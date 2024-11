เปิดศึกลูกหนังยุวชน แอสเซทไวส์ สยามกีฬาคัพ ซีซั่น 2

แข้งยุวชนรุ่น U-10 กับรุ่น U-12 ลุยเต็มสูบตั้งแต่วันแรกบนเวทีลูกหนัง "แอสเซทไวส์ สยามกีฬาคัพ ซีซั่น 2" ก่อนมีคิวโม่แข้งต่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคมนี้ เกมนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มในช่วงเช้า ไล่ล่าหาแชมป์และรองแชมป์ของทั้ง 8 กลุ่ม ลิ่วเข้ารอบน็อกเอาต์ไปบู๊ต่อช่วงบ่ายในวันเดียวกันเมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ณ สนามธันเดอร์โดม สเตเดียม และสนามธันเดอร์โดม ฟุตบอล พาร์ค การแข่งขันฟุตบอล "แอสเซทไวส์ สยามกีฬาคัพ ซีซั่น 2" (AssetWise Siamkeela Cup 2024-25) เวทีลูกหนังยุวชนสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท ได้ออกสตาร์ตเป็นวันแรก โดยบรรดาแข้งยุวชนรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี จำนวน 32 ทีม และรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 32 ทีม ได้เริ่มลงฟาดแข้งในรอบแบ่งกลุ่มเป็นที่เรียบร้อย ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากเหล่าผู้ปกครองที่เดินทางมาเชียร์บุตร-หลาน แน่นอัฒจันทร์รังเหย้าเมืองทอง ยูไนเต็ดโดยรูปแบบการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม ทั้งรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี กับรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม โดยทุกทีมจะได้ลงแข่งขันทั้งหมด 3 นัด และจะนำเอาทีมอันดับ 1 และอันดับ 2 ของแต่ละกลุ่ม ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ หรือรอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไปสำหรับผลการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี มีดังนี้- กลุ่ม A ประกอบด้วย : Jim Thompson farm, DMK Football academy, Strikers fc, ปากน้ำอะคาเดมี Bผลการแข่งขัน : นัดที่ 1 Jim Thompson farm ชนะ DMK Football academy 5-0, academy, Strikers fc ชนะ ปากน้ำอะคาเดมี B 6-0 | นัดที่ 2 Jim Thompson farm ชนะ Strikers fc 3-0, DMK Football academy ชนะ ปากน้ำอะคาเดมี B 3-2- กลุ่ม B ประกอบด้วย : มณีสุข อะคาเดมี, อาม่า แอนด์มาสุข อะคาเดมี, เคไฟว์ อะคาเดมี, MTUTD Soccer School Plus Bผลการแข่งขัน : นัดที่ 1 มณีสุข อะคาเดมี ชนะ อาม่า แอนด์มาสุข อะคาเดมี 3-1, เคไฟว์ อะคาเดมี แพ้ MTUTD Soccer School Plus B 0-3 | นัดที่ 2 มณีสุข อะคาเดมี เสมอ เคไฟว์ อะคาเดมี 0-0, อาม่า แอนด์มาสุข อะคาเดมี แพ้ MTUTD Soccer School Plus B 2-5- กลุ่ม C ประกอบด้วย : Friend football, โรงเรียนวัดหนองจอกภักดี (นรเศรษฐ์), สิงห์ทอง อะคาเดมี, อ.เชี่ยว อะคาเดมีผลการแข่งขัน : นัดที่ 1 Friend football ชนะ โรงเรียนวัดหนองจอกภักดี (นรเศรษฐ์) 21-0, สิงห์ทอง อะคาเดมี ชนะ อ.เชี่ยว อะคาเดมี 8-0 | นัดที่ 2 Friend football แพ้ สิงห์ทอง อะคาเดมี 0-4, โรงเรียนวัดหนองจอกภักดี (นรเศรษฐ์) ชนะ อ.เชี่ยว อะคาเดมี 0-8- กลุ่ม D ประกอบด้วย : JM Football Academy, Somapa4Sport, CIMON, กต.ตร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา by.รร.วัดโสธรผลการแข่งขัน : นัดที่ 1 JM Football Academy แพ้ Somapa4Sport 0-3, CIMON ชนะ กต.ตร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา by.รร.วัดโสธร 1-0 | นัดที่ 2 JM Football Academy แพ้ CIMON 1-2, Somapa4Sport ชนะ กต.ตร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา by.รร.วัดโสธร 4-2- กลุ่ม E ประกอบด้วย : Overhead Kick Academy, บางแพอารีน่า อะคาเดมี, MBF สมุทรสงคราม, Bk หมีน้อย อะคาเดมีผลการแข่งขัน : นัดที่ 1 Overhead Kick Academy ชนะ บางแพอารีน่า อะคาเดมี 6-1, MBF สมุทรสงคราม ชนะ Bk หมีน้อย อะคาเดมี 18-0 | นัดที่ 2 Overhead Kick Academy เสมอ MBF สมุทรสงคราม 2-2, บางแพอารีน่า อะคาเดมี ชนะ Bk หมีน้อย อะคาเดมี 7-0- กลุ่ม F ประกอบด้วย : BGPU Soccer School, โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล), ปากน้ำ อะคาเดมี A, J&J Academyผลการแข่งขัน : นัดที่ 1 BGPU Soccer School ชนะ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) 5-1, ปากน้ำ อะคาเดมี A เสมอ J&J Academy 1-1 | นัดที่ 2 BGPU Soccer School ชนะ ปากน้ำ อะคาเดมี A 5-0, โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เสมอ J&J Academy 2-2- กลุ่ม G ประกอบด้วย : POWERFIVE, PJ Academy, MTUTD Soccer School Plus A, N2c Academy กำแพงแสนผลการแข่งขัน : นัดที่ 1 POWERFIVE เสมอ PJ Academy 0-0, MTUTD Soccer School Plus A แพ้ N2c Academy กำแพงแสน 1-3 | นัดที่ 2 POWERFIVE แพ้ MTUTD Soccer School Plus A 0-5, PJ Academy แพ้ N2c Academy กำแพงแสน 0-4- กลุ่ม H ประกอบด้วย : อนุบาลกันทรารมย์Xเจแฟม ยูไนเต็ด, นวลจันทร์ อะคาเดมี, โรงเรียนเซนต์คาเบรียล, สิงห์สะกุล อะคาเดมีผลการแข่งขัน : นัดที่ 1 อนุบาลกันทรารมย์Xเจแฟม ยูไนเต็ด ชนะ นวลจันทร์ อะคาเดมี 11-0, โรงเรียนเซนต์คาเบรียล แพ้ สิงห์สะกุล อะคาเดมี 1-5 | นัดที่ 2 อนุบาลกันทรารมย์Xเจแฟม ยูไนเต็ด ชนะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 6-0, นวลจันทร์ อะคาเดมี แพ้ สิงห์สะกุล อะคาเดมี 1-13ขณะที่ผลการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี มีดังนี้- กลุ่ม A ประกอบด้วย : Sporting Thailand, เมืองแกลง ฟุตบอลคลับ, MUANGTHONG UNITED A, Singsikul Academyผลการแข่งขัน : นัดที่ 1 Sporting Thailand ชนะ เมืองแกลง ฟุตบอลคลับ 8-0, MUANGTHONG UNITED A ชนะ Singsikul Academy 8-0 | นัดที่ 2 Sporting Thailand แพ้ MUANGTHONG UNITED A 0-2, เมืองแกลง ฟุตบอลคลับ แพ้ Singsikul Academy 0-6- กลุ่ม B ประกอบด้วย : SIX6 Football Academy, SOCCER SKILLS ACADEMY, JIM Thompson Farm Academy, MUANGTHONG UNITED Bผลการแข่งขัน : นัดที่ 1 SIX6 Football Academy เสมอ SOCCER SKILLS ACADEMY 0-0, JIM Thompson Farm Academy ชนะ MUANGTHONG UNITED B 1-0 | นัดที่ 2 SIX6 Football Academy แพ้ JIM Thompson Farm Academy 1-5, SOCCER SKILLS ACADEMY แพ้ MUANGTHONG UNITED B 0-2- กลุ่ม C ประกอบด้วย : โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, นครนายก ยูไนเต็ด, ธนบุรี อินเตอร์, FRIENDS CLUBผลการแข่งขัน : นัดที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ชนะ นครนายก ยูไนเต็ด 10-0, ธนบุรี อินเตอร์ แพ้ FRIENDS CLUB 1-2 | นัดที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ชนะ ธนบุรี อินเตอร์ 4-0, นครนายก ยูไนเต็ด แพ้ FRIENDS CLUB 0-2- กลุ่ม D ประกอบด้วย : STARTER ACADEMY, PSN Football Academy, JB