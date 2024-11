ยามาฮ่า เปิดตัว Y/AI ต้นแบบแห่งอนาคต พร้อมขนทัพเข้าร่วมมอเตอร์เอ็กซ์โป จัดโปรโมชันส่งท้ายปีแบบจัดเต็ม

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร มร.ฮิเดฮิโกะ ทาคากิ รองประธานกรรมการบริหาร นายภาณุพล กิตติคำรณ ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า นายกัมพล พรสูงส่ง รองผู้จัดการใหญ่ด้านการขาย บริการ และอะไหล่ นายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า และการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับนายวุฒิชัย ไทยวุฒิพงศ์ กรรมการ บริษัท สื่อสากล นางสาววราทิพย์ คำนึงคุณ กรรมการผู้จัดการ และนางสาวอัญมณี เศรษฐนันท์ กรรมการ บริษัท มอเตอร์ไซเคิล จำกัด ถ่ายภาพร่วมกันในพิธีเปิดบูธ YAMAHA Revs With Passion – เร่งชีวิตให้มีความหมายไปกับยามาฮ่าในปีนี้ ไฮไลต์ของบูธยามาฮ่าได้แก่ การเปิดตัวรถ Y/AI มอเตอร์ไซค์สุดล้ำเป็นที่แรกของโลก โดยยามาฮ่าได้ร่วมมือกับ Netflix ในการออกแบบ และดีไซน์มอเตอร์ไซค์แห่งโลกอนาคตในอีก 100 ปีข้างหน้า พร้อมทั้งทัพโปรโมชันของรถจักรยานยนต์สุดอลังการกับส่วนลดสูงสุดมากถึง 2,000 – 76,000 บาท เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายลดสูงสุด 20% และผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยามาลู้ปลดสูงสุด 10% พิเศษซื้อสินค้าภายในงานครบ 3,000 บาท รับฟรี! ตุ๊กตาหมี Racing Bear มูลค่า 890 บาท ทันที 1 ตัวพบกับทัพรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษได้ที่บูธ YAMAHA Revs With Passion ภายในงาน มหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 41 หรือ Motor EXPO 2024 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2567 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานีโดยพิธีเปิดบูธในครั้งนี้มีขึ้น ณ YAMAHA Revs With Passion – เร่งชีวิตให้มีความหมายไปกับยามาฮ่า เมื่อเร็วๆ นี้#YAMAHArevswithpassion #YAMAHAmotorexpo2024 #YAMAHA #YamahaSocietyThailand#YAMAHAxTokyoOverride #TokyoOverride #Netflix