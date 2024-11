“เซอร์ลูอิส” อำลา “เมอร์เซเดส” ทิ้งทวนใน “อาบู ดาบี กรังด์ปรีซ์” ฟอร์มูลาวัน สนามปิดซีซัน 2024 วันที่ 6-8 ธ.ค.นี้ ทรูวิชั่นส์ ถ่ายทอดสด

มาถึงแล้วกับโปรแกรมเด็ดปิดท้ายปี ที่ทางทรูวิชั่นส์ ผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลกพร้อมจะมอบให้ กับความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันราชาความเร็วทางเรียบ สนามที่ 24 ฟอร์มูลาวัน เวิลด์ แชมเปียนชิพ ฤดูกาล 2024 รายการ อาบูดาบี กรังด์ปรีซ์ 2024 จาก ยาส มารีน่า เซอร์กิต สนามส่งท้าย เซอร์ลูอิส แฮมิลตัน ที่จะโบกมืออำลาทีมเมอร์เซเดซ ทรูวิชั่นส์ และแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว พร้อมถ่ายทอดสดแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทางช่อง beIN Sports1 (607) ในวันที่ 6 – 8 ธันวาคมนี้ คลิกรับความเร็วกันได้เลย https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/9455fqqgไฮไลท์ที่เพิ่งเกิดขึ้นกับสนามที่ 20 ลาส เวกัส กรังด์ปรีซ์ ในลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา ปรากฏว่า แม็กซ์ เวอร์สแตปเพน นักแข่งมือ 1 ชาวดัตช์ของทีม เรดบูลล์ เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 5 เหนือคู่แข่งสำคัญอย่าง แลนโด นอร์ริส มือ 1 ชาวอังกฤษ ของทีมแม็คลาเรน ก็เพียงพอที่จะทำให้ แม็กซ์ คว้าแชมป์โลก ประเภทนักแข่ง ด้วยคะแนนขาดลอย เหนือ นอร์ริส 63 คะแนน เมื่อเหลือการแข่งขัน 2 สนาม ส่งผลให้ครองตำแหน่งแชมป์โลก 4 สมัยติดต่อกันเป็นครั้งแรกแต่การแข่งขันสนามสุดท้ายที่ อาบูดาบี สัปดาห์นี้ ก็ยังมีความหมายสำหรับทุกทีม และนักแข่งทุกคน โดยเฉพาะ แม็กซ์ เวอร์สแตปเพน ที่จะต้องโชว์ศักยภาพ และศักดิ์ศรีของแชมป์โลก 4 สมัยซ้อน สั่งลาสนามสุดท้ายด้วยอันดับที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการประกาศศักดิ์ศรีแชมป์โลกสดๆ ร้อนๆ ส่วน แลนโด นอร์ริส และเพื่อนร่วมทีมแม็คลาเรน ออสการ์ ปิอัสตรี ก็พยายามสร้างสรรค์ผลงานส่วนตัว คืออันดับที่ดีที่สุดในอาชีพประเภทนักแข่ง นอร์ริส จ่อที่จะจบเป็นรองแชมป์โลก ส่วน ปิอัสตรี ก็จะจบใน 4 อันดับแรกของคะแนนสะสม ส่วน แม็คลาเรน ลุ้นตำแหน่งแชมป์โลกประเภททีมครั้งแรก ด้วยการโค่นแชมป์ 2 ฤดูกาลล่าสุด อย่าง เรดบูลล์ ลงจากบัลลังก์แชมป์ และเป็นแชมป์โลกประเภททีมครั้งแรก นับตั้งแต่ปี 1998นอกจากนั้น อาบูดาบี กรังด์ปรีซ์ ยังเป็นสนามทิ้งทวนของ เซอร์ลูอิส แฮมิลตัน แชมป์โลก 7 สมัย ที่จะอำลาทีมเมอร์เซเดซ หลังจากร่วมทีมกันมา 10 กว่าปี เพื่อไปสังกัดทีมเฟอร์รารี ในฤดูกาล 2025 แฟน ๆ สามารถติดตามความมันส่งท้ายฤดูกาลกับ ฟอร์มูลาวัน สนามที่ 24 ดูสด แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ทรูวิชั่นส์ และแอปพลิเคชั่นทรูวิชั่นส์ นาวTrueVisions NOW PLUS แพ็กเดียวจบ ครบทุกความบันเทิง หนังดัง ซีรีส์ฮิต จากต่างประเทศ ฟินกับซีรีส์จีนจาก IQIYI และเต็มอิ่มกับกีฬายอดฮิต ชมพร้อมกันสูงสุด 2 จอ สนใจสมัครสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ได้แล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่องทรูไอดี หรือคลิก https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/9455fqqg เพื่อความสะดวกสบายสามารถเลือกชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตและทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้แล้ววันนี้โปรแกรม ถ่ายทอดสด ฟอร์มูล่าวัน อาบูดาบี กรังด์ปรีซ์ ทางทรูวิชั่นส์ และแอปพลิเคชั่นทรูวิชั่นส์ นาว ช่อง beIN Sports1 (607)6 ธ.ค. รอบฝึกซ้อม 1 16.256 ธ.ค. รอบฝึกซ้อม 2 19.557 ธ.ค. รอบฝึกซ้อม 3 16.257 ธ.ค. รอบคัดเลือก 20.558 ธ.ค. รอบแข่งขัน 19.55