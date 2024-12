MONO จับมือ JAS เปิดตัวพรีเมียร์ลีก แย้มผุดแพ็คเกจเชียร์ทีมรัก

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ JAS พร้อมด้วย บริษัท โมโนเน็กซ์ จำกัด (มหาชน) จัดงาน “MONO OPEN HOUSE 2025” THE WORLD EXPERIENCE IS HERE ที่โมโน 29 สเตเดียม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม โดยมี พิชญ์ โพธารามิก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของกลุ่มโมโนและกลุ่มจัสมิน พร้อมด้วย ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ JAS และผู้บริหารร่วมงานอย่างคับคั่งบริษัท โมโนเน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โมโน” ผู้นำด้านธุรกิจสื่อและความบันเทิงครบวงจร เตรียมเปิดโปรเจคต์ใหม่สำหรับปี 2025 ผ่าน 2 แพลตฟอร์มหลักคือ “สถานีโทรทัศน์ช่อง โมโน29” และ แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่ง "โมโนแม็กซ์" ด้วยการผลิตคอนเทนต์ “โมโน ออริจินอล” ทั้ง ซีรีส์และภาพยนตร์ระดับพรีเมี่ยมนอกจากนี้ โมโนแม็กซ์ ยังได้ร่วมมือในฐานะพาร์ทเนอร์หลัก ในการเป็นแพลตฟอร์มถ่ายทอดสดกีฬาให้กับ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ได้ลิขสิทธิ์จากพรีเมียร์ลีก อังกฤษ อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียว ในการเป็นผู้ถ่ายทอดสดภาพและเสียงของรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ เป็นระยะเวลารวม 6 ปีดร.โสรัชย์ กล่าวว่า การได้ลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีก ลีกฟุตบอลที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกมาครอบครอง เป็นความมุ่งมั่นที่ต้องการถ่ายทอดคอนเทนต์ให้เข้าถึงมากกว่า 25 ล้านครัวเรือนใน 3 ประเทศ ตั้งเป้ามีสมาชิก 3 ล้านบัญชีจาก 96 ล้านคน ซึ่งจะได้รับชมผ่านทางโมโนแม็กซ์ รวมถึงการรับชมผ่านทางสมาร์ททีวี ซึ่งตั้งเป้าหมายราคาไม่เกิน 400 บาทต่อเดือน จะได้รับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ รวมถึงภาพยนต์และซีรีส์จากต่างประเทศไม่จำกัด“การร่วมมือครั้งนี้มีกลุ่มบริษัทโมโน ทั้ง โมโนแม็กซ์ และโมโน29 ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ในด้านการตลาดและจัดจำห่าย ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของ JAS และโมโน ที่จะร่วมกันขยายธุรกิจด้านคอนเทนต์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาอย่างยาวนานดร.โสรัชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้เดินทางไปอังกฤษมาเพื่อพูดคุยกับพรีเมียร์ลีก ซึ่งเขาพยายามช่วยเหลือในการถ่ายทอดสด การวางระบบต่างๆ รวมถึงการวางแผนทำคอนเทนต์พิเศษ ส่งผู้สื่อข่าวไปเกาะติดที่ประเทศอังกฤษได้ส่วนเรื่องปัญหาระบบเครือข่ายในการรับชม จากปัจจุบันเรามีสมาชิก 1.5 ล้านยูสเซอร์ และเป้าหมายอยู่ที่ 3 ล้านยูสเซอร์ ด้วยเทคโนโลยีที่เรามีและกำลังทำการทดสอบอยู่ เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาระบบล่มระหว่างการรับชมอย่างแน่นอนดร.โสรัชย์ กล่าวถึงปัญหาลิงค์เถื่อนในช่วงที่ผ่านมาว่า เข้าใจว่าประเทศไทยมีการชมพรีเมียร์ลีกผ่านลิงค์เถื่อนเป็นจำนวนมาก แต่การตั้งราคาให้ต่ำกว่า 400 บาทของเราก็น่าจะทำให้มีคนที่ชมผ่านลิงค์เถื่อนหันมาจ่ายเงินเพื่อชมได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามมีการเตรียมทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันลิงค์เถื่อนเอาไว้แล้วเช่นกันนอกจากนี้ ดร.โสรัชย์ ยังทิ้งท้ายว่าได้พิจารณาเสียงเรียกร้องจากแฟนบอลที่ต้องการให้ออกแพ็คเกจดูบอลเฉพาะทีมรัก ซึ่งจะมีการเปิดรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง