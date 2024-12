พิเศษสุด!! “ทรูวิชั่นส์” จับมือ “บีอิน สปอร์ตส์” มอบของขวัญใหญ่ส่งท้ายปี บินฟรีลัดฟ้าสู่แดนจิงโจ้ดูรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยว Australian Open 2025

ทรูวิชั่นส์ และแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว จับมือ บีอิน สปอร์ตส์ มอบของขวัญสุดพิเศษส่งท้ายปี สำหรับแฟน ๆ กีฬาลูกหวดสักหลาด สมาชิกทรูวิชั่นส์ ระบบเคเบิ้ลหรือระบบจานดาวเทียม และสมาชิกแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว เพียงร่วมสนุกตอบคำถาม เลือกนักกีฬาที่คุณชื่นชอบ พร้อมเหตุผล ลุ้นบินฟรีสู่ประเทศออสเตรเลีย เชียร์ ชิด ติดขอบสนาม กับรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยว การแข่งเทนนิส Australian Open 2025 ร่วมสนุกได้แล้ววันนี้ – 13 ธันวาคม 2567 เวลา 18.00 น. ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง Facebook TrueVisionsสมาชิกทรูวิชั่นส์ระบบเคเบิ้ลหรือระบบจานดาวเทียม แพ็กเกจ Platinum (แพลทินัม) ร่วมสนุกตอบคำถาม และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/49t0Optสำหรับสมาชิกแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว แพ็กเกจ NOW MAX ร่วมสนุกตอบคำถามและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3D2kFjmผู้โชคดี 2 ท่าน จะได้รับตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมที่พัก และบัตรเข้าชมรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยว Australian Open 2025 จำนวน 2 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) เดินทางระหว่าง 24 - 27 มกราคม 2568 รอบวันเวลาเดินทาง และรายการเดินทางเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดติดตามการประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2567 เวลา 18.00 น. ทาง Facebook TrueVisions เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดสมัคร TrueVisions NOW MAX แพ็กเดียวจบ กีฬาสดมากที่สุด ชมพรีเมียร์ลีกครบทุกแมตช์ ด้วยความคมชัดระดับ Full HD แบบไม่มีโฆษณาคั่นระหว่างเปลี่ยนช่อง NFL, F1, Moto GP, เทนนิส, แบดมินตัน, กอล์ฟ และอีกมากมาย ชมพร้อมกันสูงสุด 4 จอ เต็มอิ่มไปกับรายการบันเทิง ซีรีส์ดังทั่วเอเชียจาก iQIYI และ WeTV เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่องทรูไอดี คลิก https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/d5wwjana เพื่อความสะดวกสบายสามารถเลือกชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตและทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้แล้ววันนี้