“ก้องธรณี - ทองพูน” จูงมือคว้าชัยสวย ศึก ONE Fight Night 26

ไม่ทำให้แฟนกีฬาการต่อสู้มากกว่า 190 ประเทศทั่วโลกต้องผิดหวัง สำหรับความตื่นเต้นเร้าใจระดับ 5 ดาว ของศึก ONE Fight Night 26 เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยผลปรากฏว่าคู่เอกชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) ต้องจบลงแบบไม่มีผลการแข่งขัน ทำให้ “คริสเตียน ลี” ยังคงสถานะแชมป์ของรุ่นต่อไป ขณะที่ "เมซซา บาสโตส" รักษาบัลลังก์ปล้ำจับล็อก รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) ของตัวเองเอาไว้ได้สำเร็จด้านผลงานของทัพนักกีฬาไทย “ทองพูน พีเค.แสนชัย” และ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” จูงมือกันคว้าชัยอย่างสวยงาม ส่วน "นักรบ แฟร์เท็กซ์" และ "แดเนียล วิลเลียมส์" แม้จะต้องอกหักกลับบ้านด้วยความพ่ายแพ้ แต่สู้ได้มันหยดประทับใจคนดูทั้งสนามคู่เอกของรายการ “คริสเตียน ลี” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นไลต์เวต และ รุ่นเวลเตอร์เวต (170-185 ป.) ตัวแทนสหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์ ลงป้องกันบัลลังก์รุ่นไลต์เวต พบกับ “อาลิเบก ราซูลอฟ” ผู้ท้าชิงไร้พ่ายจากตุรกี โดยเกมการชกต้องจบลงแบบไม่คาดฝัน เมื่อ “คริสเตียน” พลาดนิ้วจิ้มเข้าตาของ “อาลิเบก” ในจังหวะต่อยหมัด โดยหลังจากทีมแพทย์เข้ามาเช็กอาการประเมินความปลอดภัย ปรากฏว่า “อาลิเบก” ไม่สามารถทำการแข่งขันต่อได้ และเนื่องจากเกมการชกดำเนินไปยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของการแข่งขัน กรรมการจึงสรุปให้ไฟต์นี้ “ไม่มีผลการแข่งขัน” และส่งผลให้เข็มขัดแชมป์โลกรุ่นนี้ยังอยู่ที่เอวของ “คริสเตียน” ต่อไปด้าน “นักรบ แฟร์เท็กซ์” จอมบู๊เลือดเดือดจากสุรินทร์ ได้คิวเปิดศึกสายเลือดไทย รับมือ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” คู่ชกฟอร์มแรงจากเพชรบูรณ์ ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ซึ่งภาพรวมเกมการชกตลอดทั้ง 3 ยก เป็นทางด้าน “ก้องธรณี” ที่โชว์ความนิ่งดักกดหมัดซ้ายเล่นงาน “นักรบ” ได้อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเรียกนับได้ในยกที่ 2 หลังจบครบ 3 ยก เป็นฝ่าย “ก้องธรณี” ที่เข้าวินไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ พร้อมลุ้นมีชื่อเข้าท็อปไฟว์แรงกิงต่อไปขณะที่ “เมซซา บาสโตส” นักรัดสาวอันตรายจากบราซิล ลงป้องกันเข็มขัด ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นอะตอมเวต ครั้งแรก พบกับคู่ปรับเก่า “แดเนียล เคลลี” นางฟ้าแห่งวงการปล้ำจับล็อกจากสหรัฐอเมริกา โดยผลปรากฏว่ายังคงเป็น “เมซซา” ที่ทำผลงานได้เหนือกว่า โดยเฉพาะในช่วงท้ายของการแข่งขันที่เกือบจะปิดเกมด้วยท่าล็อกข้อเท้า หรือ “ฮีล ฮุก” (Heel Hook) ได้สำเร็จ เมื่อครบ 10 นาที เป็นฝ่าย “เมซซา” ที่ย้ำชัยเหนือผู้ท้าชิงด้วยคะแนนเอกฉันท์ รักษาบัลลังก์เอาไว้ได้สำเร็จปิดท้ายด้วย “ทองพูน พีเค.แสนชัย” จอมบู๊ทรงอย่างแบด จากมหาสารคาม ที่ตกอยู่ในสถานการณ์หลังพิงฝา เจองานท้าทาย “แดเนียล วิลเลียมส์” นักสู้มากฝีมือ ลูกครึ่งไทย-ออสซี ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) โดยผลปรากฏว่าเป็น “ทองพูน” ที่คืนฟอร์มเก่งอัด “แดเนียล” ลงไปกอง 3 นับในยกที่ 2 ปิดจ๊อบชนะทีเคโอ พร้อมพิชิตโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท) มาครองได้พร้อมกันอย่างน่าประทับใจสำหรับโบนัสอัดฉีดในศึกตกเป็นของนักกีฬาฟอร์มจัด 3 ราย ได้แก่ “ทองพูน พีเค.แสนชัย”, “แดนเต ลีออน” และ “โคล อาเบต” บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” จึงสั่งจ่ายบัญชีให้เงินรางวัลคนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท) รวมยอดทั้งสิ้น กว่า 5.1 ล้านบาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาท) ในอีเวนต์เดียวสรุปการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 26- คู่เอก คริสเตียน ลี vs อาลิเบก ราซูลอฟ ไม่มีผลการแข่งขัน (ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)- ก้องธรณี ส.สมหมาย ชนะคะแนนเอกฉันท์ นักรบ แฟร์เท็กซ์ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- เมซซา บาสโตส ชนะคะแนนเอกฉันท์ แดเนียล เคลลี (ชิงแชมป์โลก ปล้ำจับล็อก รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)- รีซ แม็คลาเรน ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ จาร์เร็ด บรูกส์ (MMA รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- อีเลียส มาห์มูดี ชนะน็อก เดนิส พูริช นาทีที่ 2:58 ของยก 3 (มวยไทย แคตช์เวต 138.75 ป.)- ยูยะ วากามัตสึ ชนะคะแนนเอกฉันท์ จิลเบิร์ต นาคาทานี (MMA รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- ชามิล กาซานอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฮาลิล อาเมียร์ (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)- โคล อาเบต ชนะซับมิชชัน ชินยะ อาโอกิ นาทีที่ 2:25 ของยกแรก (ปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)โจนาธาน ดิ เบลลา ชนะคะแนนเอกฉันท์ รุย โบเทลโฮ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)- แดนเต ลีออน ชนะซับมิชชัน บรูโน ปุชชี นาทีที่ 2:01 ของยกแรก (ปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)- ทองพูน พีเค.แสนชัย ชนะทีเคโอ แดเนียล วิลเลียมส์ นาทีที่ 1:10 ของยกที่ 2 (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)แฟนกีฬาติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH