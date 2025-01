“เสือแบล็ค” เชื่อ “กุหลาบดำ” ใช้กระดูกมวยรับมือพลังหมัด “จอห์น ลินีเคอร์”

“เสือแบล็ค ท.พราน49” เชื่อว่า “ซ้ายอุกกาบาต” กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย จะใช้ประสบการณ์ที่เหนือกว่า ในการรับมือกับพลัง “กำปั้นหินผา” ของ จอห์น ลินีเคอร์ คู่ชกกำปั้นหนัก ดีกรีอดีตราชัน MMA ชาวบราซิล ที่จะสู้กันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในศึก ONE Fight Night 27 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ในวันเสาร์ที่ 11 ม.ค.นี้“เสือแบล็ค” นั้นเคยสัมผัสพลังหมัดซ้ายอุกกาบาตอันเลื่องชื่อของ “กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย” ด้วยตัวเองมาแล้วในไฟต์ล่าสุดและตกเป็นฝ่ายพ่ายน็อกยกสุดท้าย เมื่อครั้งทั้งคู่ได้เจอกันในศึกใหญ่ไตรมาส 3 ONE ลุมพินี 81 เมื่อเดือน ก.ย.67 โดยเจ้าตัวได้ออกมาให้ความเห็นถึงไฟต์ระหว่าง “กุหลาบดำ” และ “จอห์น” ในครั้งนี้ว่า“คู่นี้เป็นมวยหมัดหนักธรรมชาติทั้งคู่ แต่จากที่เคยดูคลิปการชกมา ผมมองว่าหมัดของ จอห์น น่าจะหนักกว่านิดหน่อย แต่ กุหลาบดำ จะได้เปรียบตรงที่มีความเป็นมวยไทยมากกว่าเยอะครับ”“ไฟต์นี้ผมคิดว่า กุหลาบดำ น่าจะใช้ประสบการณ์มวยไทยที่สูงกว่าเข้าไปสู้ รูปเกมจะต้องออกมาสนุกแน่ และมีโอกาสไม่ครบยกสูง ใครพลาดโดนก่อนก็ร่วงได้ทั้งคู่ ยังไงคนไทยด้วยกัน ผมก็ขอเชียร์ให้ กุหลาบดำ เป็นฝ่ายคว้าชัยชนะในไฟต์นี้ไปให้ได้ครับ”ทั้งนี้ “เสือแบล็ค” เองก็มีคิวที่จะลงชิงชัยในศึก ONE Fight Night 27 เช่นกัน โดยเตรียมระเบิดพลังสุดชีวิต หวังเก็บชัยชนะเหนือ “ดีมิทรี คอฟตุน” คู่ชกหมัดอันตรายจากรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ให้ได้สถานเดียว เพื่อกู้ศรัทธามหาชนกลับคืนมาอีกครั้ง หลัง 2 ไฟต์ล่าสุด ต้องสะดุดพ่ายน็อกไปอย่างน่าเจ็บใจ