Academy, The Football Tutorผลการแข่งขัน : นัดที่ 1 STARTER ACADEMY แพ้ PSN Football Academy 0-1, JB Academy แพ้ The Football Tutor 0-1 | นัดที่ 2 STARTER ACADEMY ชนะ JB Academy 2-0, PSN Football Academy ชนะ The Football Tutor 2-1- กลุ่ม E ประกอบด้วย : เยาวชนทหารอากาศกีล่า, อนุบาลกันทรารมย์Xเจแฟม ยูไนเต็ด B, สิงห์ทอง อะคาเดมี, Bk หมีน้อยผลการแข่งขัน : นัดที่ 1 เยาวชนทหารอากาศกีล่า ชนะ อนุบาลกันทรารมย์Xเจแฟม ยูไนเต็ด B 2-0, สิงห์ทอง อะคาเดมี ชนะ Bk หมีน้อย 4-1 | นัดที่ 2 เยาวชนทหารอากาศกีล่า ชนะ สิงห์ทอง อะคาเดมี 4-0, อนุบาลกันทรารมย์Xเจแฟม ยูไนเต็ด B ชนะ Bk หมีน้อย 1-0- กลุ่ม F ประกอบด้วย : อนุบาลกันทรารมย์Xเจแฟม ยูไนเต็ด A, MBF สมุทรสงคราม, SIRISAK SPORT CLUB, Friends Footballผลการแข่งขัน : นัดที่ 1 อนุบาลกันทรารมย์Xเจแฟม ยูไนเต็ด A ชนะ MBF สมุทรสงคราม 4-1, SIRISAK SPORT CLUB แพ้ Friends Football 0-10 | นัดที่ 2 อนุบาลกันทรารมย์Xเจแฟม ยูไนเต็ด A ชนะ SIRISAK SPORT CLUB 9-0, MBF สมุทรสงคราม แพ้ Friends Football 0-3- กลุ่ม G ประกอบด้วย : BGPU Soccer School, โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร, BB TECH FC, พัทยา ยูไนเต็ดผลการแข่งขัน : นัดที่ 1 BGPU Soccer School เสมอ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 0-0, BB TECH FC แพ้ พัทยา ยูไนเต็ด 0-2 | นัดที่ 2 BGPU Soccer School แพ้ BB TECH FC 0-2, โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ชนะ พัทยา ยูไนเต็ด 3-2- กลุ่ม H ประกอบด้วย : มณีสุข อะคาเดมี, สไตรเกอร์ เอฟซี, งอบแดง กำแพงเพชร, Police Tero Nuan Chan Footnall Academyผลการแข่งขัน : นัดที่ 1 มณีสุข อะคาเดมี เสมอ สไตรเกอร์ เอฟซี 1-1, งอบแดง กำแพงเพชร ชนะ Police Tero Nuan Chan Footnall Academy 2-0 | นัดที่ 2 มณีสุข อะคาเดมี เสมอ งอบแดง กำแพงเพชร 1-1, สไตรเกอร์ เอฟซี ชนะ Police Tero Nuan Chan Footnall Academy 6-0สำหรับการแข่งขันฟุตบอล "แอสเซทไวส์ สยามกีฬา คัพ 2024-25" ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้ามาสนับสนุนกีฬาฟุตบอลระดับประเทศอย่างเป็นทางการ โดยมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความภูมิใจให้กับยุวชนไทย สอดคล้องกับแนวคิด ‘ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ’ หรือ ‘We Build Happiness’ และพันธมิตรต่างๆ อาทิ ไอมาเน่ ไทยแลนด์ ผู้สนับสนุนเสื้อผ้ากีฬาคุณภาพ, ลูกฟุตบอล Molten, น้ำดื่มสิงห์ คอร์เปอเรชั่น, กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ The Power Of Possibilities ชีวิตไม่หยุดค้นหาความเป็นไปได้ และ Jele บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)โดยโปรแกรมต่อไปของศึก "แอสเซทไวส์ สยามกีฬา คัพ ซีซั่น 2" รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และ 12 ปี จะลงฟาดแข้งต่อเนื่องในอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2567 โดยรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี เริ่มคู่แรกเวลา 08.20 น. ขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เริ่มคู่แรกเวลา 14.00 น. ส่วนรอบ 16 ทีมสุดท้าย จะเริ่มฟาดแข้งกันในเวลา 16.40 น. สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ที่ Facebook, Instagram, YouTube และ TikTok ของ SIAMKEELA CUP