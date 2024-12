ชูกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 “จันท์เกมส์” เวทีเตรียมความพร้อมนักกีฬาสู่ทีมชาติไทย

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 “จันท์เกมส์“ ที่ จ.จันทบุรี จะเริ่มเปิดฉากชิงชัยกันแล้ว โดยได้มีการประชุมเตรียมพร้อมครั้งสุดท้าย มี ปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 “จันท์เกมส์” พร้อมด้วย มนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมาปรีชา ลาลุน กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 “จันท์เกมส์” ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 20 ธันวาคม 2567 มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 19,646 คน แบ่งเป็น นักกีฬาชาย จำนวน 8,604 คน นักกีฬาหญิง จำนวน 6,897 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 4,145 คน ชิงเหรียญรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 765 เหรียญ ใน 54 ชนิดกีฬา และ 5 กีฬาสาธิต ได้แก่ (1) กรีฑา (2) ว่ายน้ำ (3) กอล์ฟ (4) กาบัดดี้ (5) กีฬาทางอากาศ (6) กระดานยืนพาย (7) คาราเต้ (8) คริกเก็ต (9) คูราช (10) จักรยาน (11) จานร่อน (12) เจ็ตสกี (13) ชักกะเย่อ (14) ซอฟท์บอล (15) ตะกร้อ (16) เทคบอล (17) เทควันโด (18) เทนนิส (19) เทเบิลเทนนิส (20) เนตบอล (21) บริดจ์ (22) บาสเก็ตบอล (23) บิลเลียด (24) แบดมินตัน (25) เปตอง (26) ปันจักสีลัต (27) เพาะกาย (28) ฟันดาบ (29) ฟุตบอล (30) มวยปล้ำ (31) มวยสากลสมัครเล่น (32) ยกน้ำหนัก (33) ยิงธนู (34) ยิงปืน (35) ยิมนาสติก (36) ยูยิตสู (37) ยูโด (38) เรือพาย (39) โรลเลอร์สกี (40) รักบี้ฟุตบอล (41) เรือใบ (42) ลอนโบวล์ส (43) ลีลาศ (44) วอลเลย์บอล (45) วู้ดบอล (46) วูซู (47) หมากล้อม (48) หมากรุกสากล (49) อีสปอร์ต (50) เอ็กซ์ตรีม (51) ฮอกกี้ (52) แฮนด์บอล (53) มวยไทยสมัครเล่น (54) หมากรุกไทย, กีฬาสาธิต ได้แก่ (1) เกทบอล (2) คอร์ฟบอล (3) เชียร์ (4) ดำน้ำฟินสวิมมิ่ง (5) โววีนัมนอกจากนี้ที่ “จันท์เกมส์“ ยังเป็นอีก 1 เวที เพื่อเป็นการเตรียมตัวของนักกีฬาที่จะขึ้นไปสู่ระดับทีมชาติไทยในทุกกีฬา และบางกีฬาก็จะมีบรรดาดาวดังทีมชาติร่วมชิงชัยด้วย ทำให้เป็นโอกาสดีที่ในปี 2568 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ทำให้กีฬาแห่งชาติครั้งนี้เปรียบเสมือนการเริ่มต้นเตรียมความพร้อมของสมาคมกีฬา และ นักกีฬาทุกคนด้าน มนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรี พร้อมแล้วในการต้อนรับคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ จาก 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน “จันท์เกมส์” โดยที่พักนักกีฬา ได้มีการจัดสถานที่พักตามชนิดกีฬาและใกล้สนามแข่งขันมากที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในส่วนของการขนส่งภายในจังหวัด ได้จัดวางระบบการขนส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ โดยจัดรถรับส่ง จากที่พักถึงสนามแข่งขันฯ โดยสมารถจองรถรับส่งล่วงหน้าได้ 1 วัน ผ่าน 3 ช่องทาง โดยจองผ่านระบบ QR Cord , ผ่านเว็บไซต์ “จันท์เกมส์” และ จองผ่านทาง LINE (กรณีฉุกเฉิน) นอกจากนี้ จังหวัดจันทบุรี ยังได้จัดเตรียมด้านการแพทย์และอนามัย ไว้ดูแลนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตลอดการแข่งขัน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรสายด่วนได้ที่ 1669 และในส่วนของการรักษาความปลอดภัย จังหวัดจันทบุรีก็ได้มีการวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในด้านการจราจร ให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ รวมถึงประจำที่พักนักกีฬา ก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 “จันท์เกมส์” จัดขึ้นในวันจันท์ที่ 9 ธันวาคม นี้ เวลา 18.00 - 20.00 น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิด และมีการแสดง 4 ชุด ประกอบด้วย การแสดงชุดที่ 1 Soft Power of Chan, การแสดงซุดที่ 2 Power Together in Harmony for Chanthaburi, การแสดงชุดที่ 3 The Rabbit Hero และ การแสดงซุตที่ 4 Celebration of the Glory และมี อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ไทยแลนก์ 2022 ร่วมแสดงทั้งนี้ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฯ ได้ตลอดทุกวันจนจบการแข่งขัน ผ่านทางทีวีดิจิทัลช่อง T Sports 7 และสื่อออนไลน์ผ่านทาง Facebook Fanpage T Sports 7, Youtube T Sports 7 และ Application T Sports 7