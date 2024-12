เข้าใจหัวอกนักมวย "นาบิล" ส่งกำลังใจให้ "เพชรทนง" หลังคลาดชกเพราะไฟต์ถูกยกเลิก

“นาบิล อานาน” นักสู้หน่วยก้านยาว วัย 20 ปี เชื้อสายไทย-แอลจีเรีย-ฝรั่งเศส ออกมาส่งกำลังใจถึง “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต หลังจากไฟต์ของทั้งคู่ต้องถูกยกเลิกไฟต์ในศึก ONE Fight Night 26 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมาไฟต์ระหว่าง “นาบิล vs เพชรทนง” ถูกยกเลิกเนื่องจากทาง “เพชรทนง” ไม่ผ่านกฏข้อบังคับในการชั่งน้ำหนักและตรวจวัดระดับน้ำของ ONE และฝ่ายหลังมีอาการป่วยจึงได้เดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็กร่างกายทันทีหลังจากถูกยกเลิกการแข่งขัน “นาบิล” ออกมาโพสต์คลิปเปิดเผยความในใจของตัวเอง โดยแม้ว่าจะเสียใจที่ไม่ได้ขึ้นชก แต่ก็แสดงความเข้าใจและส่งกำลังใจถึง “เพชรทนง” นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมอาการของนักชกรุ่นพี่อีกด้วย"ผมรู้สึกเสียใจมากที่ไม่ได้ขึ้นชกไฟต์นี้ ผมลงแรงกับการฝึกซ้อมไฟต์นี้ไปเยอะมาก ๆ แทบจะหนักที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ เพราะผมรู้ว่าการเจอ พี่เพชรทนง ไม่ใช่งานง่าย”“แต่ผมเข้าใจว่าการคุมน้ำหนัก ลดน้ำหนักเพื่อขึ้นชกมันยากขนาดไหน ผมก็เห็นว่าพี่เขาตั้งใจจะทำน้ำหนักอย่างเต็มที่สุด ๆ แล้ว ทุกอย่างผิดพลาดกันได้ อยากเป็นให้กำลังใจพี่เพชรทนง ขอให้หายไว ๆ นะครับ"