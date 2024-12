“สเก็ตเชอร์ส” จัดกิจกรรมวิ่ง “SKECHERS RUNNING WORKSHOP 2024” ครั้งที่ 25 ณ ONE Bangkok พร้อมเปิดตัวรองเท้าวิ่ง 2 คอลเล็กชันใหม่

สเก็ตเชอร์ส แบรนด์ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อความสบายสำหรับรองเท้าและเครื่องแต่งกายระดับโลก นำโดย เวธนี จันทาโภ Head of Retail Marketing จัดกิจกรรมเวิร์คช้อปวิ่ง “SKECHERS RUNNING WORKSHOP 2024” เป็นครั้งที่ 25 ที่โครงการ ONE Bangkok แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมือง ที่ สเก็ตเชอร์ส ได้เปิด “Skechers Experience Store” บริเวณชั้น G - 1, Parade Zone เพื่อรองรับลูกค้าไปเมื่อเร็วๆ นี้ โดยการจัดกิจกรรมวิ่งครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเหล่านักวิ่งร่วม 100 คนเส้นทางวิ่งในครั้งนี้เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ Parade Zone โครงการ ONE Bangkok ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานี MRT ลุมพินี ตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญและจุดเช็กอินที่น่าสนใจ อาทิ สวนลอยฟ้าช่องนนทรี วัดแขก และห้องสมุดเนียลสัน เฮส์ เส้นทางนี้ไม่ได้เป็นเพียงบททดสอบความแข็งแกร่งของนักวิ่งเท่านั้น แต่ยังมอบโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสความงดงามของใจกลางกรุงเทพฯ ในยามเช้า ผ่านมุมมองใหม่ที่ทั้งสดชื่นและน่าประทับใจนอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับสิทธิพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อวิ่งสุดพิเศษจาก SKECHERS Running Club อาหารและเครื่องดื่มฟรีเพื่อเติมพลังหลังการวิ่ง รวมถึงลุ้นรับรางวัลจากกิจกรรม Lucky Draw ที่จัดขึ้นภายในงาน อีกทั้งยังได้ชมรองเท้าวิ่งคอลเล็กชันใหม่ล่าสุดจากสเก็ตเชอร์สถึง 2 รุ่นก่อนใคร!SKECHERS GORUN MAX CUSHIONING PROPULSION รองเท้าวิ่งที่ออกแบบมาเพื่อนักวิ่งมองหารองเท้าที่รองรับด้วยความนุ่มและตอบสนองทุกย่างก้าว โดดเด่นด้วย TPU Propulsion Plate แผ่นแกนรองเท้าพลาสติกเสริมความมั่นคงและเพิ่มความลื่นไหลทุกจังหวะการเคลื่อนไหว พร้อมพื้นรองเท้าชั้นกลางที่ใช้เทคโนโลยี Ultra Flight® Max Cushioning® เบา เด้ง นุ่มสบาย ให้ความเฟิร์มเพิ่มขึ้นถึง 30% เพื่อการรองรับแรงกระแทกที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังมี Natural Rocker Technology ที่ออกแบบพื้นรองเท้าโค้งสองส่วน ช่วยมอบความสบายตั้งแต่ส้นเท้าจรดปลายเท้า พร้อมส่งแรงอย่างต่อเนื่องในทุกก้าวย่าง เสริมด้วยพื้นยางนอก Goodyear® ที่เพิ่มความทนทานและยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น ตอบโจทย์นักวิ่งทุกระดับที่มองหารองเท้าคู่ใจเพื่อการวิ่งที่สมบูรณ์แบบSKECHERS GORUN PERSISTENCE 2 โดดเด่นด้วยการได้รับการรับรองจาก APMA Seal of Acceptance การันตีคุณภาพและการออกแบบที่เหมาะสมกับการใช้งาน อัปเปอร์ผลิตจากผ้าตาข่ายระบายอากาศ พร้อมระบบผูกเชือกเพื่อความกระชับ แผ่นรองด้านในมาพร้อมเทคโนโลยี Arch Fit® ที่ถอดออกได้ รองรับอุ้งเท้าและมอบการตอบสนองที่ดีเยี่ยมนอกจากนี้ ยังเสริมด้วยโฟม ULTRA FLIGHT® ที่นุ่ม เด้ง และช่วยรองรับทุกจังหวะการเคลื่อนไหว พร้อมด้วยเทคโนโลยี Carbon Infused™ ที่เพิ่มแรงส่งจากพื้นโฟมอย่างมีประสิทธิภาพ พื้นรองเท้าด้านนอกผลิตจาก Goodyear® ที่ทนทาน เหมาะสำหรับนักวิ่งทุกระดับ สัมผัสประสบการณ์การวิ่งที่เหนือชั้นได้ในทุกก้าวของคุณโดยทั้ง 2 รุ่นนี้มีวางจำหน่ายที่ร้านสเก็ตเชอร์สทุกสาขา หรือสั่งซื้อได้จากช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.skechers.co.th หรือผ่าน LINE OA: @SkechersTHสเก็ตเชอร์สมุ่งมั่นสร้างเครือข่ายนักวิ่งที่หลงใหลในการวิ่ง ให้มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปันความรู้ และเรียนรู้เทคนิคการวิ่งที่เป็นประโยชน์ โดยสเก็ตเชอร์สตั้งใจจัดกิจกรรมเหล่านี้เป็นประจำทุกเดือน สำหรับผู้ที่รักการวิ่ง สามารถติดตามกิจกรรม “Skechers Running Workshop” และกิจกรรมอื่น ๆ ได้ทาง Facebook: SKECHERSThailand และ LINE OA: @SkechersTH