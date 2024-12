“แฮ็กเกอร์ตี” รั้งเข็มขัดคิกบ็อกซิ่ง “เว่ย รุย” ศึก ONE 171 ที่กาตาร์

ONE เตรียมยกทัพบุกไปจัดการแข่งขันที่ประเทศกาตาร์ เป็นครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อศึก ONE 171 โดยจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ลูเซล สปอร์ตส์ อารีนา ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เริ่มตั้งแต่ 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย รับประกันความมันครั้งประวัติศาสตร์ ด้วยการจัดเต็มศึกชิงบัลลังก์นัดหยุดโลกที่ทุกคนเฝ้ารอคอยถึง 2 คู่ ในค่ำคืนเดียวคู่เอกของรายการ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 27 ปี จากเกาะอังกฤษ เตรียมทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งครั้งแรก พบกับผู้ท้าชิงเบอร์ 1 ของแรงกิง “เว่ย รุย” ยอดฝีมือระดับตำนาน วัย 33 ปี จากประเทศจีนย้อนกลับไปในเดือน พ.ย.66 “แฮ็กเกอร์ตี” ที่ในขณะนั้นยังครองแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต สามารถสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นแท่นเป็นแชมป์โลก 2 ประเภทกีฬาได้สำเร็จ ด้วยการคว้าเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันที่ว่างอยู่มาครอง จากการชนะน็อก “ฟาบริซิโอ อานดราเด” ราชัน MMA รุ่นเดียวกัน ชาวบราซิล ในศึก ONE Fight Night 16อย่างไรก็ตาม 7 เดือนต่อมาในศึก ONE 168 ที่สหรัฐอเมริกา “แฮ็กเกอร์ตี” ต้องพุ่งชนความผิดหวังครั้งใหญ่ เมื่อตกเป็นฝ่ายพ่ายน็อกยกแรก เสียเข็มขัดมวยไทยให้กับ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ซึ่งการกลับมาครั้งนี้ “แฮ็กเกอร์ตี” มุ่งมั่นที่จะป้องกันบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งครั้งแรกให้ได้ เพื่อกู้ศักดิ์ศรี และประกาศศักดาในฐานะยอดนักชกของรุ่นนี้อีกครั้งขณะที่ “เว่ย รุย” สุดยอดนักคิกบ็อกซิ่งจากแดนมังกร เจ้าของสถิติชนะ 70 จากทั้งหมด 73 ไฟต์ที่ลงแข่งขัน และเป็นถึงอดีตแชมป์โลก K-1 ชาวจีน คนแรกในประวัติศาสตร์ เปิดตัวอย่างอลังการ ด้วยการโค่นอดีตราชันของรุ่น “ฮิโรกิ อากิโมโตะ” ในศึก ONE Fight Night 22 เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งชัยชนะในครั้งนั้นได้ส่งให้ “เว่ย รุย” ขึ้นไปครองตำแหน่งผู้ท้าชิงเบอร์ 1 ของแรงกิงทันที และนำมาซึ่งสิทธิ์ในการขึ้นชิงบัลลังก์ครั้งนี้ด้านคู่รองเป็นการเปิดศึกไตรภาค ของ 2 คู่ปรับตลอดกาล เพื่อเฟ้นหาเจ้าบัลลังก์ตัวจริงเพียงหนึ่งเดียว ระหว่าง “โจชัว พาซิโอ” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) วัย 28 ปี จากฟิลิปปินส์ พบกับ “จาร์เร็ด บรูกส์” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล วัย 31 ปี จากสหรัฐอเมริกาสำหรับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วถึง 2 ครั้ง โดยภาคแรกเป็น “จาร์เร็ด” ที่ทำแสบ บุกไปเอาชนะคะแนน “โจชัว” ได้ถึงบ้านเกิด พร้อมกระชากเข็มขัดมาครอง ในศึก ONE 164 เมื่อเดือน ธ.ค.65 ขณะที่ภาค 2 เกิดขึ้นในศึก ONE 166 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศกาตาร์ เมื่อเดือน ม.ค.67 โดยวันนั้น “จาร์เร็ด” พลาดทำผิดกติกา ทุ่ม “โจชัว” หัวลงพื้นจนไม่สามารถทำการแข่งขันต่อได้ ส่งผลให้เขาถูกปรับแพ้ พร้อมกับเสียเข็มขัดแชมป์โลกกลับไปให้ “โจชัว” อย่างน่าเจ็บใจตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปีที่ผ่านมา "โจชัว" ต้องหยุดพักจากการขึ้นสังเวียน เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีกขาด ซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวกลับมาแข็งแรงดีเหมือนเดิมแล้ว และพร้อมกลับมาพิสูจน์ฝีมือบนสังเวียนอีกครั้ง ในฐานะเจ้าของบัลลังก์ตัวจริงของรุ่นนี้ในระหว่างที่ “โจชัว” ยังไม่สามารถทำหน้าที่แชมป์โลกไม่ได้ “จาร์เร็ด” ได้โอกาสชิงแชมป์โลก รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล กับ “กุสตาโว บาลาร์ต” ในศึก ONE Fight Night 24 เมื่อเดือน ส.ค.67 และเป็นฝ่ายคว้าเข็มขัดมาเฉพาะกาลเส้นนี้มาครองสำเร็จก่อนที่ไฟต์ล่าสุด “จาร์เร็ด” จะขยับขึ้นมาสู้ในรุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เป็นครั้งแรก เพื่อเริ่มต้นเป้าหมายสู่การเป็นแชมป์โลก 2 รุ่น แต่ก็ต้องจบลงด้วยความผิดหวัง หลังถูก “รีซ แม็คลาเรน” นักสู้ชาวออสเตรเลีย ดีกรีผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง เบียดเอาชนะไปด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ ในศึก ONE Fight Night 26 เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาไฟต์นี้ “จาร์เร็ด” จะลดน้ำหนักกลับมาสู้ในรุ่นสตรอว์เวตอีกครั้ง เพื่อขอชำระหนี้แค้นที่ค้างคากับ “โจชัว” และขึ้นเป็นเจ้าบัลลังก์ของรุ่นนี้แต่เพียงผู้เดียวให้ได้แฟนกีฬาที่สนใจซื้อบัตรเข้าชมถึงขอบสนาม สามารถลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดและสิทธิพิเศษก่อนใครได้ที่ visit.onefc.com/one171ติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com อินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH