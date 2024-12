"ก้องธรณี" ปลื้มมาไกลเกินฝัน ตั้งเป้าไปให้สุดที่แชมป์โลก ทำตามที่ "บอสชาตรี" เคยพูด

“ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายเฉียบคม วัย 28 ปี จากเพชรบูรณ์ ตั้งเป้าพร้อมปะทะตัวตึงทุกคนในรุ่น หากได้ทะลุขึ้นแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) หลังโชว์ผลงานดุเดือดเอาชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือ “นักรบ แฟร์เท็กซ์” มือวางอันดับ 4 ของรุ่นนี้ได้สำเร็จ ในศึก ONE Fight Night 26 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมาสำหรับ “ก้องธรณี” ได้โอกาสปรากฏตัวครั้งแรกบนเวที ONE (ใหญ่) ในศึก ONE 169 เมื่อ 9 พ.ย. และสามารถเอาชนะคะแนน “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” นักสู้รัสเซีย มาได้ โดยในไฟต์ที่สองบนเวทีใหญ่ เจ้าตัวไล่ออกอาวุธอย่างดุเดือด ได้ 1 นับ ในช่วงยกสอง ก่อนจะสามารถคว้าชัยหนที่ 10 ในรายการของ ONE ได้สำเร็จ“เกมการชกยกแรก ผมพยายามสร้างจังหวะ หาโอกาสออกอาวุธที่ซ้อมมาให้ได้ น่าจะมีสองถึงสามครั้งที่เขาโดนหมัดของผมแล้วมีอาการ ยกสองเป็นยกที่ดีของผม ได้มาหนึ่งนับ พอเขาล้มลงไป ผมก็พยายามจะเข้าไปปิดเกมให้ได้ แต่เอาเขาไม่ลงจริง ๆ หลังจากครบ 3 ยก ผมมั่นใจว่าชนะแน่นอน”หลังคว้าชัยชนะไฟต์นี้ “ก้องธรณี” ปิดท้ายปี 2567 ด้วยสถิติคว้าชัยชนะได้ 3 จาก 4 ไฟต์ที่แข่งขัน โดยเจ้าตัวโพสต์เล่าว่า สาเหตุที่ทำให้การพัฒนาดีขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาได้แรงบันดาลใจจาก บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ที่เคยคอมเมนต์ให้คำแนะนำไว้ในไลฟ์สดก่อนหน้านี้"บอสชาตรีเคยไลฟ์สด บอกว่า ก้องธรณี ต้องฝันให้ใหญ่กว่านี้ พัฒนาให้มากกว่านี้ ตอนนี้ผมทำตามที่บอสพูดแล้วนะครับ แล้วผมจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ หวังว่าสักวันผมจะมีโอกาสได้ไปชิงแชมป์"“ชัยชนะครั้งนี้ ผมรู้สึกดีใจมากที่คว้ามาได้ จากก้าวแรกที่เริ่มชกใน ONE ลุมพินี มาจนถึงตอนนี้ ถือว่าผมมาไกลมาก ผมน่าจะได้ขึ้นไปอยู่ในแรงกิงที่คาดหวังเอาไว้ได้แล้ว แต่แน่นอนว่านี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดอย่างแน่นอน ต่อจากนี้ผมพร้อมจะเจอกับทุกคน อยากจะพัฒนาตัวเองไปให้จุดสูงสุดของรุ่นนี้ให้ได้”