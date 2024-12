“ช่อง 8” ส่งความมันกลางเดือนธันวาคม คู่มวยท้าชกจัดเต็ม คอมวยไทยห้ามพลาด!

ช่อง 8 ในเครือ อาร์เอส กรุ๊ป ส่งความมันกลางเดือนธันวาคม กับ 3 รายการมวยที่คัดเหล่านักชกชั้นยอดฝีมือฉกาจ ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม กับรายการ LWC SUPER CHAMP (ลุมพินีเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ซุปเปอร์แชมป์) เวลา 17.30 น. และในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม กับ 2 รายการขวัญใจแฟนมวยได้แก่ รายการ มวยดีวิถีไทย เวลา 12.30 น. และรายการ THAI FIGHT LEAGUE เวลา 18.00 น. โดยแฟนๆสามารถติดตามความสนุกของเหล่านักสู้ดังนี้เริ่มต้นเข้มข้นระทึกใจจากรายการ LWC SUPER CHAMP (ลุมพินีเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ซุปเปอร์แชมป์) ถ่ายทอดสดจากลุมพินี มวยไทย อารีน่า (LUMPINEE MUAYTHAI ARENA) ถนนรามอินทรา กม.2 พบกับบรรดาเหล่านักชกชาย หญิง ที่ร่วมลงชิงชัยในแบบซูเปอร์ไฟต์ 7 คู่ 7 เดือด1.“เพชรบุญมี ลูกบุญมี” พบ “มาร์ดิน อาห์มาดี” (อิหร่าน) พิกัด 132 ปอนด์2.“ซอนย่า แอนเดอร์สัน” (เอสโตเนีย) พบ “ชี่ ชิวหลาน” (จีน) พิกัด 132 ปอนด์3.“บังรอน ลูกพ่อพระยาเสือ” พบ “ช็อคครูซ ออร์ติคอฟ” (อุซเบกิสถาน) พิกัด 132 ปอนด์4.“วิทยายุทธ วินอุบล” พบ “ออตมาน โรฮูนี” (โมร็อกโก) พิกัด 136 ปอนด์5.“ฉัตรเพชร ร.ร.กีฬาลำปาง” พบ “อันเดรย์ โพดกอร์นอฟ” (รัสเซีย) พิกัด 157 ปอนด์6.คู่เอก “อัศวเทพ ศิษย์หมวดนิตย์” พบ “มิลาด ตาวาโกลี” (อิหร่าน) พิกัด 157 ปอนด์ และ7.“พลอยรุ่งเพชร ลูกพ่อพระยาเสือ” พบ “ทัตสึโระ คาเนโกะ” (ญี่ปุ่น) พิกัด 118 ปอนด์ต่อเนื่องวันอาทิตย์ 2 รายการความสนุกเอาใจแฟนมวยได้แก่ รายการ ศึกมวยดีวิถีไทย การแข่งขันมวยไทยในรูปแบบ 5 ยก พบกับนักมวยระดับแชมป์เปียนจากหลากหลายเวที และดาวรุ่งทั้งภูธร นครบาล ที่ล้วนคัดสรรมาเพื่อส่งต่อความมันกันแบบไร้ขีดจำกัด สัปดาห์นี้ คู่เอก เป็นการชิงแชมป์มวยดีวิถีไทยพิกัด 105 ปอนด์ ระหว่าง “วีไอพี ศิษย์จ่าต้น” จอมบู๊แห่งขุขันธ์ กับ “เพชรสีนิล ไทเกอร์มวยไทย” ราชันแห่งอันดามันส่วนรองคู่เอก “พลอยทวีศักดิ์ จอนระเหว”” พบ “อสูรน้อย ศิษย์จ่าสิงห์” พิกัด 122 ปอนด์ เสริมความมันกับคู่มวยอีก 2 คู่ “สมิงเดช ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว” พบ “เพชรสามารถ เมืองผาภูมิ” พิกัด 119ปอนด์ และ “ซุปเปอร์แบงค์ ศ.พลอยชาติตระกูล” พบ “เพชรแม่ต้าน เพชรสีทองยิมส์” พิกัด 112 ปอนด์ถ่ายทอดสดจาก เวทีมวยกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)ปิดท้ายรายการ THAI FIGHT LEAGUE สัปดาห์นี้ “ไทยไฟต์ลีค” ระดมความมันในรูปแบบ Super Fight ของเหล่าบรรดาขุนพลคาดเชือกชายหญิง ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่บรรจงส่งมอบความมันสะใจ ใส่กันแบบไม่มียั้ง รวม 7 คู่ ถ่ายทอดสดจาก เวทีมวย WORLD SIAM STADIUM ตะวันนา บางกะปิคู่ 1 เพชรมหาชน ศิษย์ ด.ว. VS นิคลาส คริสเตียนเซ่น (นอร์เวย์) พิกัด 63 กก.คู่ 2 เพชรพิชิต ส.เริงชัย VS ซา จอ (เมียนมา) พิกัด 67 กก.คู่ 3 วันเฉลิม โคบารังสิต VS อิสมาอิล เมอร์ซัค (โมร็อกโก) พิกัด 73 กก.คู่ 4 ซุปเปอร์แบล็ค สจ.ต้อยแปดริ้ว VS อินทรีน้อย ส.สําราญ พิกัด 61 กก.คู่ 5 เบ็นซ์สยาม ปราสาทหินพิมาย พราน 26 VS ปกรณ์ชัย เกียรติฉัตรชัย พิกัด 61 กก.คู่ 6 เพชรเอก พชร ยิม VS ริซึกิ นาคากาว่า (ญี่ปุ่น) พิกัด 67 กก.คู่เอก ซามูไร สีโอปอล VS ช่อเพชร ศ.ชลอศักดิ์ พิกัด 63 กก.ดังนั้นแฟนมวยตัวจริง ห้ามพลาดชม 3 รายการมวยไทยสุดสัปดาห์ การันตีความมันที่สุดของประเทศใน รายการ LWC SUPER CHAMP (ลุมพินีเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ซุปเปอร์แชมป์) ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม เวลา 17.30 น. พร้อมปิดท้ายในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม กับรายการ มวยดีวิถีไทย เวลา 12.30 น. และ รายการ THAI FIGHT LEAGUE เวลา 18.00 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27 ที่มีรายการมวยไทยมากที่สุด!