TOYOTA GAZOO Racing Thailand ปิดฉาก Thailand Super Series 2024 อย่างยิ่งใหญ่ คว้าแชมป์สนามและแชมป์ประจำปี

“TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ทีมแข่งรถยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ต ปิดฉากฤดูกาลแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ “Thailand Super Series 2024” อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการคว้าชัยแชมป์สนามและแชมป์ประจำปีในรุ่น Super Car GTM และ Super Car GTC นำทีมโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ, ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, มานัต กุละปาลานนท์, กรัณฑ์ ศุภพงษ์, อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ, กฤษฎิ์ วสุรัตน์, ณ ดล วัฒนธรรม, นรรัศมิ์ อภิวาท และ ทรงศักดิ์ กรศิริสืบสกุล ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2567 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ. บุรีรัมย์สำหรับ Final Race ในอีเว้นท์ปิดท้ายฤดูกาล Thailand Super Series 2024 ทีม “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ลงแข่งรวม 5 รุ่นการแข่งขัน มีเดิมพันถ้วยแชมป์สนามและสูงสุดคือถ้วยแชมป์ประจำปีรุ่น Thailand Super Car GTM การแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้นและสนุกเร้าใจ ทีมใช้รถ Lexus RC-F GTM สู้ศึก โดยรถหมายเลข 24 ขับโดย แมดคาว-ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ มีคะแนนสะสมรวมสูงสุดในคลาส และยังเป็นตัวเต็งลุ้นแชมป์ประจำปี ในเรซ 9 -10 แมดคาว เจอกับความท้าทายทั้งเหตุการณ์รถหมุนและรถดับในช่วงแรกจนหล่นไปอยู่อันดับสุดท้ายแต่พลิกกลับมาได้ภายใต้เวลา 60 นาทีไล่แซงคู่แข่งกลับขึ้นมาและจบการแข่งขันในคลาส Super Car GTM Am ในอันดับ 1 ทั้ง 2 เรซอย่างสมศักดิ์ศรี และรับถ้วยแชมป์ประจำปี 2567 ของ Class นี้ไปครอง ส่วนรถหมายเลข 38 ขับโดย ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ และ กฤษฏิ์ วสุรัตน์ จบการแข่งขันในคลาส Super Car GTM Pro AM โชว์ฟอร์มดีปิดการแข่งขันในอันดับที่ 3รุ่น Thailand Super Car GTC ที่ใช้รถแข่ง TOYOTA Supra ทั้ง 2 คัน รถหมายเลข 38 ของ อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตั้งแต่ต้นจนจบฤดูกาล จบการแข่งขันทั้ง 2 เรซ ในอันดับที่ 2 ส่งผลให้ “เอ็กซ์-อัครพงษ์” คว้าถ้วยแชมป์ประจำปี 2567 ในรุ่น Thailand Super Car GTC ไปครอง ส่วนรถหมายเลข 37 ขับโดย มานัต กุละปาลานนท์ จบการแข่งขันไปด้วยอันดับ 5 และอันดับ 4ทางด้านรุ่น Thailand Super Car GT4 ใช้รถ Toyota Supra GT4 รถหมายเลข 19 ขับโดยสุทธิพงศ์ สมิตชาติ และกรัณฑ์ ศุภพงษ์ ทั้งสองนักขับทุ่มเทเต็มที่ตลอดการแข่งขัน 60 นาที คว้าถ้วย Class GT4 AM ไปครองในอันดับ 3 และ อันดับ 4รุ่น Thailand Super Compact ลงสนามโดยกลุ่มนักแข่ง Young Blood ด้วยรถที่ใช้น้ำมัน Carbon Neutral Fuel เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน และทำผลงานเยี่ยมปิดท้ายฤดูกาลโดยรถหมายเลข 23 Corolla Altis Turbo CARBON NEUTRAL FUEL ขับโดย ณ ดล วัฒนธรรม จบการแข่งขันอันดับ 3 ด้านรถ Yaris Turbo CARBON NEUTRAL FUEL หมายเลข 25 ขับโดย นรรัศมิ์ อภิวาท ทำผลงานได้ในอันดับ 4หลังจบการแข่งขัน คุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่ง TOYOTA GAZOO Racing Thailand กล่าวว่า “เป็นอีเว้นท์ปิดฤดูกาลของ Thailand Super Series 2024 ที่ยอดเยี่ยมมาก ครบรสทั้งความสนุกและลุ้นมากในทุกเรซการแข่งขัน ทีมเตรียมตัวและวางแผนมาได้สมบูรณ์แบบ เป้าหมายของเราคือคว้าแชมป์ทั้งในสนามและแชมป์ประจำปี ซึ่งผลการแข่งขันในครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความเป็นหนึ่งเดียวของทีมได้อย่างชัดเจน พวกเราพร้อมลุยต่อในรายการแข่งขันมาราธอน 25 ชั่วโมงส่งท้ายปี ขอฝากทุกคนติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ”ร่วมส่งแรงเชียร์ให้กับ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบในรูปแบบมาราธอน รายการ IDEMITSU SUPER ENDURANCE THAILAND 2024 ( 25 HOURS ) ท่ามกลางนักแข่งทั้งชาวไทยและต่างประเทศด้วยรถกว่า 65 คัน ที่จะลงชิงชัยเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่อีกครั้ง ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2567 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งกำลังใจให้กับทีมแข่งรถสัญชาติไทยที่มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/TOYOTAGazooRacingTeamThailand