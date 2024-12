แรงต่อเนื่อง! "ต๊อด-ปิติ" ร่วมทีม KUROKI RACING คว้าแชมป์รถยนต์มาราธอน 25 ชั่วโมง

"TP12" ต๊อด-ปิติ ภิรมย์ภักดี ร้อนแรงต่อเนื่องบนแทร็กความเร็ว หลังร่วมทีมแข่ง SINGHA-ATP-DC GARAGE WITH KUROKI RACING คว้าแชมป์การแข่งขันรถยนต์มาราธอนสุดโหด 25 ชั่วโมง รายการ Idemitsu SUPER ENDURANCE THAILAND 2024 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ศึกรถยนต์มาราธอนทางเรียบรายการ Idemitsu SUPER ENDURANCE THAILAND 2024 ที่ดวลความเร็วกับแบบสุดโหด 25 ชั่วโมงเต็ม แข่งขันกันที่บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต โดยออกสตาร์ทในเวลา 16.00 น. ของวันเสาร์ที่ 21 ธ.ค.67 และไปเข้าเสันชัยวันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค. 67 เวลา 17.00 น.ซึ่ง ปิติ ภิรมย์ภักดี เป็น 1 ในนักขับ 344 คน ที่ลงแข่งขันรายการนี้ โดยลงแข่งร่วมกับทีม SINGHA-ATP-DC GARAGE WITH KUROKI RACING ในรุ่นดิวิชั่น 3 ใช้รถแข่งฮอนด้า CR-Z หมายเลข 388 ร่วมกับ ฮิเดะฮารุ คุโรก, ยศรัญ แสนสุข,ธนสิทธิ์ ปัญญาทรานนท์, ศิรศิษย์ แสนสุข, ณัฎฐวลัญช์ แสนสุข และ นิธิวัชร์ ทิพยทัศน์ซึ่งรถแข่งหมายเลข388 พิสูจน์ให้เห็นถึงความอึด เช่นเดียวกับนักขับทั้ง 7 คน ที่แท็กทีมในการขับตลอด 25 ชั่วโมง โดยเจ้าของรหัส TP12 มีส่วนสำคัญในการขับในช่วงไนท์เรซ ก่อนที่สุดท้ายรถแข่งเบอร์ 388 จะวิ่งผ่านเส้นชัยเป็นอับดับ 1 ของรุ่นดิวิชั่น 3 คว้าแชมป์ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ หลังขับไปได้ทั้งสิ้น 680 รอบสนาม พร้อมจบอันดับ 8 โอเวอร์ออลทั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของ ต๊อด-ปิติ ในการลงแข่งขันรถยนต์รูปแบบมาราธอน 25 ชั่วโมง ซึ่งการคว้าแชมป์ร่วมกับทีม SINGHA-ATP-DC GARAGE WITH KUROKI RACING ในครั้งนี้ ยังถือเป็นการได้ฉลองแชมป์ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติตต่อกัน หลังเพิ่งจะคว้าแชมป์ TSS The Super Series รุ่นซูเปอร์คาร์ GT3 มาหมาดๆเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.67 ที่ผ่านมา