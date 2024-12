เปิดฉาก “จันท์เกมส์” อลังการ “อิงฟ้า” ร่วมโชว์

"จันท์เกมส์" ยิ่งใหญ่สมการรอคอย ชาวเมืองจันทบุรีกว่า 2 หมื่นคนแห่เข้าชมพิธีเปิด ”อิงฟ้า“ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 ร่วมโชว์ แฟนคลับกรี๊ดสนามแตกการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 "จันท์เกมส์" กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 9-20 ธ.ค.67 ที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีชิงชัยทั้งสิ้น 54 ชนิดกีฬาและ 5 กีฬาสาธิต รวมทั้งสิ้น 765 เหรียญทอง ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้ฤกษ์พิธีเปิดมหกรรมขึ้นอย่างเป็นทางการ พร้อมกับการชิงเหรียญทองบางชนิดกีฬาเป็นแล้วทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 "จันท์เกมส์" เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อเวลา 18.00 น.ของวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง, นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) , นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี, ผู้บริหาร กกท., ผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี, นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จาก 77 จังหวัด ทั่วประเทศ และพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมอย่างคึกคักพิธีเปิดการแข่งขัน เริ่มจากการแสดง ชุดที่ 1 Soft Power of Chan แสดงถึงจังหวัดจันทบุรี และคนจันท์ที่เต็มไปด้วยพลัง และพร้อมที่จะสร้างความมหัศจรรย์ด้วยมือของพวกเรา จากทุกมือของคนจันท์รวมเป็นหนึ่งพลังที่ยิ่งใหญ่สร้างสรรค์ได้ทุกสิ่ง, ตามมาด้วยการแสดงชุดที่ 2 Power Together in Harmony for Chanthaburi และการแสดงชุดที่ 3 The Rabbit Hero แสดงถึงภาพกระต่ายในดวงจันทร์สัญลักษณ์ของจันทบุรี สู่สัญลักษณ์ของจันท์เกมส์ ที่เต็มไปด้วยพลัง ความสนุก ความสามัคคีของการแข่งขันจากนั้น เป็นขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 5 ภาค 77 จังหวัด, พิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา, พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุน, พิธีเชิญธงการแข่งขัน และธงจังหวัดขึ้นสู่ยอดเสา, การกล่าวปฏิญาณตนของนักกีฬาและผู้ตัดสิน โดย นายขุนตาล พองเพชร นักกีฬาเพาะกายจันทบุรี และนายอัฑฆ์สนันตน์ ธรรมคงทอง ตัวแทนคณะกรรมการตัดสิน ตามลำดับ ตามมาด้วยการอัญเชิญไฟพระฤกษ์จุดที่คบเพลิง โดยผู้วิ่งอันเชิญไฟพระฤกษ์ คนที่ 1. นางสาวเพชรพิศุทธิ์ สยามไชย นักกีฬาเอ็กซ์ตรีม, คนที่ 2. นายธนวันต์ ทูซิวฮะ นักกีฬาเปตอง, คนที่ 3.นายยุทธภพ ภาคพจน์ นักกีฬาบิลเลียด/สนุกเกอร์, คนที่ 4. นายเพียรรัตน์ ศรีคงรักษ์ นักกีฬาเจ็ตสกี เป็นผู้จุดไฟในกระถางคบเพลิง ส่งสัญญาณของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ตั้งแต่ 9 - 20 ธ.ค.2567จากนั้นการแสดงชุดที่ 4 Celebration of the Glory ที่แสดงถึงมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 จันท์เกมส์ พร้อมแล้วที่จะต้อนรับคณะนักกีฬาและคณะเจ้าหน้าที่ กว่า 20,000 คน สู่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นโชว์ที่ได้รับเสียงกรี๊ดดังลั่นสนามเมื่อ อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 ร่วมแสดงด้วยการร้องเพลงประจำการแข่งขัน