"เจ็ตสกี" ซีเกมส์ 2025 ยืนยันชิงชัย 6 รุ่น ที่หาดจอมเทียน พัทยา

ประเทศไทยเป็นโต้โผ จัดประชุมสามัญครั้งที่ 3 เชิญชาติพันธมิตรเข้าร่วม มิสเตอร์เซฟูล ซูตัน อัซวาร์ ชาวอินโดนีเซียเป็นประธานสมาคมสหพันธ์เจ็ตสกีเอเชีย (Fully Aswar, President of Asian Association of Waterjet Federation) เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยชาติพันธมิตรเข้าร่วม 12 ประเทศ โดยจุดประสงค์หลักของการประชุมคือ เตรียมความพร้อมของกีฬาเจ็ตสกีในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เพื่อยกระดับวงการเจ็ตสกีของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเพื่อรักษาความต่อเนื่องของกีฬาชนิดนี้ในการแข่งขัน ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ และเอเชียน บีช เกมส์เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2567 ณ สนามจัดการแข่งเจ็ตสกีชิงแชมป์เอเชีย “ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต 2024” (WGP#1 Waterjet World Cup 2024) สนามชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 11-15 ธ.ค. 2567 นี้ ที่ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา ประเทศไทย สมาคมเจ็ตสกีแห่งเอเชีย (Asian Association of Waterjet Federation) นำโดยประเทศไทย ได้จัดการประชุมประเทศในกลุ่มสมาชิก ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงค์โปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย กัมพูชา เวียดนาม และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่ง “บิ๊กเปี๊ยก” พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา นายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ ได้แจ้งในที่ประชุมอย่างเป็นทางการ ถึงการได้รับการบรรจุกีฬาเจ็ตสกี ให้เป็นหนึ่งชนิดกีฬาในหมวดหมู่ “กีฬาเอ็กซ์ตรีม” ในการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ครั้ง 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2568 ที่ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา มีการชิงเหรียญทองทั้งหมด 6 รุ่นการแข่งขัน คือรุ่น ENDURANCE OPEN, RUNABOUT STOCK, RUNABOUT 1100 STOCK, SKI GP, SKI 1500 STOCK และ RUNABOUT LIMITED ซึ่งในแต่ละรุ่นของการแข่งขัน จะต้องมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อย 5 ประเทศ และแต่ละประเทศสามารถส่งนักกีฬาเจ็ตสกีเข้าร่วมการแข่งขันได้ 2 คน ต่อรุ่นการแข่งขันด้านมิสเตอร์เซฟูล ซูตัน อัซวาร์ (Fully Aswar) ประธานสมาคมสหพันธ์เจ็ตสกีเอเชีย ชาวอินโดนีเซีย กล่าวว่าตนต้องการยกระดับวงการเจ็ตสกีของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยพร้อมจะผลักดันกีฬาเจ็ตสกีเข้าแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมส์ เอเชียนบีช และซีเกมส์ ครั้งที่ 34 และ 35 ที่ประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์จะเป็นเจ้าภาพต่อไปเพื่อสร้างความต่อเนื่อง ยั่งยืนและคงทน พร้อมกำชับหากประเทศสมาชิกทุกประเทศ ทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานอย่างจริงจัง กีฬาชนิดนี้จะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นในภูมิภาคเอเชียแน่นอนและในช่วงเย็นของวันที่ 15 ธันวาคม 2567 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา “บิ๊กเปี๊ยก” พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา นายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ และนางจิราพร กาญจนพิทักษ์ รองเลขาธิการและเหรัญญิก สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดให้มีงานเลี้ยงนักกีฬาเจ็ตสกี ทีมเจ็ตสกี เพื่อเป็นการขอบคุณ สังสรรค์ สนุกสนาม และเป็นการเลี้ยงปิดฤดูกาลการแข่งขัน เพื่อฉลองความสำเร็จให้นักกีฬาไทย ขอบคุณที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับวงการเจ็ตสกีของประเทศไทย ขอบคุณเหล่านักกีฬาเจ็ตสกีจิตอาสา ของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีฯ ที่ได้ช่วยเหลือประชาชนช่วงน้ำท่วมทางภาคเหนือและภาคใต้ที่ผ่านมา และขอบคุณนักกีฬาต่างชาติและทีมเจ็ตสกีต่างชาติที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก 2024 “ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต เวิลด์ คัพ 2024” ซึ่งการแข่งขันฯ ได้เสร็จสิ้นลงเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา