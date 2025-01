ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ คว้า 2 รางวัลระดับโลก “W3 Award 2024” ผลงานสร้างสรรค์ดีเด่นทางดิจิทัลบนเว็บไซต์

ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ทำผลงานทางดิจิทัลยอดเยี่ยม คว้า 2 รางวัลระดับโลก “W3 Award 2024” รางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่นทางดิจิทัลบนเว็บไซต์ จากองค์กรสื่อดิจิทัลมืออาชีพ Academy of Interactive and Visual Arts (AIVA) ประเทศสหรัฐอเมริกาบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และ บริษัท มายรัม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมคว้ารางวัลระดับ Silver “W3 Awards 2024” จากองค์กรสื่อดิจิทัลมืออาชีพ Academy of Interactive and Visual Arts (AIVA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผลงานด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางดิจิทัลที่โดดเด่นด้านการออกแบบเว็บไซต์การตลาด และการพัฒนา โดยมุ่งเน้นผลงานดิจิทัลที่มีประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด ซึ่งผลงานทางดิจิทัลที่โดดเด่นของยามาฮ่าที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้มาจาก 1) Yamaha LINE Marketing Automation 2) Yamaha Sales Application2024 W3 Awards Winners:1. Yamaha LINE Marketing Automation•Award: Silver, General Marketing-Innovative & Experimental•Brand: Thai Yamaha Motor•Awards Page: https://www.mirum.co.th/award2024/tym-automation•Case VDO: https://www.youtube.com/watch?v=7BhqxYBgy1M&ab_channel=Award2. Yamaha Sales Application•Award: Silver, Mobile Apps & Sites-Workflow & Productivity•Brand: Thai Yamaha Motor•Awards Page: https://www.mirum.co.th/award2024/tym-saleapp/•Case VDO: https://www.youtube.com/watch?v=B-LhmgTZUaE&ab_channel=Awardซึ่ง 2 ผลงาน เป็นผลงานที่ร่วมกันพัฒนาระหว่างทั้ง 2 บริษัท แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์อย่างลงตัว และสำหรับรางวัลระดับ Silver “W3 Award 2024” ครั้งนี้ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถึงเป็นบริษัทหนึ่งเดียวในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ รางวัล W3 Awards 2024 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยยามาฮ่ามอเตอร์ และ มายรัม (ประเทศไทย) ในการผลักดันขอบเขตของประสบการณ์ดิจิทัล และบทบาทของทั้ง 2 บริษัทในฐานะผู้นำด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์