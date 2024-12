โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ 2024 สนาม 5 ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต บุรีรัมย์

การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรูปแบบวันเมคเรซยอดนิยมรายการ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2024” ชูคอนเซ็ปต์ MAKE EVER-BETTER CARS From Circuit to the Road มาถึงสนามที่ 5 ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายตัดสินแชมป์ประจำปี โดยมี นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายเนวิน ชิดชอบ ประธาน สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และนายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าบุรีรัมย์ และผู้สนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการ ร่วมเปิดการแข่งขัน TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2024 สนามที่ 5 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2567 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย มิย่า ทองเจือ, ปังปอนด์-อัครวุฒิ, ป๊ายปาย โอริโอ้ พร้อมเหล่านักแข่งและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมงานคับคั่ง ออกตัวกันเต็มสปีดชนิดไม่มีใครยอมใครขับเคี่ยวความมันส์ใน 4 รุ่นการแข่งขันบนสนามแข่งมาตรฐานระดับโลกเริ่มจากรุ่น Yaris ATIV Lady One Make Race (ยาริส เอทีฟ เลดี้ วันเมคเรซ) เป็นการขับเคี่ยวกันของนักแข่งสาวมือสมัครเล่นที่ชื่นชอบกีฬาความเร็ว และมีนักแข่ง TOYOTA Racing Star Team “มิย่า ทองเจือ” ลงสนามด้วยรถแข่งพลังงานทางเลือก Carbon Neutral Fuel ส่งเสริมและสานต่อการใช้พลังงานเชื้อเพลิงทางเลือก ที่เป็นกลางทางคาร์บอนผ่านกีฬามอเตอร์สปอร์ต ด้วยรถ YARIS ATIV ONE MAKE RACE Carbon Neutral Fuel การแข่งขันครั้งนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเพราะต้องลุ้นแชมป์ประจำปีกันถึงสนามสุดท้ายด้วยคะแนนสะสมที่ใกล้เคียงกันมาก ก่อนจบการแข่งขันไปปรากฏว่า อันดับ 1 คือ สิตานัน พิกุลขจร หมายเลข 107 จากทีม Bfin Racing Compact Superclub , อันดับ 2 คือ ศิริภากรณ์ แยบยนต์ หมายเลข 168 จากทีม TMC-Drive 68 Lenso by Woot Bangbon3, อันดับ 3 คือ สาวิตรี กวางแก้ว หมายเลข 138 จากทีม Pakelo Heroes Racing Team, อันดับ 4 คือ นิชา วีรพร หมายเลข 155 จากทีม Lenso Motorsport by WootBangbon3 และ อันดับ 5 คือ กิติยา ธีรวัฒน์วาที หมายเลข 189 จากทีม KT RACING TEAMลุ้นกันต่อในรุ่น YARIS One Make Race (ยาริส วันเมคเรซ) รุ่นยอดนิยมที่รวมตัวนักแข่งมากที่สุด พร้อมกับนักแข่ง TOYOTA Racing Star Team “ป๊ายปาย โอริโอ้” โดยใช้ YARIS ONE MAKE RACE Carbon Neutral Fuel รถแข่งพลังงานที่เป็นกลางทางคาร์บอนอีกคันลงสนาม รุ่นนี้เต็มไปด้วยการเร่งแซงและชิงจังหวะที่ดุเดือดจนถึงธงหมากรุกจบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ นฤนนท์ภัทร รัตน์ชเลสินธร หมายเลข 90 จากทีม Wise BRDM-Tech Just car Top one web By VG, อันดับ 2 คือ ปณิธาน รักไพบูลย์สมบัติ หมายเลข 36 จากทีม Nexzter drive to drift MX racing team, อันดับ 3 คือ Ethan Lewis Hayward หมายเลข 11, อันดับ 4 คือ Brendan Paul Anthony หมายเลข 47 จากทีม Superclub Racing Team และอันดับ 5 คือ ปัญจะ ไหวพริบ หมายเลข 26 จากทีม B-Quik Racing Teamรุ่น Hilux REVO One Make Race (ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ) ศึกของกระบะพันธุ์แกร่งเอาใจแฟนๆสายดีเซล จบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ อรุณพงศ์ ศรีฤทธิ์ หมายเลข 44 จากทีม Nexzter racing team by Vanguarg X Voltronic, อันดับ 2 คือ ณัฐนันท์ คฤโฆษ หมายเลข 71 จากทีม Nexzter Rest Club, อันดับ 3 คือ กิตติศักดิ์ เสียงสลัก หมายเลข 3 จากทีม BKC by House of Cars อุ๊หยัดใจได้ x Voltronic Thailand x Vanguard Garage , อันดับ 4 คือ เมฆรัชคีฏาก์ กะลันตานนท์ หมายเลข 98 จากทีม Atlander Nexzter Hurricane Mx racing Team by Ruk Service และ อันดับ 5 คือ ธิบดินทร์ สันทัดค้า หมายเลข 20จากทีม Neon Creation Nexzter Trane Racing Teamปิดท้ายด้วยรุ่นใหญ่ Corolla ALTIS GR Sport One Make Race (โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ) ลงสนามกันฟอร์มสุดโหดแม้คะแนนหัวตารางของว่าที่แชมป์ประจำปีจะทิ้งห่างลอยลำเตรียมก้าวสู่การเป็นนักแข่งรถในสังกัดทีม TOYOTA GAZOO Racing Thailand ประจำปี 2025 แล้วก็ตาม แต่ทุกคันใส่กันเต็มที่ไม่มีถอย ก่อนจบการแข่งขัน อันดับ 1 คือ ไอตั้น อัษฎาธร หมายเลข 51 จากทีม Lin Motorsport , อันดับ 2 คือ ธนากร เลี่ยวไพรัตน์ หมายเลข 22, อันดับ 3 คือ อัฐพล แก้วอาษา หมายเลข 26 จากทีม B-Quik Racing Team, อันดับ 4 คือ สิตาวีร์ ลิ้มนันทรักษ์ หมายเลข 9 จากทีม Nexzter Singha Sittipol Racing Team และอันดับ 5 คือ โรเตอร์ ทองเจือ หมายเลข 17 จากทีม Superclub Racing TeamTOYOTA GAZOO Racing Thailand ยังมอบโอกาสพิเศษให้กับนักแข่งวันเมคเรซ ที่มีคะแนนสะสมและผลงานโดดเด่น ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “IDEMITSU SUPER ENDURANCE THAILAND 2024” (25 HOURS) ศึกเอ็นดูรานซ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นไปตามความตั้งใจของโตโยต้าที่สนับสนุนกีฬามอเตอร์สปอร์ตมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะ TOYOTA GAZOO Racing Thailand ที่มีแนวคิด MAKE EVER-BETTER CARS From Circuit to the Road ที่เชื่อว่า มอเตอร์สปอร์ตเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนายนตรกรรมให้ดียิ่งขึ้น การศึกษาขีดจำกัดของรถในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างในสนามแข่งช่วยก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อสร้างรถที่ดียิ่งขึ้นสู่ท้องถนน โดยในปีนี้มีตัวแทนทั้ง 4 รุ่น เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย• ตัวแทนรุ่น Yaris ATIV Lady One Make Race ศิริภากรณ์ แยบยนต์, สาวิตรี กวางแก้ว และ ระพีพรรณ มีอุสาห์• ตัวแทนรุ่น YARIS One Make Race วรัญชิต วัฒนาธนกุล, ปณิธาน รักไพบูลย์สมบัติ, นฤนนท์ภัทร รัตน์ชเลสินธร, ปัญจะ ไหวพริบ และ ป๊ายปาย โอริโอ้• ตัวแทนรุ่น Hilux REVO One Make Race เมฆรัชคีฏาก์ กะลันตานนท์ และ อรุณพงศ์ ศรีฤทธิ์• ตัวแทนรุ่น Corolla ALTIS GR Sport One Make Race ไอตั้น อัษฏาธร, ธนากร เลี่ยวไพรัตน์ และ โรเตอร์ ทองเจือหลังจบการแข่งขัน TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2024 แฟนคลับ One Make ในพิธีเปิดการแข่งขัน นายศุภกร รัตนวราหะ กล่าวแสดงความขอบคุณว่า "ขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการ โยโกฮามา / พีทีที สเตชั่น / โมเดลลิสต้า / เลนโซ่ / อาร์โต / สิงห์ คอร์ปอเรชั่น ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงแฟนมอเตอร์สปอร์ตทุกคนที่ติดตามชม และส่งใจเชียร์ตลอดทั้งปี" ขอบคุณแฟนพันธุ์แท้มอเตอร์สปอร์ตทั่วประเทศ สำหรับการติดตามชม และส่งใจเชียร์ตลอดทั้งปี พบกันใหม่ฤดูกาลแข่งขันหน้า ปี 2025 มันส์สุดขีดกว่า เร้าใจกว่าอย่างแน่นอน