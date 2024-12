"ปิติ-กันตศักดิ์" สุดร้อนแรง เข้าวินเรซส่งท้าย TSS คว้าแชมป์ประเทศไทย Supercar GT3

"ต๊อด" ปิติ ภิรมย์ภักดี ควงคู่หู "แบงค์" กันตศักดิ์ กุศิริ ทำผลงานได้อย่างร้อนแรง เข้าป้ายอันดับ 1 คว้าแชมป์ในการแข่งขันเรซสุดท้าย TSS The Super Series By B-Quik 2024 รุ่น GT3 พร้อมซิวแชมป์ประเทศไทยได้สำเร็จศึกรถยนต์ทางเรียบรายการ TSS The Super Series By B-Quik 2024 สนามที่ 5 ของปี เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2567 เป็นการชิงชัยในเรซที่ 9 และ 10 ตามลำดับ ดวลความเร็วกันที่ บุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ระยะทางต่อรอบ 4.554 กิโลเมตรการชิงชัยในเรซ 10 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา "สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์" รถแข่ง Honda NSX GT3 หมายเลข 12 ของ ปิติ ภิรมย์ภักดี กับ กันตศักดิ์ กุศิริ ได้ออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพล แต่ออกตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก อย่างไรก็ตามช่วง 20 นาทีสุดท้าย ปิติ ภิรมย์ภักดี เร่งเครื่องขึ้นมาเรื่อยๆ ก่อนแซงขึ้นมาอยู่อันดับ 1 และนำแบบม้วนเดียวจบ เข้าเส้นชัยเป็นคันแรกจากชัยชนะในเรซที่ 10 ที่จ.บุรีรัมย์ ส่งผลให้ "สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์" รถแข่ง Honda NSX GT3 หมายเลข 12 ของ ปิติ ภิรมย์ภักดี กับ กันตศักดิ์ กุศิริ มีเพิ่มเป็น 173 คะแนน คว้าแชมป์ประเทศไทย ในรุ่น GT3 ไปครองได้สำเร็จ ด้าน รถหมายเลข 89 ของ วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กับ คาร์โล ฟาน แดม จบการแข่งขันอันดับ 4 Overall และในรุ่น GT3หลังจบการแข่งขัน ปิติ ภิรมย์ภักดี กล่าวว่า "ดีใจที่กลับมาแข่งที่ประเทศไทย ได้กลับมาแข่งคู่กับนักแข่งไทย คู่กับ แบงค์ (กันตศักดิ์) ที่เทรนมา สร้างโรงเรียนมาด้วยกันตั้งแต่เริ่มต้น และก็สามารถคว้าแชมป์ประเทศไทยได้"ด้าน กันตศักดิ์ กุศิริ อีกหนึ่งนับขับ กล่าวว่า "ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทีมงานของ สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ ที่ทำงานกันอย่างหนัก แม้รถจะมีปัญหาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ทุกคนทำงานกันอย่างหนักแบบไม่ท้อเลย ผลงานก็เลยออกมาดีอย่างที่เห็น"ส่วนผลการแข่งขันในรุ่น Thailand Supercar GTM รถแข่ง Ferrari 488 Challenge หมายเลข 25 อีกหนึ่งคัน ของสิงห์ มอร์เตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ ที่ขับโดย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา และ ศุภกิตติ์ เจนจิตรานันท์ ก็ทำผลงานยอดเยี่ยมส่งท้ายได้เช่นกัน หลังเข้าเส้นชัยอันดับที่ 1 พร้อมคว้าแชมป์ประเทศไทยรุ่น GTM Pro ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่