ่งไม่ได้ ขอให้ผมซ้อมสัก 2-3 เดือน ผมปรับตัวสู้ได้ครับ”แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 18.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 19.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com อินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH