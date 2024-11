"โออาร์" แจกอัดฉีดรักบี้หญิง 5 แสนคว้าที่ 3 เอเชีย

ดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR มอบเงินอัดฉีดให้กับ ทีมรักบี้หญิงทีมชาติไทย 5 แสนบาท หลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าอันดับ 3 ของการแข่งขันรักบี้ 7 คนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย “Asia Rugby Emirates Sevens Series” แล้วได้สิทธิเข้าไปเล่นในเวิลด์รักบี้ชาเลนจ์ซีรีส์ 2025 โดยมี พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ นักกีฬาหญิงทีมชาติไทย รับมอบ ที่อาคาร Enco B ชั้น 1 กระทรวงพลังงานดิษทัต ปันยารชุน กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่ง ที่สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ โดยทีมหญิงได้อันดับ 3 เอเชียซีรีส์ เป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งเวิลด์รักบี้ชาเลนจ์ซีรีส์ ตนมองว่ากีฬารักบี้ในปัจจุบันกำลังเติบโตและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากการมีผู้เข้าชมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งทีมหญิงไทยนั้นถือว่ามีฟอร์มที่ยอดเยี่ยม มีความแข็งแกร่ง และได้รับการยอมรับในระดับโลก"ทั้งนี้ OR มีความมุ่งหวังให้กีฬารักบี้ไทยไปสู่ระดับโลก และสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องเป็นที่รู้จักทั้งในไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ในปี 2568 สมาคมรักบี้ต้องเตรียมทีมสู้ศึกหลายรายการ โดยเฉพาะซีเกมส์ที่มุ่งหวังว่าจะต้องคว้าเหรียญทองให้ได้ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับกีฬารักบี้ด้วยครับ" ดิษทัต กล่าวด้าน "บิ๊กต้น" พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ที่ให้ความสำคัญกับกีฬารักบี้ และได้เดินทางมาชมรักบี้ติดขอบสนามได้เห็นความยิ่งใหญ่การเป็นเจ้าภาพของไทยในศึกเอเชียและที่สำคัญทีมหญิงไทยก็คว้าอันดับ 3 ได้ ขอยืนยันว่าเงินที่โออาร์สนับสนุนสมาคมทุกบาทจะใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุดเพื่อการพัฒนาวงการรักบี้ไทยพ.ต.ท.กุลธน ยังกล่าวต่อว่า จากผลงานที่ไทยได้อันดับ 3 เอเชีย ก็ทำให้ได้สิทธิเข้าไปเล่นในเวิลด์รักบี้ชาเลนจ์ซีรีส์เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน แต่ในหนนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขัน โดยใน 2 เลกแรกที่แอฟริกาใต้ ทีมไทยจะต้องทำผลงานให้ติด 1-8 จากทั้งหมด 12 ทีม เพื่อไปต่อในเลกสุดท้ายที่โปแลนด์ และจากที่โปแลนด์เราต้องทำอันดับ 1-4 เพื่อที่จะได้ไปเพลย์ออฟครั้งสุดท้ายที่ลอสแองเจลิสในวันที่ 3-4 พฤษภาคมที่สนาม Dignity Health Sports Park ซึ่งเป็นสนามที่ใช้จัดรักบี้โอลิมปิก 2028"ปีหน้าเรามั่นใจว่าจะผ่านไปสู่เลก 3 ได้แน่นอนเพราะที่ผ่านมาเราอยู่อันดับ 6 มาทั้ง 2 ปี ซึ่งเราก็หวังว่าจะทำผลงานดีมีลุ้นติด 1-4 เพื่อไปเล่นรอบสุดท้าย แต่ทั้งนี้เราจะให้ความสำคัญกับ 2 สนามแรกที่แอฟริกาใต้ โดยจะส่งนักกีฬาไป 16 คน และจะเดินทางก่อนเพื่อไปเก็บตัวฝึกซ้อมปรับสภาพร่างกายและอากาศเป็นเวลา 1 เดือน สำหรับทั้ง 2 เลกที่แอฟริกาใต้จะแข่งระหว่าง วันที่ 1-2 มีนาคม กับ วันที่ 7-8 มีนาคม 2568" พ.ต.ท.กุลธน กล่าวส่วน "กัปตันฝ้าย" รัตนาภรณ์ วิทยารณยุทธ์ กัปตันทีมหญิง กล่าวว่า ขอขอบคุณโออาร์ที่มอบเงินอัดฉีดจำนวน 5 แสนบาท ก็หวังว่าทางโออาร์จะสนับสนุนสมาคมรักบี้ต่อไป ส่วนความพร้อมของทีมในการไปแข่งเวิลด์รักบี้ชาเลนจ์ซีรีส์นั้นก็มีความพร้อมเป็นอย่างมากและจะต้องรักษามาตรฐานให้ได้ แน่นอนว่าจะต้องผ่านไปเล่นเลก 3 ที่โปแลนด์ให้ได้ ส่วนตัวแล้วก็อยากติด 1-4 เพื่อไปแข่งที่ลอสแองเจลิส เพราะเป็นความฝันของทีมหญิงว่าสักครั้งจะได้ไปแข่งในสนามระดับโอลิมปิก