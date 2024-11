JOHN FC x BRUNO SPORT ซิวถ้วยแชมป์ ‘เบอร์ดี้ แบล็ค เดอะ แมตช์ ซีซั่น 2’

JOHN FC x BRUNO SPORT หนึ่งในตัวเต็งดวลเดือดเฉือนเอาชนะจุดโทษ Harem FC ที่ล้มแชมป์เก่าในรอบรองฯ ไปด้วยสกอร์แบบสุดระทึก 3-2 ศึกฟุตบอล 7 คน ‘เบอร์ดี้ แบล็ค เดอะ แมตช์ ศึกฟาดแข้ง แมตช์คนเข้ม’ ซีซั่น 2 รับเงินรางวัลมูลค่า 150,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลไปครอง‘เบอร์ดี้’ แบรนด์กาแฟกระป๋องพร้อมดื่มอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคชาวไทยมากกว่า 30 ปี และไม่เคยหยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในด้านคุณภาพ และรสชาติ รวมถึงให้ความสำคัญในด้านสุขภาพของผู้บริโภคควบคู่กันไป โดยเฉพาะ กาแฟกระป๋อง เบอร์ดี้ แบล็ค เลสชูก้าร์ ซึ่งเป็นกาแฟดำ หอมจัด เข้มจริง อร่อย และเบอร์ดี้ แบล็ค ซีโร่ ซีโร่น้ำตาล ซีโร่ความหวาน ซึ่งเป็นสินค้าที่เบอร์ดี้ ตั้งใจพัฒนาเพื่อตอบโจทย์เทรนด์รักสุขภาพส่งเสริม "สังคมสุขภาพดี" สอดคล้องกับเป้าหมายที่สำคัญของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ และวิสัยทัศน์ในการสร้างความกินดีมีสุข (Eat Well, Live Well) ให้สังคมไทยจากความสำเร็จในการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ Birdy BLACK THE MATCH เมื่อปี 2566 ‘เบอร์ดี้’ จึงเดินหน้าสานต่อความสำเร็จ ด้วยการจัดแข่งขันฟุตบอล 7 คน ‘Birdy BLACK THE MATCH’ ศึกฟาดแข้ง แมตช์คนเข้ม SEASON 2 เพื่อชักชวนให้คนรุ่นใหม่เล่นกีฬา โดยเปิดสนามให้ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลจากทั่วประเทศมาประชันฝีเท้ากัน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท โดยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 ได้เดินทางเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศ ที่สนามธันเดอร์โดม ฟุตบอลปาร์ค เมืองทอง ซึ่งมีทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกมาทั้งหมด 16 ทีม มาประชันฝีเท้า บรรยากาศค่อนข้างคึกคักในรอบชิงชนะเลิศ เป็นการโคจรมาเจอกันของ JOHN FC x BRUNO SPORT ตัวแทนจากสนาม จ. ชลบุรี พบกับ Harem FC ตัวแทนจากสนาม จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นเกมที่สุดดุเดือด ต่างฝ่ายต่างรู้ทางกันอย่างดี ปรากฏว่า ในเวลาปกติเสมอกัน 1-1 แบบที่เกมออกมาสุดเข้มข้น ทำให้หาผู้ชนะไม่ได้ ต้องไปตัดสินด้วยลูกจุดโทษ และเป็นทาง JOHN FC x BRUNO SPORT ยิงแม่นกว่าเฉือนเอาชนะ Harem FC ไปแบบสุดระทึก 3-2 คว้าแชมป์สมัยแรกไปครอง ส่วนผลชิงอันดับ 3 น้องนาวิน Amitylight ดีกรีแชมป์เก่า เอาชนะ อ๋าแอนด์เฟรนด์ 4-1 คว้าที่ 3 ไปครองโดยได้รับเกียรติจาก พิมพิศา นนทสวัสดิ์ศรี Marketing Supervisor of the Birdy Brand เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่ง JOHN FC x BRUNO SPORT ทีมแชมป์จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 150,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล ขณะที่ทีมอันดับ 2 Harem FC รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล ส่วนอันดับ 3 น้องนาวิน Amitylight รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล และทีมอันดับ 4 อ๋าแอนด์เฟรนด์ รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท