“ก้อง-สมเกียรติ” ชนะใจชาวไทย! คว้ารางวัล “นักกีฬาแห่งปี 2567”

“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดโมโตจีพีชาวไทยคนแรก ผลผลิตจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” เดินหน้าสร้างเกียรติประวัติอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคว้า “นักกีฬาแห่งปี 2567” จากผลโหวตของแฟนกีฬาทั่วประเทศ“ก้อง-สมเกียรติ” ครองอันดับ 1 ด้วยอัตราส่วน 29.61% จากการโหวต “นักกีฬาแห่งปี 2567” LINE TODAY Poll Of The Year 2024 จากแฟนชาวไทยทั่วประเทศ เมื่อระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา“ก้อง-สมเกียรติ” สร้างผลงานที่โดดเด่นในการแข่งขัน โมโตทู เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา กับชัยชนะ 2 ครั้ง และโพเดียมอีก 6 ครั้ง และเป็นนักบิดไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ก้าวขึ้นสู่ การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจีพี ฤดูกาล 2025 ในรุ่น “พรีเมียร์คลาส” ซึ่งถือเป็นคลาสสูงสุดของโลกที่รวมเอาดาวบิดชื่อดังไว้มากมาย โดยเจ้าของหมายเลข 35 จะบิดให้กับ อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ ด้วยสัญญา 2 ปีโดยการทดสอบ โมโตจีพี จะมีขึ้นในวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2568 ในช่วงเชคดาวน์ ที่ เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย และทดสอบอย่างเป็นทางการที่สนามเดียวกัน ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2568 จากนั้นจะกลับมาทดสอบที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ ก่อนจะดวลความเร็วสนามแรกในฤดูกาลหน้าในเมืองไทย ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2568แฟนความเร็วชาวไทยติดตามข่าวสาร พร้อมส่งกำลังใจเชียร์ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักบิดโมโตจีพีชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ เรซ ทู เดอะ ดรีม : Race to The Dream#ThaiHonda #HondaRacingThailand #RaceToTheDream #RoadToMotoGP #MotoGP #LCRHondaTeam #LCRHonda #SC35 #Kong