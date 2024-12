8 ทีมจิ๋วลิ่วน็อกเอาต์"แอสเซทไวส์ สยามกีฬาคัพ ซีซั่น 2"

8 ทีมเจ๋งจากแข้งจิ๋วรุ่น U-8 ทะลุเข้ารอบน็อกเอาต์ศึกลูกหนังยุวชน "แอสเซทไวส์ สยามกีฬา คัพ ซีซั่น 2" โดยวันพิพากษาทีมใดจะเป็นที่สุดของรุ่น U-8, U-10, U-12 วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคมนี้รู้กัน โดยเริ่มออกสตารต์รอบน็อกเอาต์ค่แรกตั้งแต่ 10 โมงตรง ณ ธันเดอร์โดม สเตเดียม แฟนบอลเข้าชมฟรี!!การแข่งขันฟุตบอล "แอสเซทไวส์ สยามกีฬาคัพ ซีซั่น 2" (AssetWise Siamkeela Cup 2024-25) เวทีลูกหนังยุวชนสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท ลงเตะต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ในรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ทีมที่เข้ารอบน็อกเอาต์ในรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี กับรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ไปแล้วสำหรับผลการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี มีดังนี้- กลุ่ม A ประกอบด้วย : สโมสรฟุตซอลการท่าเรือ จูเนียร์, Singsikul Academy, TACTEAM A, โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีผลการแข่งขัน : นัดที่ 1 สโมสรฟุตซอลการท่าเรือ จูเนียร์ เสมอ Singsikul Academy 5-5, TACTEAM A ชนะ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 6-1 | นัดที่ 2 สโมสรฟุตซอลการท่าเรือ จูเนียร์ แพ้ TACTEAM A 1-9, Singsikul Academy ชนะ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 6-2 | นัดที่ 3 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี แพ้ สโมสรฟุตซอลการท่าเรือ จูเนียร์ 4-5, Singsikul Academy แพ้ TACTEAM A 2-6ทีมที่ผ่านเข้ารอบ : TACTEAM A (แชมป์กลุ่ม), Singsikul Academy (อันดับ 2)- กลุ่ม B ประกอบด้วย : TACTEAM B, Center Academy, ป่าเซ่า อะคาเดมี, Classic Soccer Academyผลการแข่งขัน : นัดที่ 1 TACTEAM B แพ้ Center Academy 1-10, ป่าเซ่า อะคาเดมี ชนะ Classic Soccer Academy 6-2 | นัดที่ 2 TACTEAM B แพ้ ป่าเซ่า อะคาเดมี 2-10, Center Academy ชนะ Classic Soccer Academy 12-0 | นัดที่ 3 Center Academy ชนะ TACTEAM B 7-1, Center Academy แพ้ ป่าเซ่า อะคาเดมี 3-4ทีมที่ผ่านเข้ารอบ : ป่าเซ่า อะคาเดมี (แชมป์กลุ่ม), Center Academy (อันดับ 2)- กลุ่ม C ประกอบด้วย : SIX6 Football Academy, Powerfive, TEAM FRIEND ACADEMY, BK หมีน้อย อะคาเดมีผลการแข่งขัน : นัดที่ 1 SIX6 Football Academy ชนะ Powerfive 15-2, TEAM FRIEND ACADEMY ชนะ BK หมีน้อย อะคาเดมี 13-1 | นัดที่ 2 SIX6 Football Academy ชนะ TEAM FRIEND ACADEMY 5-1, Powerfive ชนะ BK หมีน้อย อะคาเดมี 7-2 | นัดที่ 3 BK หมีน้อย อะคาเดมี แพ้ SIX6 Football Academy 0-16, Powerfive แพ้ TEAM FRIEND ACADEMY 1-6ทีมที่ผ่านเข้ารอบ : SIX6 Football Academy (แชมป์กลุ่ม), TEAM FRIEND ACADEMY (อันดับ 2)- กลุ่ม D ประกอบด้วย : Futboys, PSN ACADEMY, The SIX, DMK FOOTBALL ACADEMYผลการแข่งขัน : นัดที่ 1 Futboys ชนะ PSN ACADEMY 5-3, The SIX เสมอ DMK FOOTBALL ACADEMY 3-3 | นัดที่ 2 Futboys ชนะ The SIX 4-1, PSN ACADEMY ชนะ DMK FOOTBALL ACADEMY 4-3 | นัดที่ 3 DMK FOOTBALL ACADEMY แพ้ Futboys 3-5, PSN ACADEMY ชนะ The SIX 4-0ทีมที่ผ่านเข้ารอบ : Futboys (แชมป์กลุ่ม), PSN ACADEMY (อันดับ 2)โดยการแข่งขันรอบน็อกเอาต์ของทั้ง 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี, 10 ปี และ 12 ปี จะฟาดแข้งในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้ปกครองและแฟนบอลที่สนใจสามารถเดินทางมาเชียร์ได้ที่สนามธันเดอร์โดม สเตเดียม และสนามธันเดอร์โดม ฟุตบอล พาร์ค สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ที่ Facebook, Instagram, YouTube และ TikTok ของ SIAMKEERA CUPทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลจะได้รับเกียรติจาก คุณสุรัตน์ พงศ์พูลสุข รองประธานสายงานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน), คุณบุญพันธุ์ บุญประยูร Commercial Director บริษัท สยามสปอร์ต ดิจิตอล มีเดีย จำกัด, คุณธนัชพร ชนะพันชัย ผู้จัดการแผนกการตลาดด้านการกีฬา กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และ คุณทักขศิษฎ์ จิตติวาณิชย์ ประธานกรรมการ บริษัท ไอมาเน่ (ไทยแลนด์) จำกัด, คุณธนัชพร ชนะพันชัย ผู้จัดการแผนกการตลาดด้านการกีฬา กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ รวมถึงเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายฟุตบอลชื่อดังของเมืองไทย ที่จะมาร่วมกันมอบรางวัลให้กับนักเตะยุวชนทุกรุ่นอีกด้วยสำหรับการแข่งขันฟุตบอล "แอสเซทไวส์ สยามกีฬา คัพ 2024-25" ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้ามาสนับสนุนกีฬาฟุตบอลระดับประเทศอย่างเป็นทางการ โดยมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความภูมิใจให้กับยุวชนไทย สอดคล้องกับแนวคิด ‘ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ’ หรือ ‘We Build Happiness’ และพันธมิตรต่างๆ อาทิ ไอมาเน่ ไทยแลนด์ ผู้สนับสนุนเสื้อผ้ากีฬาคุณภาพ, ลูกฟุตบอล Molten, น้ำดื่มสิงห์ คอร์เปอเรชั่น, กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ The Power Of Possibilities ชีวิตไม่หยุดค้นหาความเป็นไปได้ และ Jele บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)