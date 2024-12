ไม่อายทำกิน "เสือคิม" ไม่สนคนแซว สานต่อธุรกิจขายขนมควบคู่ชกมวย

“เสือคิม สจ.โต้งปราจีน” เจ้าของฉายา “เสือร้ายเมืองจันท์” เปิดเผยถึงความมุ่งมั่นที่สานต่อธุรกิจของตัวเอง ควบคู่ไปกับอาชีพหลักอย่างการเป็นนักมวยไทยอาชีพที่ทำมานานหลายปีสำหรับ “เสือคิม” ผ่านความยากลำบากมาก่อนในช่วงที่แขวนนวมไปพักใหญ่ ก่อนจะคว้าโอกาสกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้ง หลังได้รับการชักชวนจาก บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง”โดยปัจจุบันเจ้าตัวใช้ผลงานชนะ 3 จาก 5 ไฟต์ในรายการนี้ และคว้าโบนัสเข้ากระเป๋ามากถึง 1.05 ล้านบาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) จนทำให้ชีวิตพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้อย่างที่หวังไว้ปัจจุบัน “เสือคิม” มีธุรกิจมากมายที่ทำอยู่ ไม่ว่าจะเป็นร้านทุเรียนสด และ ทุเรียนทอด ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีในช่วงที่ผ่านมา และ สินค้าล่าสุดอย่างคอนเฟลกคาราเมล ที่มีแฟนสาวเป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่ โดยเจ้าตัวเล่าถึงความลำบากในช่วงเลิกมวยและสาเหตุที่ทำให้ตั้งใจทำธุรกิจส่วนตัวเอาไว้ว่า"ก่อนจะได้มาชก ONE ลุมพินี ตอนนั้นผมมืด 8 ด้านเพราะว่า ไม่มีงานทำ ไม่มีเงิน ชีวิตลำบาก ได้เจอจุดเปลี่ยนลูกพี่เสี่ยแขก ได้ติดต่อให้กลับมาชกมวยอีกครั้งที่ ONE ลุมพินี ดีใจมาก ถ้าไม่มี ONE ลุมพินี ตอนนี้ชีวิตผมยังมองไม่ออกครับ ขอบคุณรายการที่มอบโอกาสให้ผมกลับมาชกอีกครั้ง ให้ผมมีชีวิตที่ดี มีรายได้""ตอนนี้ชกมาแล้ว 5 ไฟต์ ได้โบนัสไป 2 ครั้ง รวมแล้ว 1 ล้านกว่าบาท เงินโบนัสและเงินค่าตัวจากรายการ มาช่วยชีวิตผมได้เยอะ ได้เงินมาเช่าบ้านอยู่ ได้ออกรถ ได้เอามาต่อยอดทำอาชีพอื่น ๆ ตอนนี้ก็เป็นพ่อขายคอร์นเฟลกด้วย เพราะว่าชกมวยมา มีเงินก็อยากจะขายของ มีคนแซวบ้างว่าหน้าตาดุ ๆ ทำไมมาทำขนม ชกมวยก็ใช้แรง ทำขนมก็ใช้สมาธิ”"เงินที่ได้มาจากการขายขนม ผมตั้งใจจะไม่ใช้สุรุ่ยสุร่ายแล้ว จะใช้ก็ต้องคิดตลอดว่า ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง ไม่เอาไปเล่นการพนัน หรือเอาไปกินเที่ยวเล่นอีกแล้ว”สำหรับ “เสือคิม” มีคิวจะขึ้นป้ายรองคู่เอกในศึก ONE ลุมพินี 92 ศุกร์ที่ 20 ธ.ค.นี้ โดยจะต้องเจอกับ “พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี” มวยซ้ายหนักแรงทุกลูก วัย 27 ปี จากพัทลุง ที่มีสถิติชนะ 4 ไฟต์ติดต่อกันในตอนนี้ ต้องมาลุ้นกันว่า “เสือคิม” จะสามารถคว้าชัยชนะปิดท้ายปีนี้ได้หรือไม่ ห้ามพลาด!