อยากสู้ใจจะขาด! “ทาเครุ” ลั่นดังพร้อมซัด “รถถัง” ต่อให้ต้องแบกน้ำหนักก็ไม่สน

“ทาเครุ เซกาวา” ประกาศชัดจะไม่ขอพลาดโอกาสขึ้นชกกับซูเปอร์สตาร์ชาวไทย ”รถถัง จิตรเมืองนนท์” อีกเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ และไม่เกี่ยงที่จะแบกน้ำหนักขึ้นสู้ หาก “รถถัง” เกิดทำน้ำหนักไม่ได้ตามที่ตกลง แถมยังออกตัวด้วยว่าตนจะไม่รับค่าชดเชยน้ำหนักจากอีกฝ่ายแม้แต่สตางค์แดงเดียว โดยทั้งคู่มีนัดฟาดปากกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ซูเปอร์ไฟต์ 5 ยก ในศึก ONE 172 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค.68 ที่ สนาม ไซตามะ ซูเปอร์อารีนา ประเทศญี่ปุ่นการประจันหน้าของสองซูเปอร์สตาร์ตัวแทนญี่ปุ่นและไทยเป็นไฟต์หยุดโลกที่แฟนกีฬาการต่อสู้ทั้งไทยและเทศตั้งตารอ หลังจากโปรแกรมเดิมของทั้งคู่ที่วางไว้ในศึก ONE 165 เมื่อ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา มีอันต้องเปลี่ยนแปลง เนื่องจากขณะนั้น “รถถัง” ได้รับบาดเจ็บจนต้องถอนชก “ทาเครุ” จึงต้องสลับไปชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งกับ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แทนไม่เพียงแต่แฟน ๆ เท่านั้นที่รอ “ทาเครุ” เองก็ใจจดใจจ่อที่จะได้เจอคู่ต่อสู้ที่เป็นเขาหมายตามาตลอดเช่นกัน ซึ่งการได้ประมือกับ “รถถัง” ถือเป็นเหตุผลสำคัญที่เขาตัดสินใจก้าวเท้าสู่ชายคา ONE เมื่อปี 2566 เขาจึงมุ่งมั่นเต็มที่สำหรับไฟต์นี้ โดยยืนกรานว่าจะขอชกกับ “รถถัง” ให้ได้สถานเดียว ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น“ผมดีใจมาก ในที่สุดผมก็ได้ชกกับ รถถัง เขาได้รับบาดเจ็บทำให้ไฟต์ของเราถูกเลื่อนออกไปครั้งก่อน แต่แล้วไฟต์นี้ก็เกิดขึ้นจนได้ ผมมีความสุขมากที่ได้ชกในบ้านเกิด ผมอยากโชว์ผลงานต่อหน้าแฟน ๆ ชาวญี่ปุ่นของผม”“แม้ว่า รถถัง อาจจะทำน้ำหนักเกินในไฟต์ของเรา แต่ผมก็จะยังตอบรับลงแข่ง และจะไม่รับค่าชดเชยค่าน้ำหนักจากเขาด้วย”