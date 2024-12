คนไม่ยอมคนยังทึ่ง “เสกสรร” ยอมรับ “ซอ ลิน อู” คือคนเหล็กตัวจริง

“คนไม่ยอมคน” เสกสรร อ.ขวัญเมือง จอมบู๊สายอึด วัย 35 ปี จากนครศรีธรรมราช ออกโรงชื่นชมความแข็งแรง และใจสู้ของ “ซอ ลิน อู” มวยแกร่งชาวกะเหรี่ยง วัย 33 ปี จากเมียนมา ที่มุ่งมั่นพร้อมกลับมาสู้กับตนเองตามโปรแกรมเดิม ในศึก ONE 170 วันศุกร์ที่ 24 ม.ค.68 เมื่อนักชกจากประเทศเพื่อนบ้านสามารถฟื้นตัวได้รวดเร็วเหลือเชื่อหลังจากประสบอุบัติเหตุขับรถตกเขาเมื่อเร็ว ๆ นี้ย้อนกลับไปในวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา “ซอ ลิน อู” เผยข่าวสุดช็อกผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว Soe Lin Oo – Doe Yoe Yar ว่า ตนได้รับบาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุขับรถตกเขา พร้อมเผยภาพขณะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล จนทำให้มีแฟนมวยทั่วโลกเข้ามาร่วมคอมเมนต์ส่งกำลังใจจำนวนมากจากอุบัติเหตุดังกล่าว จึงมีการประกาศข่าวถอนตัวจากการแข่งขันกับ “เสกสรร” แต่หลังจากนั้นไม่กี่วัน “ซอ ลิน อู” กลับออกมาแจ้งข่าวดีว่า เขามีอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยโดยมีเอกสารแพทย์ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการขึ้นชก ทำให้เขาสามารถขึ้นสังเวียนได้ในไฟต์นี้แน่นอนล่าสุด ONE ประกาศยืนยันทางการแล้วว่าไฟต์ระหว่าง “เสกสรร vs ซอ ลิน อู” จะมีขึ้นตามกำหนดการเดิม งานนี้ทำเอา “เสกสรร” ออกมาแสดงความทึ่งและชื่นชมในความเป็นเลือดนักสู้ และสปริตอันแรงกล้าของคู่ชกรายนี้ ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว เสกสรร อ.ขวัญเมือง ใจความว่า“น้อง ‘ซอ ลิน อู’ ครับ พี่อยากจะถามว่าน้องเป็น ‘คนเหล็ก’ หรือเปล่าครับ? น้องขับรถตกเหวเจ็บขนาดนั้น น้องยังจะชกมวย หัวใจน้องสุดยอดมากเลยครับ พี่ยอมรับหัวใจจริง ๆ ใจสู้จริง ๆ เข้าใจว่าน้องอยากจะชก พี่ยอมรับหัวใจน้องจริง ๆ หัวใจสุดยอด ‘คนเหล็ก’ ของแท้ น้อง ‘ซอ ลิน อู’ ครับ”“สุดท้ายพี่กับน้องก็ต้องกลับมาชกกันเหมือนเดิม เสกสรร พบ ซอ ลิน อู ในศึก ONE 170 ที่อิมแพ็ค อารีนา คู่นี้คิดว่าเดือดทะลุเดือดแน่นอน ฝากพี่น้องแฟนมวยรอเชียร์ รอติดตามกันด้วย การันตีเดือดสุด ๆ แน่นอน ขอบคุณครับแฟน ๆ แล้วเจอกันครับ”