'อาดิดาส-อาริ' เปิดตัวสตั๊ดรุ่นใหม่ ‘พรีเดเตอร์ 25’ ย้อนภาพยุค 2000

อาดิดาส ประเทศไทย และอาริ ฟุตบอล ร่วมกันเปิดตัวรองเท้าฟุตบอล อาดิดาส พรีเดเตอร์ รุ่นใหม่ประจำปี 2025 โดยมี ไมเคิล เบิร์น อดีตนักฟุตบอลระดับตำนานของไทยลีก, “บอล” จักรพันธ์ พรใส, “โน๊ต” จักรพันธ์ แก้วพรม อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย และ “เกม” ทรงวุฒิ ใคร่ครวญ กองหลังดาวรุ่งทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน ร่วมเปิดตัวและทดสอบรองเท้าตัวใหม่ ที่ร้านอาริ ฟุตบอล สาขา วัน แบงค็อก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมสำหรับรองเท้าฟุตบอลพรีเดเตอร์รุ่นใหม่ ได้มีการพัฒนาต่อยอดจากพรีเดเตอร์ 24 ในปีที่ผ่านมา ด้วยการเก็บข้อมูลจากนักฟุตบอลของอาดิดาส เพื่อพัฒนารุ่นนี้ขึ้นมา อาทิเช่น พื้นรองเท้าน้ำหนักเบา พร้อมเสริมโครงสร้างส้นเท้าที่ทำให้มีคุณสมบัติยึดเกาะทีดีขึ้น, อัปเปอร์ที่เสริมวัสดุสัมผัสบอลที่ทำให้เกิดความนุ่มนวล พร้อมเสริมด้วย STRIKESKIN ที่ออกแบบใหม่ วางแผ่นยากที่ยาวและเพิ่มจำนวนมากขึ้น เพื่อช่วยในการสัมผัสลูกบอล และยิงประตูอย่างแม่นยำ รวมถึงยังมาในรูปลักษณ์ที่แฟนบอลชื่นชอบก็คือแบบลิ้นพับ ซึ่งเป็นดีไซน์ดั้งเดิมของรองเท้าพรีเดเตอร์ที่แฟนฟุตบอลชื่นชอบนอกจากนี้ความพิเศษของพรีเดเตอร์ตัวนี้จะใช้สีแชมเปญ-แดง-ดำ ซึ่งเป็นสีที่นำมาจากพรีเดเตอร์ มาเนีย ที่เคยเปิดตัวเมื่อปี 2002 ผสานกับ 3 แถบ สัญลักษณ์ภาพจำของรองเท้าอาดิดาส ที่นำมาจากพรีเดเตอร์ แอคเซลีเรเตอร์ เมื่อปี 1998 โดยยึดรูปแบบรองเท้าดั้งเดิมเมื่อช่วงต้นยุคมิลเลนเนียม เพื่อฉลอง 30 ปีของอาดิดาสทั้งนี้รองเท้าฟุตบอล อาดิดาส พรีเดเตอร์ 25 วางจำหน่ายแล้วที่ร้านอาริ ฟุตบอล และ อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคมเป็นต้นไปนอกจากนี้ ทาง adidas และ Ari Football ได้จัดกิจกรรม adidas New Predator ที่ร้าน Ari Football สาขา One Bangkok ตั้งแต่วันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2567 เพื่อเปิดให้ลูกค้าได้ลองสวมใส่รองเท้า adidas New Predator พร้อมร่วมสนุกกิจกรรม เพียงเตะลูกฟุตบอลเข้าห่วง ลูกค้าท่านใดทำคะแนนได้มากที่สุด ลุ้นรับ adidas Predator Elite LL FG มูลค่า 9,500 บาท จำนวน 1 คู่ และ พิเศษสุด ๆ สำหรับลูกค้า Ari Club ลุ้นรับ adidas Predator Elite FT FG 11,000 บาท จำนวน 1 คู่