"เสือคิม" ฟอร์มดุจัดน็อก "พันฤทธิ์" ซิวโบนัสคูณสอง "ชาโด้" สดกว่าชนะแต้ม "สิทธิชัย" ONE ลุมพินี 92

ศึก ONE ลุมพินี 92 มอบความสุขให้กับแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้อย่างยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี 2567 หลังนักกีฬาทั้ง 12 คู่ พร้อมใจกันโชว์ฝีมือแบบสุดความสามารถ เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)คู่เอกของรายการ “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” ยอดนักสู้ระดับตำนาน วัย 33 ปี จากบุรีรัมย์ อาศัยลูกเก๋าวัดพลังความสดของ “ชาโด้ สิงห์มาวิน” นักสู้แข้งหนัก วัย 24 ปี จากเมืองตาก ในกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.)เสียงระฆังดัง “ชาโด้” ที่กำลังมั่นใจเปิดเกมบุกเร็วเข้าใส่ “สิทธิชัย” ทันที ช่วงที่เหลือ “ชาโด้” ยังแรงดีไม่มีตกเดินลุยจู่โจมต่อเนื่อง ส่วนกำปั้นรุ่นพี่ก็โต้กลับทีต่อทีไม่มียอม กระทั่งปลายยกสุดท้าย “ชาโด้” ได้จังหวะซัดหมัดขวาเต็มแรงเรียกนับ 8 จาก “สิทธิชัย” ส่งให้ “ชาโด้” ได้รับชูมือด้วยคะแนนเอกฉันท์ เก็บชัย 4 ไฟต์ติดส่วนคู่รอง “เสือคิม สจ.โต้งปราจีน” จอมบู๊เลือดนักสู้ วัย 29 ปี จากจันทบุรี เปิดหน้าชน “พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี” คู่ชกฟอร์มแรง วัย 27 ปี จากพัทลุง ที่ยังไม่แพ้ใครตลอดปีนี้ ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 140 ป.ยกแรก “พันฤทธิ์” ออกอาวุธด้วยความดุดัน ส่วน “เสือคิม” หาจังหวะบวกคืนเป็นระยะ หลังจากนั้น “เสือคิม” หมัดซ้ายเริ่มทำงานเรียกนับ 8 ได้เร็ว ก่อนเดินบดทิ่มซ้ายซ้ำอีกดอก ปิดเกมน็อก “พันฤทธิ์” ได้ในยกสอง ส่งให้ “เสือคิม” เก็บชัย 3 ไฟต์ติด รับโบนัสเป็นครั้งที่ 3 และถือเป็นดับเบิลโบนัส (700,000 บาท) ครั้งที่ 2 ของเจ้าตัวด้วยต่อกันที่ “ทรงชัยน้อย” มวยร่างเล็กใจใหญ่ วัย 25 ปี เปิดศึกชิงยืดสถิติหรูไม่เคยแพ้ให้ใครกับ “ยอดนำชัย แฟร์เท็กซ์” ดาวรุ่งฟอร์มสด วัย 20 ปี จากชลบุรี ในกติกามวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) โดยหลังดูเชิงกันพอหอมปากหอมคอในยกแรก เกมเริ่มทวีความดุเดือดในช่วงต้นยก 2 เมื่อ “ทรงชัยน้อย” ปล่อยหมัดชุดสุดแม่นยำส่ง “ยอดนำชัย” ร่วงลงพื้นกลับมาสู้ต่อไม่ไหว ส่งให้ “ทรงชัยน้อย” ชนะน็อกแบบสวยสดงดงาม พร้อมกับยืดสถิติไร้พ่ายในรายการของ ONE เป็นไฟต์ที่ 8 พร้อมรับโบนัส 3.5 แสนบาท ได้เป็นครั้งที่ 5ขณะที่ “พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์” สุดยอดฝีมือชื่อดัง วัย 28 ปี ประจันหน้ากับ “เอกอร์ บิเกรฟ” ดาวรุ่งไฟแรง วัย 22 ปี จากรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) โดยหลังจากแลกแข้งและหมัดกันอย่างดุเดือด “เอกอร์” สบช่องกดหมัดขวาเข้าปลายคางเรียกนับ 8 จาก “พันธ์พยัคฆ์” ตั้งแต่ยกแรก ยกสอง “พันธ์พยัคฆ์” จึงต้องเร่งเครื่องเอาคืน แต่กลับพลาดโดนฮุกซ้ายของ “เอกอร์” กดหล่นฝืนยืนขึ้นไม่ไหว “เอกอร์” จึงชนะน็อกไป และคว้าโบนัส 3.5 แสนบาท ได้สองไฟต์ติดคู่เอกภาคอินเตอร์ “มารัต กริกอเรียน” จอมเก๋าดีกรีแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง 3 สมัย วัย 22 ปี จากอาร์เมเนีย รับมือรุ่นน้องฟอร์มดุ “อับเดลาลี เซฮิดี” นักสู้ไฟแรง วัย 25 ปี จากโมร็อกโก ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 159 ป. โดย “มารัต” อาศัยความเก๋าและความอึดเดินฝ่าดงอาวุธกดดัน “อับเดลาลี” อย่างหนัก และได้จังหวะอัดหมัดส่ง “อับเดลาลี” ร่วงโดนนับแปด ก่อนตามเช็กบิลได้อย่างเด็ดขาดในยกสอง ไว้ลายตัวพ่อคิกบ็อกซิ่งระดับโลกตลอดการแข่งขันสุดเดือดในค่ำคืนนี้ ปรากฏว่ามีนักกีฬาอาวุธเด็ด 6 ราย ทำผลงานถูกใจ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” มอบโบนัสให้เป็นของขวัญส่งท้ายปีทันทีคนละ 350,000 บาท แบบไม่รวมค่าตัว ได้แก่ “ชิมอน”, “วัชรพล พีเค.แสนชัย”, “รักษ์ เอราวัณ”, “เอกอร์ บิเกรฟ” และ “ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์” ขณะที่ “เสือคิม สจ.โต้งปราจีน” ออกอาวุธเฉียบคมได้ดับเบิลโบนัส 7 แสนบาท ไปครอง รวมยอดทั้งสิ้น 2,450,000 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาท)สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 92- คู่เอก ชาโด้ สิงห์มาวิน ชนะคะแนนเอกฉันท์ สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)- คู่รอง เสือคิม สจ.โต้งปราจีน ชนะน็อก พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี นาทีที่ 2:57 ของยก 2 (มวยไทย แคตช์เวต 140.4 ป.)- ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์ ชนะน็อก ยอดนำชัย แฟร์เท็กซ์ นาทีที่ 1:18 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)- เอกอร์ บิเกรฟ (รัสเซีย) ชนะน็อก พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ นาทีที่ 1:08 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)- อับดัลลาห์ ดายาคีเอฟ (รัสเซีย) ชนะทีเคโอ สิบหมื่น โค้ชนาย นาทีที่ 0:35 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 147.2 ป.)- รักษ์ เอราวัณ ชนะทีเคโอ โกโก้ ส.สมหมาย นาทีที่ 3:00 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)- มารัต กริกอเรียน (อาร์เมเนีย) ชนะน็อก อับเดลาลี เซฮิดี (โมร็อกโก) นาทีที่ 2:36 ของยก 2 (คิกบ็อกซิ่ง แคตช์เวต 159 ป.)- วัชรพล พีเค.แสนชัย ชนะน็อก ไม้ซางคํา ส.ยิ่งเจริญการช่าง นาทีที่ 2:22 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 121 ป.)- หลิว เมิงหยาง (จีน) ชนะคะแนนเอกฉันท์ มาซาอากิ โนอิริ (ญี่ปุ่น) (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)- อนิสสา เม็กเซน (ฝรั่งเศส/แอลจีเรีย) ชนะคะแนนเอกฉันท์ คานะ (ญี่ปุ่น) (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)- ชิมอน (ญี่ปุ่น) ชนะทีเคโอ ฤทธิเดช ส.สมหมาย นาทีที่ 0:39 ของยก 2 (มวยไทย แคตช์เวต 134 ป.)- เอลบรุส ออสมานอฟ (รัสเซีย) ชนะคะแนนเอกฉันท์ นาธาน เบนดอน (สหราชอาณาจักร) (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)