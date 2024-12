ไพน์แอปเปิ้ล วัลเลย์ฯ หัวหิน แต่งตั้งผู้จัดการทั่วไปคนใหม่

ไพน์แอปเปิ้ล วัลเลย์ กอล์ฟ คลับ หัวหิน สนามกอล์ฟระดับแชมเปี้ยนชิพชื่อดังระดับโลกที่หัวหิน ประเทศไทย ได้แต่งตั้ง มร.ไบรอัน กิบสัน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป เพื่อสานต่อความสำเร็จและนำพาสนามกอล์ฟก้าวไปอีกระดับไบรอัน กิบสัน (Brian Gibson) เป็นโปรกอล์ฟ PGA สัญชาติอังกฤษ มาจากสกอตแลนด์ โดยมีประสบการณ์ด้านการดำเนินงานและการจัดการสถานที่ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ทั้งในประเทศจีน อินเดีย ซาอุดิอาระเบีย และไทย โดยมร.ไบรอันเข้ามาร่วมงานกับ ไพน์แอปเปิ้ล วัลเลย์ กอล์ฟ คลับ ต่อจากสนามอะเควลล่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จังหวัดพังงา ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไปตั้งแต่ปี 2565ในฐานะผู้จัดการทั่วไปที่ไพน์แอปเปิ้ล วัลเลย์ กอล์ฟ คลับ ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย ไบรอันซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Absolute Golf Services บริษัทบริหารจัดการ และดูแลทุกด้านของการจัดการสนามกอล์ฟ การดำเนินงานกอล์ฟ ความสัมพันธ์ของสมาชิก ด้านอาหารและเครื่องดื่ม และการพัฒนาทีม โดยไบรอันจะเข้ามารับตำแหน่งต่อจาก ไซม่อน มีส์ ซึ่งเพิ่งย้ายไปที่สนามกอล์ฟ Ba Na Hills ที่ประเทศเวียดนามเชิ้ท คว้อนท์ (Tjeert Kwant) ผู้บริหารสูงสุดของ ไพน์แอปเปิ้ล วัลเลย์ กอล์ฟ คลับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ บลูโลตัส หัวหิน กล่าวว่า "ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับ คุณไบรอันสู่ ไพน์แอปเปิ้ล วัลเลย์ กอล์ฟ คลับ ซึ่งมีประสบการณ์ 15 ปีในด้านความยอดเยี่ยมของการเล่นกอล์ฟและผลสำเร็จที่สร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง เรากำลังตั้งสถิติใหม่สำหรับจำนวนรอบการเล่นกอล์ฟ ผมมั่นใจว่า คุณไบรอันคือคนที่เหมาะสมในการสานต่อความสำเร็จและพาสนามกอล์ฟก้าวไปอีกระดับ ประสบการณ์มากมายของเขาในการจัดการสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทีมของเรา"ไพน์แอปเปิ้ล วัลเลย์ กอล์ฟ คลับ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 ในอดีตเป็นพื้นที่สวนสับปะรด ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยสถาปนิกสนามกอล์ฟอันดับหนึ่งของประเทศไทย คุณพีรพล นมัตรา สนามกอล์ฟได้รับการขนานนามว่าเป็น “สนามกอล์ฟที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิก” และเมื่อไม่นานมานี้ ก็ได้รับการยกย่องให้เป็นสนามกอล์ฟที่ดีที่สุดในประเทศไทย จากนักกอล์ฟต่างประเทศจำนวน 15,000 คนสนามกอล์ฟแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการเล่นกอล์ฟชั้นนำของเอเชียแปซิฟิก โดยได้รับรางวัลมากกว่า 60 รางวัลในทศวรรษที่ผ่านมา ได้รับการยกย่องในความเป็นเลิศ โดยได้รับรางวัลต่างๆ เช่น "The Best Golf Club Experience in Asia Pacific" และการติดอันดับ "Rolex Top 1000 in the World" สนามกอล์ฟ, คลับเฮาส์, และพนักงานได้รับรางวัล "Top 3 in Asia" มากมายจากสื่อกอล์ฟต่างๆทั้งนี้สนามไพน์แอปเปิ้ล วัลเลย์ กอล์ฟ คลับ ยังได้รับการเติมเต็มด้วยคลับเฮาส์สไตล์ไทยที่มีเอกลักษณ์ รวมทั้งร้านมัลลิแกนส์ผับที่ได้รับความนิยม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผับที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย และร้านอาหารเทอเรซ ที่พร้อมให้บริการแบบ the all-day dining