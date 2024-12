เปิดเวทีประชันหุ่นยนต์ระดับประเทศ “VEX Robotics Thailand” เฟ้นหาสุดยอดทีมแข่งขันหุ่นยนต์ที่ใหญ่สุดในโลก!

สถาบันการศึกษาวิทยาการหุ่นยนต์ ALL Robotics ภายใต้บริษัท ปัญญธารา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ ผนึกกำลัง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) และ Vex Robotics เปิดเวทีแข่งขันและพัฒนาวิศวกรรมด้านหุ่นยนต์ ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รายการ “VEX Robotics Competition Thailand National Championships 2024-2025” เปิดฉากชิงชัย ระหว่างวันที่ 7 ธ.ค.2567 - 19 ม.ค.2568 เพื่อเฟ้นตัวแทนประเทศไทย ไปร่วมการแข่งขันรายการระดับโลก “VEX Robotics World Championships 2025” ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนเมษายน 2025 ซึ่งการแข่งขันรายการนี้ได้รับการันตีจาก “กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด” ให้เป็นทัวร์นาเมนต์แข่งขันหุ่นยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก!นายศุภโชค บูรณศิลปิน ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจด้านโค้ดดิ้งและโรโบติกส์ สถาบันการศึกษาวิทยาการหุ่นยนต์ ALL Robotics กล่าวว่า ALL Robotics เป็นหน่วยธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการทางด้านหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา ภายใต้บริษัท ปัญญธารา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาต สำหรับการจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์จากทาง VEX Robotics ไม่ว่าจะเป็น VEX 123 , VEX GO , VEX IQ , VEX EXP , VEX V5 ในส่วนของการให้บริการ จะเป็นการจัดฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรให้แก่ผู้ที่สนใจโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่“ในปี 2024 นี้ ALL Robotics และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ได้รับสิทธิเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการในการจัดการแข่งขัน “VEX Robotics Competition Thailand National Championship 2024 -2025” เพื่อหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน VEX Robotics World Championship 2025 ที่เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการแข่งขันระดับเวิลด์แชมเปี้ยนชิพรอบต่อไป จะมีขึ้นในช่วงเดือน เม.ย. 2025 และในอนาคต ALL Robotics มีแผนจะออกไปจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงศักยภาพ และส่งเสริมยุวชนไทยไปสู่เวทีโลก ตอกย้ำนโยบายสร้างคนของซีพี ออลล์ ผ่านการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน” นายศุภโชค กล่าวVEX Robotics ถือได้ว่าเป็นการแข่งขันรายการใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งได้รับรางวัลการันตีจากทาง กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด เมื่อปี 2018 ซึ่งนับเป็นการแข่งขันรายการระดับโลก และมีประเทศส่งทีมเข้าร่วมมากกว่า 77 ประเทศด้านรองศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เผยว่า สำหรับการแข่งขันในปีนี้ พีไอเอ็ม ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน VEX Robotics Competition Thailand National Championships 2024-2025 ซึ่งงานนี้ถือเป็นการแข่งขันเพื่อคัดตัวแทนประเทศไทยไปแข่งหุ่นยนต์ระดับนานาชาติรายการใหญ่ที่สุดของโลก"ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งคณาจารย์มืออาชีพ และความน่าสนใจของหลักสูตรที่สอดคล้องกับเทรนด์นวัตกรรมสมัยใหม่ โดยการจัดงานนี้ถือเป็นการร่วมพัฒนาและกระตุ้นให้นักศึกษาและเยาวชนระดับตั้งแต่ประถม ไปจนถึงมัธยม และมหาวิทยาลัย ที่มีความสนใจด้านหุ่นยนต์ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ได้แสดงศักยภาพและสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นโอกาสในการบ่มเพาะเยาวชนสู่การเติบโตระดับโลก โดยการแข่งขันนี้จะทำให้ผู้ข้าร่วมได้มีทักษะหลากหลาย เช่น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การมีความคิดสร้างสรรค์ การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีมซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างบุคลากรด้านวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมสู่การทำงาน และสำหรับการแข่งขันนี้ ทางคณะวิศวะฯ พีไอเอ็ม ส่งนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการประจำสนาม หรือ Referee เพื่อเสริมความเป็นมืออาชีพ ด้วยการลงปฏิบัติจริง สอดคล้องกับรูปแบบการเรียน Work-based Education โดยตลอดการแข่งขันคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 2,000 คน ซึ่งเป็นผู้เข้าแข่งขัน จาก 134 ทีม ที่จะมาแสดงฝีมือความเป็นเลิศของเด็กไทยด้วยการต่อยอดกระบวนการคิด เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง" รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ เสริมทั้งนี้ ดร.ธีรศักดิ์ โชติกวณิชย์ ผู้บริหารฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งและโรโบติกส์ สถาบันการศึกษาวิทยาการหุ่นยนต์ ALL Robotics เปิดเผยว่า การแข่งขันหุ่นยนต์ในปีนี้ได้ถูกออกแบบให้มีความท้าทายและหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ Teamwork ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันจากโรงเรียนหรือสถาบันต่าง ๆ ได้ทำงานร่วมกันเพื่อสะสมคะแนน และ Skills Challenge ที่ทดสอบทักษะทั้งในรูปแบบ Skill Driving ซึ่งเป็นการควบคุมหุ่นยนต์ด้วยมือ และ Automatic Control ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องพัฒนาหุ่นยนต์ให้ทำงานแบบอัตโนมัติด้วยโปรแกรมที่เขียนขึ้นเองการแข่งขันปีนี้แบ่งออกเป็น 5 ดิวิชัน ครอบคลุมทุกช่วงอายุ: VEX IQ (2 ดิวิชัน): ใช้ชุดประกอบหุ่นยนต์รุ่นเริ่มต้นที่มีโครงสร้างเชิงวิศวกรรม ที่ง่ายในการออกแบบและทำภารกิจ เพื่อสะสมคะแนนในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 15 ปี VEX V5 (3 ดิวิชัน): ใช้ชุดประกอบหุ่นยนต์ขั้นสูงที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นโลหะน้ำหนักเบาในการขึ้นโครงสร้าง เพื่อทำภารกิจและต่อสู้กันในสนาม โดยแบ่งการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี, 16 ปี และระดับมหาวิทยาลัย ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะได้รับทราบกติกาและรูปแบบการแข่งขันในซีซันใหม่ตั้งแต่หลังสิ้นสุดการแข่งขันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ ทำให้มีเวลาเตรียมหุ่นยนต์อย่างเต็มที่ ทางทีมผู้จัดเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การแข่งขันครั้งนี้จะช่วยพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับมือกับความท้าทายด้านเทคโนโลยีในอนาคตสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามชมและร่วมเชียร์การแข่งขันที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2567 และ 18-19 มกราคม 2568 ได้ที่ เฟซบุ๊ก ALL Robotics และเว็บไซต์ vex.allrobotics.co