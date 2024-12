“จันท์เกมส์” ปิดฉากประทับใจ ส่งไม้ต่อให้ จ.อุดรธานี

นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 “จันท์เกมส์” โดยมี นายจักรพรรดิ์ คล่องพยาบาล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , นายต้น ณ ระนอง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย , นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี , นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา , ผู้บริหาร กกท. , ผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี และนักกีฬาจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมในพิธี ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมานายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ต้องขอแสดงความชื่นชม กับจังหวัดจันทบุรี ที่ได้มีโอกาสส่งเสริมและสนับสนุน การกีฬาของชาติ ให้มีความก้าวหน้า และประสบผลสำเร็จ ตามเป้าหมาย เป็นการแสดงถึงความพร้อมของจังหวัด และความร่วมมือของทุกฝ่าย สิ่งที่เหลืออยู่จากการแข่งขันคือความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดจันทบุรี และผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ รวมทั้งภาคเอกชน ที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอดดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้จังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 “จันท์เกมส์” ระหว่างวันที่ 9 – 20 ธันวาคม 2567 จังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันเสร็จสิ้นลงแล้ว กกท. ต้องขอแสดงความชื่นชมจังหวัดจันทบุรี ที่ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ ส่งผลให้นักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา ได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น และจังหวัดเจ้าภาพ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจน ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนในจังหวัด ทำให้การกีฬาเกิดความตื่นตัวเป็นอย่างมากในส่วนของพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 “จันท์เกมส์” เต็มไปด้วยแสงสีเสียง และการแสดงจากจังหวัดเจ้าภาพ 2 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 Rhythm of Chanthaburi หลังจากนั้น เป็นขบวนพาเหรด และขบวนนักกีฬาจากทั้ง 5 ภาค 77 จังหวัด ต่อด้วยการมอบธงประจำการแข่งขันให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไป จังหวัดอุดรธานี นำทีมโดย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และชุดที่ 2 The Light of Spirits ซึ่งเป็นการแสดงที่สวยงามและสร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก ก่อนจะดับไฟในกระถางคบเพลิงลง ต่อด้วยการแสดงชุดที่ 3 เป็นการแสดงจากจังหวัดอุดรธานี ในชื่อชุด Into the Moon and Beyondทั้งนี้ การแข่งขันกีฬากีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 “อุดรธานีเกมส์” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -29 ธันวาคม พ.ศ. 2569 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “ภูพระบาทเกมส์” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 26 มกราคม พ.ศ. 2570 โดยมี “คุณทองโบราณ” ซึ่งเป็นโครงกระดูกสุนัข ที่ถูกขุดพบบริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง โดยได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นมาสคอต หรือสัญลักษณ์นำโชคประจำการแข่งขัน แล้วพบกันใหม่ ที่ “อุดรธานีเกมส์”