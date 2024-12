"ก้องธรณี" สุกงอมได้ที่ / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

ยังคงเดินหน้าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมติดลมบน สำหรับ "พ่อน้องฉลาม" ก้องธรณี ส.สมหมาย ที่ล่าสุดขึ้นไปโชว์ฟอร์มบนสังเวียน ONE Fight Night 26 เอาชนะ นักรบ แฟร์เท็กซ์ ด้วยคะแนนเอกฉันท์ไฟต์ดังกล่าว ก้องธรณี เปิดฉากปล่อยอาวุธใส่คู่ชกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระฆังดัง แม้ในช่วงปลายยก 2 ต่อเนื่องจนถึงยก 3 จะเหนื่อยพอสมควร เพราะตัวของ นักรบ ก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ เป็นฝ่ายเดินเข้าหา แต่สุดท้ายกำปั้นจาก จ.เพชรบูรณ์ ก็ต้านเอาไว้ได้การเก็บชัยในไฟต์ที่ผ่านมา เหมือนเป็นการไต่เข้ามาสู่แรงกิ้งมวยไทย รุ่นฟลายเวต ของ ONE อย่างเต็มตัว เพราะเขาสามารถเอาชนะคนที่เป็นอันดับ 4 ในแรงกิ้ง ได้อย่างยอดเยี่ยม กรุยทางสู่การชิงเข็มขัดแชมป์โลกต่อไปก้องธรณี นักชกที่อยู่ภายใต้ความดูแลของค่าย ส.สมหมาย เดบิวต์ ใน ONE ลุมพินี ด้วยการเอาชนะน็อก กิ่งซางเล็ก ว.คำชำนาญ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 แม้ไฟต์ต่อมาจะพลาดท่าพ่าย เพชรสุขุมวิท บอยบางนา ด้วยคะแนนเอกฉันท์ แต่หลังจากนั้นเขาก็เดินหน้าเก็บชัยต่อเนื่อง 7 ไฟต์และไฟต์สำคัญที่ทำให้เขาได้สัญญา ONE Championship คือการเอาชนะ จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี (ส.เดชะพันธ์) แม้จะเป็นการชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ ไม่ได้ชนะน็อก แต่ก็ชนะใจ "บอสชาตรี" จนมอบสัญญามูลค่า 3.5 ล้านบาทมาให้บททดสอบแรกของ ก้องธรณี หลังได้สัญญาเป็นนักกีฬา ONE Championship คือการต้องเจอกับกระดูกชิ้นโต อย่าง ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ในศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 68 แม้จะต้องพ่ายแพ้ไปตามความคาดหมาย แต่เขาก็ขึ้นไปต่อกรกับนักชกดีกรีแชมป์โลกได้อย่างไม่เคอะเขินนักชกวัย 28 ปี ได้รับคำชมเป็นอย่างมากจากทั้งแฟนหมัดมวย และบุคคลในวงการ เจ้าตัวไม่ได้มีคาแร็คเตอร์ที่หวือหวาอะไร แต่อาศัยความเป็นมืออาชีพ และการฝึกซ้อมอันหนักหน่วง โชว์ผลงานที่ดีออกมาในการชกทุกไฟต์ย้อนกลับไปในศึกใหญ่ ONE 169 ที่เขาสามารถเอาชนะ ทาเกียร์ คาลิลอฟ ด้วยคะแนนเอกฉันท์ แม้จะไม่สามารถน็อกคู่แข่งได้ แต่การชกของเขาออกมาไร้ที่ติ คู่แข่งจากรัสเซียแทบทำอะไร ก้องธรณี ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยและยิ่งไฟต์ล่าสุดเขาก็ตอกย้ำความสุดยอดด้วยการเอาชนะ นักรบ แฟร์เท็กซ์ ประกาศศักดาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในแรงกิ้งได้สำเร็จ แน่นอนว่าโอกาสการชิงเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย รุ่นฟลายเวต คงจะไม่ไปไหนไกลสำหรับไฟต์ต่อไปคาดว่า ก้องธรณี ส.สมหมาย คงจะได้ไปตัดเชือกกับ อีเลียส มาห์มูดี กำปั้นร่างโย่งจากแอลจีเรีย ที่เพิ่งเอาชนะน็อก เดนิส พูริช ขึ้นไปอยู่ในแรงกิ้งอันดับ 3 ของรุ่นนี้ ซึ่งหากคู่นี้ได้ชกกันจริง บอกเลยว่าน่าดูเป็นอย่างยิ่งขณะเดียวกันในส่วนของ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ตอนนี้อาจจะต้องโฟกัสกับการชกคิกบ็อกซิ่ง กับ ทาเครุ เซกาวา ที่มีข่าวลือออกมาว่าอาจเป็นไฟต์ที่ ญี่ปุ่น ช่วงต้นปีหน้า และหากเขาสามารถผ่านด่าน ทาเครุ ไปได้ อาจกลับมาทุ่มเทกับการทำน้ำหนัก เพื่อท้าชิงเข็มขัดแชมป์มวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่อยู่ในสถานะว่าง ซึ่งเดิมทีเป็นของเขาส่วน ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ที่ปัจจุบันอยู่ในแรงกิ้งอันดับ 2 ของกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต กำลังโฟกัสอยู่ที่การป้องกันแชมป์โลกมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต อาจจะยังไม่สนใจทำน้ำหนักลงมาต่อกรกับคู่ชกในรุ่นที่เล็กใน ณ เวลานี้ตอนนี้ ก้องธรณี กำลังสุกงอมได้ที่ ทั้งฟอร์มการชก และโอกาสที่มาหาเขาเรื่อยๆ เชื่อได้เลยว่าถ้าเขายังอยู่ในฟอร์มที่ดี และสามารถปราบ อีเลียส มาห์มูดี ได้ การจะได้ท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลกกับ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ก็อยู่แค่เอื้อม