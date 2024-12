แบบนี้จะไม่ทน! "ซุปเปอร์เล็ก" ตอบโต้ทันควันหลัง "นิโค" พาดพิงไม่หยุด

“ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) และ มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ออกอาการที่นั่งร้อน ต้องขอตอบโต้ “นิโค คาร์ริลโล” ผู้ท้าชิงเลือดเดือด จากสกอตแลนด์ หลังถูกพาดพิงถึงในการให้สัมภาษณ์ของอีกฝ่าย ก่อนทั้งคู่มีคิวดวลเดือดชิงเข็มขัดมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต กันในศึก ONE 170 ที่จะระเบิดความขึ้น ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.68โดยก่อนหน้านี้ “นิโค” ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่าน สกาย สปอร์ตส์ สื่อชื่อดังของสหราชอาณาจักร ระบุว่าตนไม่เห็นช่องทางไหนที่ “ซุปเปอร์เล็ก” ที่ขึ้นมาจากรุ่นฟลายเวต จะสามารถทำให้เขาซึ่งเป็นนักชกที่ตัวใหญ่ที่สุดในรุ่นแบนตัมเวต ตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ได้เลยในศึกชิงเข็มขัดมวยไทยครั้งนี้ปรากฏว่าทันทีที่ทราบข่าวว่าถูกผู้ท้าชิงกล้ามโตพาดพิงถึง “ซุปเปอร์เล็ก” จึงไม่รอช้า รีบตอบโต้กลับทันทีผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ซุปเปอร์เล็ก ม.รัตนบัณฑิต ด้วยการโพสต์ข้อความแบบสั้น ๆ แต่ได้ใจความว่า“ผมไม่จำเป็นต้องทำให้คุณเจ็บตัวหรอก แต่ผมจะทำให้คุณได้คิดไม่หยุดเท่านั้นเอง หนมน้าา หนมน้าา”โดยหลังจากโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปไม่นาน ก็มีกระแสตอบรับจากแฟน ๆ อย่างล้นหลาม โดยความเห็นส่วนใหญ่ต่างพร้อมใจกันเชียร์ให้ “ซุปเปอร์เล็ก” ระเบิดฟอร์มจัดหนักใส่ “นิโค” ที่บังอาจมาสบประมาทนักชกขวัญใจของพวกเขาอย่างเต็มที่ ซึ่งนับจนถึงตอนนี้ โพสต์ดังกล่าวได้มียอดกดถูกใจพุ่งทะลุเกือบ 7,000 ครั้งแล้วด้วยกันสำหรับ “ซุปเปอร์เล็ก” ก่อนหน้านี้ขึ้นชกในรุ่นฟลายเวตมาโดยตลอด ก่อนที่ไฟต์ล่าสุดในศึก ONE 168 เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา จะขยับขึ้นมาสู้ในแบนตัมเวตเป็นครั้งแรก และสามารถเอาชนะน็อกยกแรก “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลกคนเก่าจากแดนผู้ดี กระชากเข็มขัดมวยไทยมาพาดบ่าเป็นเส้นที่ 2 ได้สำเร็จต้องมาดูกันว่าการขึ้นชกในรุ่นแบนตัมเวต ครั้งที่ 2 ของ “ซุปเปอร์เล็ก” เขาจะสามารถเก็บชัยชนะเพื่อป้องกันเข็มขัดมวยไทยเอาไว้ได้ หรือจะเป็น “นิโค” ที่สามารถล้มแชมป์โลกชาวไทย และก้าวขึ้นครองบัลลังก์คนใหม่สำเร็จตามที่ลั่นวาจาไว้