"ซุปเปอร์บอน" มองไฟต์ "เพชรทนง vs นาบิล" น่าลุ้น แฟนมวยห้ามพลาด

“ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับไฟต์ระหว่าง “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) จะดวลกับ “นาบิล อานาน” นักชกหมัดยางยืด วัย 20 ปี ในศึก ONE Fight Night 26 ที่จะระเบิดความมันขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 08.00 น. วันเสาร์ที่ 7 ธ.ค.นี้โดย “ซุปเปอร์บอน” ในฐานะที่ช่ำชองในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังร่วมซ้อมกับ “เพชรทนง” รุ่นพี่คนสนิทอยู่เป็นประจำ มองเห็นถึงบทสรุปของคู่นี้ว่า“ผมมองว่าพี่เพชรทนง จะได้เปรียบในเรื่องการชกกติกาคิกบ็อกซิ่ง เขาช่ำชองในกติกานี้มาก ทำให้มีความถนัดมากกว่า ส่วน นาบิล น่าจะได้เปรียบเรื่องสภาพความสด และร่างกายที่สูงใหญ่กว่า ถือเป็นคู่ต่อสู้ที่ชกด้วยยาก รวมถึงเขายังเด็ก มีพละกำลังเยอะกว่า”“ส่วนจุดเสียเปรียบของ พี่เพชรทนง คือเรื่องของอายุที่ห่างกันอยู่หลายปี ขณะที่ นาบิล คงเป็นเรื่องของความไม่ถนัดในกติกาคิกบ็อกซิ่ง อาจทำให้การออกหมัด การออกอาวุธ น่าจะยังไม่คล่องแคล่ว เท่า พี่เพชรทนง ที่มีความไวครับ”“ที่ผ่านมา ผมช่วยพี่เพชรทนง ติวเข้มหาวิธีเอาชนะ นาบิล มาตลอด ผมวิเคราะห์ว่าพี่เพชรทนง มีความว่องไว และ ถนัดในกติกานี้มากกว่าน่าจะผ่านไฟต์นี้ไปได้ ต่อให้ นาบิล ฟิตแค่ไหนก็ไม่น่าส่งผลอะไรมาก พี่เพชรทนงน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากครับ”สำหรับศึก ONE Fight Night 26 นอกจากคู่ “เพชรทนง vs นาบิล” แล้ว ยังมีการชิงเข็มขัดอีกสองเส้น โดยคู่เอกเป็นการชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) ระหว่าง “คริสเตียน ลี” เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นนี้ พบกับ “อาลิเบก ราซูลอฟ” ผู้ท้าชิงไร้พ่าย จากตุรกี และ การชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) ระหว่าง “เมซซา บาสโตส” เจ้าของแชมป์โลกชาวบราซิล พบกับคู่ปรับเก่า “แดเนียล เคลลี” อดีตราชินีของรุ่นนี้ จากสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ ยังมีนักกีฬาไทยจะเปิดศึกสายเลือดอีก 2 คู่ โดย “นักรบ แฟร์เท็กซ์” นักสู้บู๊เดือดจากสุรินทร์ จะพบกับ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายเฉียบคม วัย 27 ปี จากเพชรบูรณ์ ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) และ “ทองพูน พีเค.แสนชัย” นักสู้ทรงอย่างแบด จากมหาสารคาม พบกับ “แดเนียล วิลเลียมส์” นักสู้หนุ่มลูกครึ่งไทย-ออสซี ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) รวมทั้งหมด 12 คู่ เตรียมระเบิดความมันในเช้าวันเสาร์ที่ 7 ธ.ค.นี้