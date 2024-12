"เสือแบล็ค" หลังชนฝา ขอกู้ศรัทธา โค่นมวยหมัดรัสเซีย "ดีมิทรี" ศึก ONE Fight Night 27

เผยโฉมคู่มวยดุเดือดเพิ่มอีก 1 คู่ ในศึก ONE Fight Night 27 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08:00 น. ในวันเสาร์ที่ 11 ม.ค.68 โดย “เสือแบล็ค ท.พราน 49” นักชกกะเหรี่ยงหัวใจนักสู้ จากเพชรบุรี จะเปิดศึกดวลกับ “ดีมิทรี คอฟตุน” มวยหมัดอันตรายจากรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)สำหรับ “เสือแบล็ค” เข้ามาโชว์ผลงานโดดเด่นใน ONE ลุมพินี จนสามารถคว้าสัญญานักกีฬา ONE ได้สำเร็จในช่วงปลายปี 2566 และได้ขึ้นโชว์ฝีมือในรายการ ONE Fight Night มาแล้ว 2 ไฟต์ พร้อมกับเก็บชัยชนะได้ทั้งหมด สั่งสมสถิติ 6 ไฟต์ไร้พ่ายใน ONEแต่ทว่าใน 2 ไฟต์หลัง “เสือแบล็ค” กลับฟอร์มสะดุด ตกเป็นฝ่ายพ่ายน็อก “เคียมรัน นาบาติ” และ “กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย” ไปแบบน่าเสียดาย ครั้งนี้ เขาจึงมุ่งมั่นกลับมาเค้นฟอร์มเก่งเพื่อกู้ศรัทธามหาชนให้ได้ขณะที่ฝั่งของ “ดีมิทรี” เข้ามาโลดแล่นใน ONE เมื่อช่วงเดือน ส.ค. ซึ่งเพียงแค่ไฟต์แรกก็สามารถเปิดตัวได้อย่างสวยงามเรียก 1 นับ เอาชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือนักสู้ดีกรียอดมวยอย่าง “เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์” ไปได้ในศึก ONE Fight Night 24 เมื่อ 3 ส.ค.ที่ผ่านมาส่วนผลงานล่าสุด “ดีมิทรี” พลาดท่าพ่ายน็อก “นนทชัย จิตรเมืองนนท์” แชมป์ Road To ONE ซีซัน 2 ในศึก ONE ลุมพินี 86 เมื่อ 8 พ.ย. อย่างไรก็ตาม ด้วยสไตล์การชกที่สนุกตื่นเต้นเร้าใจ จึงทำให้เจ้าตัวได้รับโอกาสให้กลับมาขึ้นชกบนสังเวียน ONE Fight Night เป็นหนที่สองในครั้งนี้โดยไฟต์นี้ “เสือแบล็ค” ที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์หลังพิงฝา หลังแพ้มา 2 ไฟต์รวด ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหักด่านรัสเซียหมัดหนัก “ดีมิทรี” ที่ต้องการกลับมาแก้ตัวเพื่อเก็บแต้มชัยให้ได้เช่นกัน บทสรุปของคู่นี้จะลงเอยอย่างไร เสาร์ที่ 11 ม.ค.68 แฟนมวยทั่วประเทศห้ามพลาด