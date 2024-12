TOYOTA GAZOO Racing Thailand เจ้าแห่งมาราธอน แชมป์ 25 ชั่วโมง “IDEMITSU SUPER ENDURANCE THAILAND 2024"

TOYOTA GAZOO Racing Thailand ประกาศชัยชนะและความสำเร็จปิดปี 2024 สมศักดิ์ศรีดีกรีแชมป์เก่าเอ็นดูรานซ์ จัดทัพรถแข่งหลากรุ่น และรถแข่ง CARBON NEUTRAL FUEL ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ลงสนามในรายการ “IDEMITSU SUPER ENDURANCE THAILAND 2024” ( 25 HOURS ) ศึกการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบแบบเอ็นดูรานซ์ที่ท้าทายที่สุดแห่งปี ด้วยระยะเวลาการแข่งขันยาวนานถึง 25 ชม. ครองแชมป์อันดับ 1-2 ของรุ่นและแบบ OVERALL สร้างสถิติใหม่ 729 รอบสนาม ระยะทาง 3,318.96 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2567 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์TOYOTA GAZOO Racing Thailand สู้ศึกเอ็นดูรานซ์สุดโหด นำนักแข่งชุดใหญ่ของทีม พร้อมเปิดโอกาสให้นักแข่งวันเมคเรซจากรายการ TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2024 ลงสนามด้วยรถแข่งหลากรุ่นขับกันไม่หยุดตลอด 25 ชม.เต็ม ก่อนจบการแข่งขันไปผลปรากฏว่ารุ่น Division 2 รถ Toyota Corolla Altis GR Sport N?rburgring หมายเลข 219 ขับโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ, ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, มานัต กุละปาลานนท์ และ อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ ผนึกกำลังทำผลงานแบบท็อปฟอร์มสมศักดิ์ศรีดีกรีแชมป์วิ่งหวดรวดเดียวทำผลงานอันดับ 1 ของรุ่นและอันดับ 1 แบบOverall วิ่งรวม 729 รอบสนาม ทำสถิติจำนวนรอบมากที่สุดของการแข่งขันไปด้วยยะทาง 3,318.96 กิโลเมตร ด้านรถหมายเลข 220 ขับโดย กรัณฑ์ ศุภพงษ์, เฉิน เจี้ยน หงษ์ , นาโอกิ คาวามูระ, ณ ดล วัฒนธรรม และ กฤษฎิ์ วสุรัตน์ คันนี้ฝ่าฟันหนักตั้งแต่ออกตัวหลังเส้นสตาร์ทแม้จะได้กริดสตาร์ทในอันดับ 2 เกิดอุบัติเหตุจากการเฉี่ยวกันของรถในสนามทำให้ต้องนำรถเข้าพิทเพื่อซ่อมแซมจนหล่นไปอยู่ในลำดับที่ 60 ก่อนกลับมาลงสนามแข่งขันอีกครั้ง ผนึกกำลังหวดไม่พักจนสามารถจบการแข่งขันและขึ้นมาโพเดียมในอันดับ 2 ของรุ่นและ อันดับ 2 แบบ Overall วิ่งรวม 710 รอบสนามรุ่น Division 3 ทีมใช้รถ Carbon Neutral Fuel ส่งเสริมและสานต่อการใช้พลังงานเชื้อเพลิงทางเลือกเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยรถยนต์ Collora Altis GR Sport Turbo Carbon Neutral Fuel หมายเลข 337 ขับโดย อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ, ณ ดล วัฒนธรรม, ชิบะ เคนทาโร่ และ เคนทาโร่ ซึจิโทริ ทำผลงานอันดับ 3 ของรุ่นและอันดับ 10 แบบOverall วิ่งรวม 655 รอบสนาม ด้านรถ Yaris Turbo Carbon Neutral Fuel หมายเลข 325 ขับโดย นรรัศมิ์ อภิวาท, ไอตั้น อัษฎาธร, ธนากร เลี่ยวไพรัตน์ และ โรเตอร์ ทองเจือ ทำผลงานอันดับ 10 ของรุ่นและอันดับ 33 แบบOverall วิ่งรวม 581 รอบสนามรุ่น Yaris One Make Race ด้วยรถยนต์ Yaris One Make Race หมายเลข 9 ขับโดย วรัญชิต วัฒนาธนกุล, ปณิธาน รักไพบูลย์สมบัติ, นฤนนท์ภัทร รัตน์ชเลสินธร, ปัญจะ ไหวพริบ, เมฆรัชคีฏาก์ กะลันตานนท์ และ อรุณพงศ์ ศรีฤทธิ์ จบการแข่งขันในอันดับ 1 ของรุ่นและอันดับ 24 แบบ Overall วิ่งรวม 612 รอบสนามรุ่น Yaris Ativ Lady One Make Race ด้วยรถยนต์ Yaris Ativ Lady One Make Race หมายเลข 19 ขับโดย กิติยา ธีรวัฒน์วาที, ป๊ายปาย โอริโอ้, ศิริภากรณ์ แยบยนต์, สาวิตรี กวางแก้ว และ ระพีพรรณ มีอุสาห์ จบการแข่งขันในอันดับ 1 ของรุ่นและอันดับ 35 แบบ Overall วิ่งรวม 580 รอบสนามหลังจบการแข่งขัน คุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่ง TOYOTA GAZOO Racing Thailand เผยความรู้สึกว่า “เป็นความสำเร็จที่มากกว่าชัยชนะเพราะรายการเอ็นดูรานซ์ 25 ชั่วโมงเป็นสนามที่ท้าทายทั้งความเร็ว การวางแผน และความอดทนของทั้งคนและรถ พวกเรารู้สึกภูมิใจที่สามารถรักษาแชมป์ในหลายรุ่นได้สำเร็จ และขอบคุณนักแข่งวันเมคเรซที่ร่วมลงสนามระดับนานาชาติได้อย่างยอดเยี่ยม สำหรับปีหน้าทีมยังมีเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งเรื่องการยกระดับทีมและพัฒนานักแข่งรุ่นใหม่ รวมถึงเดินหน้าใช้พลังงานสะอาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนในวงการมอเตอร์สปอร์ตสู่ระดับโลกต่อไป ขอฝากแฟนมอเตอร์สปอร์ตทุกท่านติดตามพวกเราด้วยนะครับ”แฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตร่วมติดตามผลงานและอัพเดทตารางแข่งขันในปี 2025 ของ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ทีมแข่งรถสัญชาติไทยที่มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/TOYOTAGazooRacingTeamThailand