"ซุปเปอร์เล็ก" ขอโทษ ONE และแฟนมวย โชว์ใบรับรองแพทย์ ถอนชก "นิโค" ONE 170 กระทันหัน

ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 เจ้าของแชมป์โลก ONE 2 เส้น ทั้ง คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต และมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กขอโทษ รายการ "วัน แชมเปียนชิพ" และแฟนหมัดมวยทุกคน ที่ต้องถอนตัวในการป้องกันเข็มขัด กับ นิโค คาร์ริลโล ในศึกใหญ่ ONE 170 แบบกระทันหันก่อนหน้านี้กลายเป็นอีกหนึ่งข่าวดราม่าของ ONE เมื่อมีข่าวหลุดออกมาว่า ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ถอนตัวจากไฟต์ป้องกันแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นแบนตัมเวต ที่เดิมทีมีคิวขึ้นชกในศึกใหญ่ ONE 170 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ปลายเดือนมกราคมนี้สุดท้าย ONE ประกาศด่วน จัดให้ นาบิล อานาน ที่เดิมทีมีคิวชกกับ เคียมรัน นาบาติ ได้ขยับขึ้นไปเจอกับ นิโค คาร์ริลโล ในการชิงเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นแบนตัมเวต เฉพาะกาล ในศึกใหญ่ 170 แทนอย่างไรก็ดีมีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวของ ONE ระบุว่า ผู้ชนะระหว่าง นิโค คาร์ริลโล กับ นาบิล อานาน จะได้สิทธิ์ไปชิงเข็มขัดเส้นจริงกับ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ในศึกใหญ่ ONE 172 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมีนาคมต่อไป