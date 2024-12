"ซอ ลิน อู" ยืนยันไม่ถอนชก "เสกสรร" พร้อมลุยศึกใหญ่ ONE 170 แม้เจออุบัติเหตุหนัก

หลังจากที่ ซอ ลิน อู ยอดนักชกชาวเมียนมา เจ้าของฉายา "กะเหรี่ยงเหล็ก" ประสบอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำ จนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นการด่วน และพบว่ามีบาดแผลฉกรรจ์บนใบหน้าจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้หลายคนมองว่ากำปั้นวัย 33 ปี อาจต้องถอนตัวจากศึกใหญ่ ONE 170 ปลายเดือนมกราคม 2025 ที่เขามีคิวขึ้นชก เสกสรร อ.ขวัญเมือง ยอดนักสู้ชาวไทยอย่างไรก็ตาม ซอ ลิน อู ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าเขาจะไม่ถอนตัวจากไฟต์ดังกล่าวแม้เพิ่งเกิดอุบัติเหตุใหญ่ พร้อมขึ้นชกตามกำหนดการเดิมที่เมืองไทยอย่างแน่นอน"โชคดีที่อาการบาดเจ็บของของผม ที่เกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์มันแค่เล็กน้อย ผมยังคงชัดเจนที่จะลงแข่งกับ เสกสรร อ.ขวัญเมือง ในวันที่ 24 มกราคมนี้ เจอกันที่กทม." ซอ ลิน อู กล่าวผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กสำหรับ ซอ ลิน อู จะปะทะกับ เสกสรร อ.ขวัญเมือง เป็นคู่ประกอบรายการ ศึก ONE 170 วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2025 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยมีคู่เอกได้แก่การชิงแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นเฟเธอร์เวต ระหว่าง ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ ปะทะ ซุปเปอร์บอน และการชิงแชมป์โลกมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ระหว่าง ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 กับ นิโค คาร์ริลโล่