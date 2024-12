เตรียมขยับแรงกิ้ง! “เคียมรัน” วัดแกร่ง “นาบิล” เสริมทัพศึก ONE 170 รอเดือดปีหน้า

ยกระดับความมันเอาใจแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้เพิ่มอีก 1 คู่ ในศึกนัดยิ่งใหญ่ ONE 170 ที่จะกลับมาสร้างความบันเทิงแบบเต็มอิ่ม ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.68 เริ่มคู่แรก 19.30 น. โดย “เคียมรัน นาบาติ” จอมบู๊ไร้พ่าย วัย 30 ปี จากรัสเซีย ขอทดสอบฟอร์มแกร่งของ “นาบิล อานาน” นักชกหุ่นก้านยาว วัย 20 ปี เชื้อสายไทย-แอลจีเรีย-ฝรั่งเศส ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)สำหรับ “เคียมรัน” ครองสถิติสวยหรูไม่แพ้ใคร 22 ไฟต์ ตลอดการชกในระดับอาชีพจนถึงปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการโชว์ผลงานร้อนแรงใน ONE ลุมพินี ที่เก็บชัยชนะรวด 3 ไฟต์ และคว้าโบนัส 3.5 แสนบาท ได้หนึ่งครั้ง จนกระทั่งได้สัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 1 แสนเหรียญสหรัฐ (ราว 3.6 ล้านบาท) ไปครองในศึก ONE ลุมพินี 68 เมื่อ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมาล่าสุด “เคียมรัน” ขึ้นชกครั้งแรกในฐานะนักกีฬา ONE เต็มตัว โดยโชว์พลังหมัดเหนือชั้นเอาชนะคะแนนตำนานนักชกชาวไทย “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ในศึก ONE ลุมพินี 81 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.ย. พร้อมพุ่งขึ้นมารั้งอันดับ 3 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต อยู่ในปัจจุบันครั้งนี้ “เคียมรัน” พร้อมเต็มที่สำหรับการกลับมาพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเองอีกครั้ง โดยพร้อมรับมือ กับ “นาบิล” ดาวรุ่งพุ่งแรงที่หวังใช้ตนเป็นบันไดในการขยับอันดับในแรงกิงรุ่นนี้ และหากเขาสามารถปราบ “นาบิล” ได้ ก็อาจเป็นปัจจัยให้เขาได้เลื่อนขั้นอีกระดับและขยับเข้าใกล้โอกาสชิงบัลลังก์ที่หมายปองด้าน “นาบิล” เปิดตัวแพ้ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ที่ถือเข็มขัด ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เส้นเดียวอยู่ในขณะนั้น ในศึก ONE ลุมพินี 22 เมื่อ 23 มิ.ย.66 ก่อนเดินหน้าคว้าชัย 3 ไฟต์รวด คว้าโบนัส 3.5 แสนบาท ได้สองครั้ง พร้อม คว้าสัญญา ONE มาครองได้สำเร็จ เมื่อช่วงเดือน ก.ค.ที่ผ่านมาหลังจากนั้นเจ้าตัวยังแรงต่อเนื่องขึ้นสู้ในฐานะนักกีฬา ONE เก็บชัยเพิ่มได้อีก 2 ไฟต์ติดเหนือ "ฟิลิปเป โลโบ" จากบราซิล และ "ซอ ลิน อู" จากเมียนมา จนได้ขึ้นไปเป็นหนึ่งในตัวท็อปของรุ่น และปัจจุบันรั้งอันดับ 5 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวตโดยหลังจากชวดการเปิดซิงกติกาคิกบ็อกซิ่งกับ “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” เมื่อต้นเดือนนี้ เจ้าตัวก็ได้กลับมาตะลุยเส้นทางมวยไทยอีกครั้ง ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่เขาจะได้พิสูจน์ฝีมือกับตัวท็อปจอมแกร่ง “เคียมรัน” ซึ่งหากเขาผ่านได้ ก็อาจส่งให้เขาทะยานขึ้นสู่อันดับแรงกิงที่สูงกว่านับเป็นอีกหนึ่งคู่มวยที่แฟนมวยหลายคนเรียกร้องอยากชม สำหรับการดวลกันของ “เคียมรัน” และ “นาบิล” ที่ต่างกำลังมาแรงและมีดีไม่แพ้กัน สุดท้ายฝ่ายไหนจะเข้าวิน ลุ้นขยับอันดับแรงกิงของตัวเองให้สูงขึ้น เพื่อเข้าใกล้บัลลังก์อีกหนึ่งก้าว อีกไม่นานเดี๋ยวรู้กัน!