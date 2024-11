กรุงไทย-แอกซ่า สานฝันเยาวชนไทย จัด 2 โครงการใหญ่ “KTAXA x LFC Football Clinic” และ “KTAXA KYC Football Youth (U-15) Academy ปีที่ 5”

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมกับ สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พลู จัดกิจกรรมส่งท้ายปี 2024 กับครั้งแรกของ KTAXA x LFC Football Clinic ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 10-12 ปี เข้าร่วมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลกับโค้ชแนวหน้าจาก สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พลู อีกทั้งทางบริษัทฯ ได้เปิดตัว โครงการ KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy ปีที่ 5 ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและยกระดับนักเตะเยาวชนไปสู่มาตราฐานสากลคุณบุปผาวดี โอวารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นในการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนไทย เพราะเราเชื่อมั่นว่า ทุกคนทำได้ หรือ “Know You Can” และในวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะเปิดตัวโครงการใหม่ KTAXA x LFC Football Clinic ซึ่งนับเป็นครั้งแรก ที่เราได้เปิดโอกาสให้แก่เยาวชนอายุ 10-12 ปี เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล จากทีมโค้ชที่ส่งตรงมาจากประเทศอังกฤษ รวมถึงทีมโค้ชจาก Liverpool FC International Academy Thailand ซึ่งในครั้งนี้มีเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 64 คน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวเยาวชนได้เรียนรู้ทักษะการเตะฟุตบอลตามแบบของนักเตะชื่อดังของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พลู หรือ Liverpool Way อาทิ การเลี้ยงลูกบอล การส่งลูกบอล และการยิงประตู เป็นต้นนอกจากนี้ ทางกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในฐานะพันธมิตรหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรลิเวอร์พลู ได้จัดโครงการ KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy ปีที่ 5 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่บริษัทฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีเยาวชนทั้งชายและหญิงเข้าร่วมโครงการแล้ว กว่า 8,100 คน จาก 4 ภาค ทั่วประเทศ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพ พัฒนาตนเองในหลายมิติ อาทิ ด้านสุขภาพ ทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการอยู่ร่วมกัน และความมั่นใจในตัวเอง โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่า ประตูแห่งโอกาส คือการปูเส้นทางสู่ความสำเร็จ ของเยาวชนที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน” คุณบุปผาวดี กล่าวปิดท้ายโครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy ปีที่ 5 จะเปิดรับสมัครเยาวชนไทยในเดือนธันวาคม 2567 โดยเยาวชนชาย และหญิงที่มีอายุระหว่าง 13-15 ปี จะได้เข้าฝึกอบรมทักษะฟุตบอลจากโค้ชระดับ A License ซึ่งการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ 1. แสดงความสามารถ และทักษะด้านฟุตบอลที่สนามฟุตบอล 2. ส่งคลิปแสดงความสามารถทักษะด้านฟุตบอล ซึ่งรางวัลสุดพิเศษสำหรับเยาวชนที่ได้รับคัดเลือก 10 คน จากทั่วประเทศ จะได้รับทุนศึกษา มูลค่า 20,000 บาท/ คน โดยจุดมุ่งหมายของโครงการ คือการเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับทักษะนักฟุตบอลเยาวชนของไทยทั้งชายและหญิงสู่มาตรฐานระดับโลก และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีผ่านการออกกำลังกาย อีกทั้งยังสอดคล้องกับการเป็นพันธมิตรหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล และร่วมสร้างพลังกายพลังใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง ว่าทุกคนทำได้ “Know You Can” บริษัทฯ พร้อมที่จะสนับสนุน อยู่เคียงข้างความเชื่อมั่นของเยาวชนไทย และมอบโอกาสในการพัฒนาทักษะฟุตบอล เพื่อให้สามารถก้าวเดินตามความฝันได้สำเร็จทั้งนี้โครงการ KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy ปีที่ 5 จะเปิดรับสมัครในเดือนธันวาคม 2567 สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว หรือกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัทฯ สามารถติดตาม ได้ที่ https://www.facebook.com/Hearts.in.action.volunteers หรือ www.krungthai-axa.co.th หรือ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง