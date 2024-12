“CBD We Run 2025” วิ่งสุขสันต์เมืองยั่งยืน งานวิ่งการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ใจกลางสาทร

มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล หรือ AWFC โดย บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) หรือ AWC ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายพันธมิตร จัดกิจกรรมวิ่งฮาล์ฟมาราธอนการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ใจกลางกรุง “CBD We Run 2025” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “GIVE GREEN CBD 2024” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ภายใต้แนวคิดรักษ์โลกเพื่อร่วมสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองสีเขียว ที่ทุกการจำหน่าย Running Pack ทางโครงการจะร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับกรุงเทพมหานคร พร้อมร่วมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่สร้างขยะตลอดเส้นทาง และยังได้ร่วมบุญจากการนำรายได้ส่วนหนึ่งเข้าสมทบโครงการ “ปันรักษ์” ของมูลนิธิ AWFC เพื่อร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน กรุงเทพมหานคร และประเทศไทยต่อไป โดยกิจกรรม “CBD We Run 2025” เตรียมจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2568 ระหว่างเวลา 04.00 - 07.00 น. ณ จุดปล่อยตัว อาคาร ‘เอ็มไพร์’ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://race.thai.run/CBDWeRun2025 ตั้งแต่วันนี้ - 11 มกราคม 2568“CBD We Run 2025” เป็นงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนการกุศลที่จัดขึ้นเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนความยั่งยืนเพื่อส่งมอบคุณค่าและประโยชน์องค์รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม โดยเปิดรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 3,000 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็นทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ “Fun Run” ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร ราคา 600 บาท “Mini Marathon” ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ราคา 700 บาท และ “Half Marathon” ระยะทาง 21 กิโลเมตร ราคา 800 บาท กับเส้นทางวิ่งอันเป็นเอกลักษณ์ผ่านพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญใจกลางเมือง พร้อมด้วยไฮไลท์สำคัญในเส้นทางวิ่ง อาทิ อาคาร ‘เอ็มไพร์’ อาคารสำนักงานที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ถนนสาทร ก่อนลัดเลาะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมด้วยวิวอาทิตย์ขึ้นยามเช้าบริเวณสะพานตากสิน และจุดกลับตัวที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่)นักวิ่งทุกท่านจะได้รับ Runner Pack เป็นไอเท็มวิ่งรักษ์โลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ เสื้อวิ่งที่ทำจากผ้า Recycle PET ขวดน้ำซิลิโคนพับได้ให้นักวิ่งพกพาไปรับน้ำดื่มได้ตลอดเส้นทาง และหมายเลขแข่งขันประจำตัว (BIB) พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) จากซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ ที่หมดอายุการใช้งาน มาใช้ประโยชน์ต่อด้วยการนำมารีไซเคิลเป็นเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย รวมถึงของที่ระลึกและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่มาร่วมกับ Runner Pack ประกอบไปด้วย ประกันอุบัติเหตุ และซุ้มอาหารเช้าหลังเข้าเส้นชัยจากพันธมิตรมากมายภายในงานกิจกรรมวิ่งการกุศล “CBD We Run 2025” ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “GIVE GREEN CBD 2024” ของ AWFC ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ของขวัญเพื่อวันที่ยั่งยืน” เดินหน้าขับเคลื่อนความยั่งยืนเพื่อส่งมอบคุณค่าและประโยชน์องค์รวม ผ่าน 3 กิจกรรม คือ ตลาดนัดเพื่อการกุศล “AWC's Charity Market Around” กิจกรรมการกุศลใต้ต้นคริสต์มาส "A Charity Christmas Tree" และงานซิตี้รัน วิ่งฮาล์ฟมาราธอนการกุศลกลางกรุง “CBD We Run 2025” ชวนคนไทยรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งต่อคุณค่ากลับคืนสู่สังคม โดยโครงการ “GIVE GREEN CBD 2024” ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากพันธมิตรชั้นนำประกอบด้วย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง ประจำกรุงเทพมหานคร, บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , เคพีเอ็มจี ประเทศไทย, บริษัท นวกิจ อลูมินัม แอนด์ กลาส (2009) จำกัด, บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด, บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด, บริษัท เอเวอเรสต์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, บริษัท ฟิวเจอร์ วิชวล ซิสเต็ม จำกัด, กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี, บริษัท โอกุระ นิกโก้ โฮเทล แมนเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) และอื่น ๆผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมร่วมสมัครเข้าร่วมงานวิ่งการกุศล “CBD We Run 2025” ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://race.thai.run/CBDWeRun2025 ตั้งแต่วันนี้ - 11 มกราคม 2568 หรือสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการที่ www.facebook.com/CBDWeRun