สมาคมนักข่าวช่างภาพฯ ตั้งฉายา “บอสชาตรี” ให้เป็น “พ่อมดมวยไทย”

เวียนมาอีกครั้งสำหรับกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของ “สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย” ที่ตั้ง “ฉายาคนกีฬา” เพื่อเป็นการชื่นชมหรือเย้าหยอกกันเป็นธรรมเนียนปฏิบัติ ซึ่งในปี 2567 ที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ได้มอบฉายาให้คนกีฬาที่มีความโดดเด่นและส่งอิทธิพลต่อวงการกีฬาไทยโดยรวม หนึ่งในนั้นคือ “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ วัน แชมเปียน ชิพ ซึ่งได้รับฉายาว่า “พ่อมดมวยไทย”ตลอดปีที่ผ่านมา ONE กลายเป็นองค์กรกีฬาที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดยเป็นรายการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ที่ถูกพูดถึงมากที่สุด รวมทั้งมียอดการเก็บค่าตั๋วเข้าชมสูง สร้างรายได้จากการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด, ค่าสปอนเซอร์, ค่าโฆษณา สร้างมูลค่าทางธุรกิจได้มากมายมหาศาลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการมวยไทยอีกทั้งยังเป็นเวทีที่กระตุ้นให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพออกมาเต็มที่ โดยไม่มีระบบหน้าเสื่อหรือการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งหากนักกีฬาคนใดโชว์ผลงานได้ดี มีหัวใจปิดเกม ก็จะสามารถสร้างชื่อ รวมถึงสะสมเงินรางวัลก้อนโตที่สามารถพลิกชีวิตของตัวเองและครอบครัวให้มีความสุขสบายมากยิ่งขึ้น และยังเปลี่ยนภาพลักษณ์นักมวยไทยให้เป็น “ฮีโร” ที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนทั่วโลกอีกด้วยงานนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “บอสชาตรี” คือบุคคลสำคัญที่มีส่วนช่วยสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กีฬามวยไทย กลับมาได้รับความนิยมจนกลายเป็นกระแส “มวยไทยฟีเวอร์” ในกลุ่มแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วประเทศ นอกจากนั้น ศิลปะมวยไทยยังถูกเผยแพร่ผ่านเวที ONE และ ONE ลุมพินี สู่สายตาแฟนกีฬาในทั่ว ทุกมุมโลก ซึ่งเป็นส่งเสริมให้มวยไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของฉายา “พ่อมดมวยไทย” นั่นเอง