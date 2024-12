“ทาเครุ vs รถถัง” ได้คิวระเบิดความมัน ศึก ONE 172 ที่ประเทศญี่ปุ่น

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับไฟต์ในฝันที่แฟนมวยทั่วโลกตั้งตารอ “ทาเครุ เซกาวา” นักชกซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่ง จากญี่ปุ่น ได้ฤกษ์เปิดศึกแลกเดือด “รถถัง จิตรเมืองนนท์” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ซูเปอร์ไฟต์ 5 ยก พร้อมคู่ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นฟลายเวต ที่ว่างอยู่ ระหว่าง “อาเดรียโน โมราเอส” อดีตเจ้าของบัลลังก์ ชาวบราซิล ที่ครองตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 1 ปะทะกับคู่ปรับเก่า “ยูยะ วากามัตสึ” นักชกเจ้าถิ่น มือวางอันดับ 2 ของแรงกิง ในศึก ONE 172 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ในวันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค.68 นี้ ที่ สนามไซตามะ ซูเปอร์ อารีนา ประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ ที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่กรุง โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วัน แชมเปียนชิพ องค์กรศิลปะการต่อสู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก จับมือ U-NEXT หนึ่งในผู้นำแพลตฟอร์มสตรีมมิงวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงในประเทศญี่ปุ่น ประกาศศึก ONE 172 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ ไซตามะ ซูเปอร์ อารีนา ในวันที่ 23 มีนาคม 2568โดยคู่เอกนำรายการ “ทาเครุ” จะเปิดฉากแลกเดือดกับ “รถถัง” ภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ซูเปอร์ไฟต์ 5 ยก หลังก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยวางคิวให้เจอกันมาแล้วในศึก ONE 165 เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากฝ่ายนักชกไทยมีอาการบาดเจ็บจึงถอนตัวไป ซึ่งตลอดที่ผ่านมาทั้งคู่ต่างแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการจะประชันเดือดกัน จนกระทั่งความฝันของทั้งคู่และแฟนมวยทั่วโลกกำลังจะเป็นจริงในครั้งนี้สำหรับ “ทาเครุ” ถูกยกให้เป็นหนึ่งในคิกบ็อกซิ่งเก่งที่สุดในโลกเมื่อเทียบกันแบบปอนด์ต่อปอนด์ และมีสถิติปิดเกมน็อกคู่ต่อสู้มากถึง 26 ครั้ง ตลอดอาชีพ ขณะที่ฟากของ “รถถัง” ถือเป็นหนึ่งในนักมวยไทยระดับโลก มีผลงานกวาดชัยชนะมากถึง 16 ครั้ง บนสังเวียน ONE งานนี้การันตีความดุเดือดสมการรอคอยของแฟนมวยทั่วโลกอย่างแน่นอน+ขณะที่คู่รอง “อาเดรียโน” อดีตราชัน MMA รุ่นฟลายเวต จะกลับมาไล่ล่าเข็มขัดอีกครั้ง โดยจะดวลกับคู่ปรับเก่า “ยูยะ” ที่เคยฟาดฟันกันมาแล้ว 1 หน ในศึก ONE X เมื่อ 26 มี.ค.65 ซึ่งวันนั้นเกมจบลงด้วยชัยชนะแบบซับมิชชันของ “อาเดรียโน” ในช่วงปลายยก 3หลังจากแพ้มา “ยูยะ” ก็มุ่งมั่นทำฟอร์มจนสามารถคว้าชัยชนะได้ 3 ไฟต์ติดต่อกัน ขณะที่ฟากของ “อาเดรียโน” ก็เพิ่งซับมิชชันปิดเกมมาหมาด ๆ เช่นเดียวกันในศึก ONE 169 เมื่อ 9 พ.ย. เรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างอยู่ในช่วงกำลังมั่นใจทั้งคู่ และจะเป็นการรีแมตช์แบบมีเข็มขัดเป็นเดิมพันเป็นครั้งที่สอง ที่ต้องสู้กันอย่างดุเดือดสุดชีวิตแน่นอนทั้งนี้ศึก ONE 172 ถือเป็นการกลับมาจัดการแข่งขันขึ้นครั้งที่ 4 ในประเทศญี่ปุ่น โดยในโอกาสนี้ นาย “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ประธานและซีอีโอของ วัน แชมเปียนชิพ ได้กล่าวว่า“วัน แชมเปียนชิพ ได้มาเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งที่ 4 ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้นำเสนอรายการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มาจัดที่ไซตามะ ซูเปอร์ อารีนา ทาเครุ คือคิกบ็อกซิ่งไอคอน มีทักษะคิกบ็อกซิ่งระดับเทพ และจิตวิญญาณนักสู้อันเป็นที่น่ายกย่อง ด้าน รถถัง คือนักชกซูเปอร์สตาร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นหนึ่งในนักมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคนี้”“ผมแทบรอไม่ไหว เพราะในที่สุดก็จะได้เป็นสักขีพยานไฟต์นี้ที่น่าตื่นตาตื่นใจบนสังเวียนของ วัน แชมเปียนชิพ ยิ่งไปกว่านั้น อดีตราชัน MMA รุ่นฟลายเวต อาเดรียโน โมราเอส และตัวแทนเจ้าบ้าน ยูยะ วากามัตสึ จะเปิดศึกชิงตำแหน่งแชมป์โลก ONE MMA รุ่นฟลายเวต ที่ว่าง ผมตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่าใครจะเป็นผู้ครองตำแหน่งราชันของรุ่นน้ำหนักนี้ต่อจาก ดิมิเทรียส จอห์นสัน นี่จะเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์ในญี่ปุ่น และผมอยากแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อ U-NEXT สำหรับทุกการสนับสนุน”สำหรับบัตรเข้าชมการแข่งขันสำหรับทั่วโลกจะวางจำหน่ายทาง ePlus ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.68 เป็นต้นไป แฟน ๆ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรล่วงหน้าได้ที่ visit.onefc.com/one172 และสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com อินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH