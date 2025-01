“ซุปเปอร์บอน” คัมแบ็คนั่งแท่นแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง เฟเธอร์เวต ทางการ

ONE ประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้ "ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์" ยอดนักสู้วัย 34 ปี จากพัทลุง ขึ้นแท่นเป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) นับแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับ “ซุปเปอร์บอน” ก่อนหน้านี้ครองตำแหน่งเป็นเจ้าของบัลลังก์คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล โดยได้เข็มขัดมาครอง จากการเอาชนะคะแนน “มารัต กริกอเรียน” จอมอึดจากอาร์เมเนีย ในศึก ONE ลุมพินี 58 เมื่อเดือน เม.ย.67 ก่อนที่ล่าสุด ONE จะประกาศให้ “จอมเตะก้านคอจากพัทลุง” นั่งบัลลังก์แชมป์โลกของรุ่นนี้อย่างเป็นทางการจากการประกาศดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการขึ้นครองบัลลังก์เป็นครั้งที่ 2 ของ “ซุปเปอร์บอน” หลังจากที่เขาเคยสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นราชันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต คนแรกของ ONE เมื่อปี 2564 จากการเตะก้านคอช็อกโลก เอาชนะน็อก “จอร์จิโอ เปโตรเซียน” ยอดนักสู้ชาวอิตาลี ซึ่งยังเป็นที่จดจำมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งนี้ หากในอนาคต "ชิงกิซ อัลลาซอฟ" ยอดนักสู้จอมแกร่งจากเบลารุส พร้อมจะกลับมาแข่งขันอีกครั้ง ONE ก็ยินดีต้อนรับสำหรับไฟต์ต่อไปของ “ซุปเปอร์บอน” เตรียมลุ้นสร้างตำนานบทใหม่ของตัวเอง ขึ้นแท่นเป็นแชมป์โลก ONE 2 กติกา ด้วยการท้าชิงบัลลังก์มวยไทยจากคู่ปรับเก่า “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ในศึก ONE 170 ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.นี้ เริ่มคู่แรก 18.00 น.